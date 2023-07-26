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Arkham раздал самый крупный ретродроп на тысячи долларов и сделает это снова

Ретродропы разгоняют фомо у криптоэнтузиастов, а проекты продолжают радовать щедрыми наградами
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Всем привет! Буквально позавчера криптовалютный проект Arkham раздал один из самых крупных ретродропов в истории. Пользователи, которые просто подключили свой MetaMask кошелек к сервису, получили от 100$, а те, кто проявлял активности и загоняли свои мультиаккаунты, смогли забрать от 1000 до 50 000$ за элементарнейшие действия. Сегодня я расскажу, как получить второй дроп от Arkham, который точно будет, ведь проект раздал только 7% из 37% токенов, которые полагаются комьюнити. Поехали! 
А перед началом рекомендую подписаться на Telegram канал про заработок в интернете, там информация о различных ретродропах, бесплатных раздачах и способах заработка появляется быстрее всего .Если бы вы были подписаны на канал, то не пропустили бы Arkham, LayerZero, ZkSynk и другие проекты. 

Перед началом рекомендую посмотреть небольшую видеоинструкцию. Там я рассказал, что нужно сделать, чтобы потом не ловить фомо. Еще раз подчеркну: в токеномике проекта заложен второй ретродроп, который получать пользователи подукта, поэтому потратить пару минут своего времени точно стоит.

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Итак, Arkham - это сервис для глубокой аналитики всех DEX кошельков. Чтобы начать им пользоваться переходим на сайт и проходим простую регистрацию. Вводим электронную почту, свой ник и два раза пароль. Подтверждаем, что мы не робот и нажимаем "Sing Up". Подтверждаем почту. 

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Далее в правом верхнем углу нажимаем на свой ник, который вводили при регистрации.  

В открывшемся окне над второй плашкой слева нажимаем на плюсик.

После в открывшейся плашке сверху выбираем MetaMask и подключаем свой кошелек.

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После в правом верхнем углу нажимаем на раздел Invute и копируем пригласительную ссылку. Эту ссылку мы даём своим родственникам и знакомым и просим их зарегистрироваться. В прошлый раз дроп раздали всем, даже тем, кто просто подключил свой кошелек, поэтому чем большему количеству людей вы расскажете про этот сервис, тем большее количество людей смогут потенциально заработать. Вам же в свою очередь за каждого приглашенного дадут по 10 поинтов. За один поинт при первом дропе давали по 10-18 токенов. Каждый токен сейчас стоит 0.5$. Даже если второй дроп будет не такой щедрый, упускать возможность заработать, сделав мультиаккаунты, точно не стоит! Также при желании можно разместить задания на буксах и приглашать пользователей по своей ссылке.

Для того, чтобы не казаться незаинтересованным пользователем, нужно также повзаимодействовать с сервисом. Для этого на главной странице вбиваем адрес любого кошелька и смотрим аналитику по нему. В разделе "Visualist" вбиваем адрес своего или другого кошелька и смотрим его связи с различными кошельками и смарт-контрактами. Переходим в различные разделы сервиса и взаимодействуем с ними. Сейчас проекты очень активно вознаграждают своих ранних пользователей, поскольку такая форма дистрибьюции токенов выгодна фондам, проектам и простым юзерам. Более подробно про это я рассказывал здесь. Чтобы не пропускать новые проекты, которые могут раздать очень хороший дроп, подписывайтесь на Telegram канал по ретродропам и заработку в интернете, там информация появляется быстрее всего. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.

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Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

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