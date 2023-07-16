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Ретродропы: как на них зарабатывают миллионы рублей и даже долларов

Криптовалютные ретродропы набирают всё большую популярность, поскольку новые блокчейн решения щедро вознаграждают своих ранних пользователей
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Всем привет. Сегодня хочу рассказать про криптовалютные ретродропы, как на них зарабатывают миллионы рублей и даже долларов и почему ретродропы все больше начинают быть похожими на финансовые пирамиды. А перед началом рекомендую всем подписаться на Telegram канал про заработок, там информация о ретродропах появляется быстрее всего. Поехали.

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Для начала давайте проясним, что ретродропом является форма дистрибьюции токенов криптоваютного проекта, при которой поощряются только активные пользователи новой сети в соответствии с определенными критериями (мультипликаторами). 

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Такая форма распределения выгодна проекту, новому блокчейн или L2 решению, поскольку она не только привлекает активных пользователей, но и избегает проблем с регуляцией. Ведь сейчас SEC активно признает криптовалютные проекты, токены которых продавались инвесторам, незарегистрированными ценными бумагами. Более того комиссии за транзакции, которые платят пользователи и ранние тестеры сети, дают основателям хорошую прибыль. А объемы, прогоняемые через те или иные мосты или децентрализованные обменники, позволяют продемонстрировать фондам неподдельный интерес к решению, которое предоставляет проект.

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Пользователи же в свою очередь имеют возможность тестировать ту или иную сеть с большого количества кошельков и получать вознаграждения на каждый из них. При таких раскладах в плюсах остаются обе стороны. Пользователи получают токены нового проекта и продают их получая прибыль, а фонды выкупают токены для дальней манипуляции. При этом у регулятора не возникает вопросов, поскольку токены распределяются на миллионы кошельков, обеспечивая децентрализацию проекту. 

Самыми приоритетными для выполнения на данный момент являются три проекта, которые собрали больше всего денег в раундах финансирования от фондов. Это LayerZero (более $300 млн.), ZkSynk (более $450 млн.) и Starknet (более $250 млн.). Все эти проекты будут иметь свой токен и скорее всего выпуск этого токена будет осуществляться посредством ретродропа. Именно поэтому сейчас важно выполнять различные активности в сетях этих проектов. Что именно нужно делать и какие мультипликаторы для получения токенов могут быть, я буду рассказывать в других своих постах с разбором конкретных проектов и активностей в них. 

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Теперь перейдём к теме того, почему ретродропы становятся похожими на пирамиду. Дело в том, что чем больше становится  охотников за ретродропами, тем сложнее их получить. Так, например, Arbitrum раздал ретродроп только на 660 000 кошельков при том, что активность в их в сети делали более 2,5 млн. кошельков. Таким образом, чем больше уникальных кошельков тестируют проект, тем более требовательные условия устанавливаются для получения дропа. Так что, чем раньше вы начнете выполнять те или иные активности в новой сети, тем более жирный мультипликатор вы зацепите.

Несмотря на то, что Arbitrum раздал дроп только на 25% кошельков, сумма на каждый из них была внушительной и составляла от 350 до 10000$ на каждый. При этом охотники за ретродропом имеют не один десяток и даже не одну сотню кошельков. Отсюда и получаются такие заработки, о которых я писал в начале поста. 

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Подводя итог, можно сказать, что ретродропы - это перспективное направление в криптовалютах, которое требует постоянства усилий, ведь вести проект до выхода дропа можно 1-2 года. Также нужны и определенные знания мультипликаторов, о которых я буду рассказывать в других статьях и на Telegram канале. Подписывайтесь на него, чтобы ничего не пропустить, там информация появляется оперативнее всего. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.




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Теги

бесплатная криптовалюта arbitrum airdrop layerzero starknet zksynk ретродропы
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