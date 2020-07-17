Доброго времени суток, дорогие друзья! В данной подборке собраны одни из самых популярных смарт-часов в ценовой категории до $30, на площадке Aliexpress.

Популярные часы COLMI P8 имеют водонепроницаемость класса IPX7. Экран данных часов имеет диагональ 1.4 дюйма, с разрешением 240Х240 пикселей, что позволит без особых проблем просматривать всю необходимую информацию с данного устройства. Емкость аккумулятора на 180 мАч позволит пользоваться часами на протяжение до 7 дней, без подзарядки. Смарт-часы COLMI P8 поддерживают практически все популярные языки, в которые входит и русский язык. Ремешок часов легко снимается и имеет ширину 22 мм. Часы совместимы с устройствами на базе IOS и Android, а также имеют фирменное приложение. COLMI P8 оснащены практически всеми необходимыми функциями, такими как:

- Шагомер;

реклама

- Push-уведомления;

- Будильник;

- Управление музыкой;

- Измерение пульса;

- Отслеживание этапов сна;

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

- Напоминание о движении.

К плюсам данных часов, можно также отнести, огромное количество разных циферблатов – 258, на ваш выбор.

Фото часов, сделанные покупателем:

Отзывы покупателей:

реклама

Цена на момент публикации: $21.65

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН





Данные смарт-часы имеют класс защиты IP68, что позволяет не боятся за попадание влаги и пыли на корпус часов, однако я бы не рекомендовал в них плавать. Смарт-часы L8 обладают круглым 1.2 дюймовым дисплеем, с разрешением 240Х240 пикселей. Аккумулятор на 320 мАч позволит пользоваться часами на протяжении до 7 дней. Часы совместимы с устройствами на базе IOS и Android, а также имеют фирменное приложение. Ремешок у часов силиконовый и имеет длину 240 мм. Часы имеют большой функционал и поддерживают многие функции, такие как: пульсометр, отображение погоды, шагомер, уведомления со смартфона, отслеживание сна, управления музыкой, будильник и другое. Поддержка русского языка присутствует.

Фото часов, сделанные покупателем:

Отзывы покупателей:

Цена на момент публикации: $24.99

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН





Haylou – компания, которая напрямую сотрудничает с Xiaomi. Новая модель часов Solar LS05 отличается красивым и минималистичным дизайном. Часы имеют класс защиты от влаги и пыли IP68. Встроенный аккумулятор на 340 мАч, по заявлению производителя, позволит вам на протяжении 30 дней пользоваться часами без зарядки. Однако, стоит учесть, что это без включенного датчика измерения пульса и постоянной связи со смартфоном. Если использовать все функции данных смарт-часов, то заряда хватит на 14-15 дней, что весьма хорошо. Экран у Solar LS05 круглый и имеет диагональ 1.28 дюйма с разрешением 240Х240 пикселей. Корпус часов выполнен из металла. Ширина ремешка часов составляет 22 мм. Часы совместимы с устройствами на базе IOS с версией от 8.0 и Android с версией от 4.4, а также имеют фирменное приложение. Часы на данный момент имеют только два языка: русский и китайский язык. Приложение в телефоне поддерживает русский язык.

Фото часов, сделанные покупателем:

реклама





Отзывы покупателей:

Цена на момент публикации: $32.08

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН





реклама

Смарт-часы SANLEPUS имеют класс защиты IP67. Габаритные размеры часов составляют 43*36.6*9.3 мм. Весят часы 46 грамм. Встроенный аккумулятор на 170 мАч позволяют пользоваться часами до 14 дней. Часы имеют большой функционал и поддерживают многие функции, такие как: пульсометр, отображение погоды, шагомер, уведомления со смартфона, отслеживание сна, управления музыкой, будильник и другое. Часы совместимы с устройствами на базе IOS с версией от 8.0 и Android с версией от 4.4, а также имеют фирменное приложение. Поддержка русского языка присутствует. Экран данных часов имеет диагональ 1.4 дюйма, с разрешением 240Х240 пикселей. Корпус часов выполнен из металла.

Цена на момент публикации: $26.99

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН





реклама

Смарт-часы KSR914 имеют класс защиты IP68. Габаритные размеры часов составляют 47*22*11.2 мм. Встроенный аккумулятор на 230 мАч позволяют пользоваться часами до 7 дней. Экран данных часов имеет диагональ 1.3 дюйма, с разрешением 240Х240 пикселей. Корпус часов выполнен из металла. Часы имеют большой функционал и поддерживают многие функции, такие как: пульсометр, отображение погоды, шагомер, уведомления со смартфона, отслеживание сна, управления музыкой, будильник и другое. Часы совместимы с устройствами на базе IOS с версией от 8.0 и Android с версией от 4.4, а также имеют фирменное приложение. Поддержка русского языка присутствует.

Фото часов, сделанные покупателем:

Отзывы покупателей:

реклама

Цена на момент публикации: $29.75

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН





Дорогие Друзья! Множество интересных товаров с Aliexpress, обзоров, а также важных новостей ежедневно публикуются на канале в Telegram. Подписывайся, будет интересно!