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Всем привет! Перечень новинок от Xiaomi неустанно растет, более того у компании недавно была конференция, где представили новые продукты, часть из которых вошли в эту подборку. Итак, смотрим на 10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. А перед началом рекомендую подписаться на Telegram канал TechnoReview , где новинки от Xiaomi и ссылки на них появляются самыми первыми. А тем кому неудобна "телега" есть группа TechnoReview в В К . Поехали.

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Смарт-браслет Xiaomi Smart Band 8

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Стоимость - 42$

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Новый смарт-браслет Xiaomi Smart Band 8 получил более премиальный корпус с большим количеством сменных ремешков, которые теперь фиксируются на устройстве по аналогии с Apple Watch. Можно использовать Mi Band 8 как кулон и даже прикрепить его на шнурки. Яркость нового Amoled дисплея с разрешением 192Х490 точек на 1,62 дюйма теперь достигает 600 нит. Емкость батареи составляет 190 мАч.

Кухонный робот Xiaomi Smart Cooking Robot

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Стоимость - 570$

Немногие знают, но суббрендом компании Xiaomi Mijia выпускается кухонный робот-комбайн. Устройство имеет большой сенсорный дисплей на 8 дюймов. Робот может нарезать продукты, смешивать их и готовить заданное вами блюдо. Готовить можно до 3 блюд одновременно. Устройство производит до 30 действий и заменяет 35 кухонных приборов. Так, например, робот может молоть кофе, измельчать специи, по очереди взвешивать загружаемые для блюда ингредиенты, жарить, варить (в том числе на пару) и многое другое. Также робот сопрягается с приложением на смартфоне и может присылать уведомления о готовности блюда.

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Раздельный походный фонарь Xiaomi Mijia

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Стоимость - 50$

Немногие знают, но суббренд Xiaomi Nextool производит двойной раздельный кемпинговый фонарь. Основная его часть имеет аккумулятор на 4800 мАч, может давать тёплое и холодное свечение, а также выступать в качестве атмосферного RGB светильника. Отделяемый от основного корпуса фонарик с аккумулятором на 800 мАч также может выступать в качестве атмосферной подсветки или выполнять функции привычного всем ручного фонарика. Устройство имеет класс защиты IP54.

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Робот-пылесос Xiaomi Roborock S8

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Стоимость - 756$

Новый робот-пылесос Xiaomi Roborock S8 получил самую большую на данный момент на рынке силу всасывания в 6000 Па и две одновременно работающие силиконовые турбощетки. Помимо лидара имеет переднюю камеру, которая определяет лежащие на полу предметы, что позволяет роботу объезжать и не зажевывать провода, носки и т. д. Влажная уборка реализована вибрационной платформой с автоматической подачей воды. Платформа может совершать до 3000 вибраций в минуту.

Умный микроскоп Xiaomi Mijia

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Стоимость - 138$

Не думаю, что многие в курсе, но от имени компании Xiaomi производится умный портативный микроскоп, который имеет возможность сопряжения со смартфоном. Автономность работы устройства обеспечивает аккумулятор на 2000 мАч. Особенностью устройства является возможность отделить микроскоп от стационарного корпуса и исследовать микрочастицы объектов, находящихся на улице или в труднодоступных местах.

Дрель-шуруповёрт с дисплеем Xiaomi HOTO

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КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -45%

Стоимость - 105$

Встраивание дисплеев в различные бытовые устройства с каждым годом приобретает все большую популярность. Но видели ли вы, чтобы дисплеи устанавливали в ручной инструмент? Компания Xiaomi со своим суббрендом HOTO снова выступают первопроходцами. Дрель-шуруповерт оснащена дисплеем для отображения уровня заряда батареи, режима работы и другой полезной информации. Благодаря бесщеточному мотору устройство выдает до 30 N⋅m крутящего момента и до 1400 оборотов в минуту.

Водяной пистолет Xiaomi Mijia Pulse Water Gun

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Стоимость - 164$

На своей недавней конференции компания Xiaomi представила новый водяной бластер Xiaomi Mijia Pulse Water Gun, который уже появился в продаже. Устройство имеет 3 режима стрельбы, дисплей и быстрый набор воды - перезарядку (около 10-15 секунд). Дальность стрельбы может достигать до 9 метров. Автономность бластера обеспечивает аккумулятор на 1800 мАч, который на одном заряде позволяет произвести до 2000 выстрелов.

Ультратонкий робот-пылесос Xiaomi Mijia STYTJ04ZHM

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КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -59%

Стоимость - 256$

А это еще один на этот раз ультратонкий робот-пылесос, высота которого составляет всего 5,5 мм. Поскольку робот максимально низкий, у него отсутствует лидар, а навигация осуществляется за счет камеры как на верхней части устройства, так и на бампере. На борту находится резервуар для воды на 200 мл и турбина, выдающая силу всасывания на 2000 Па. Робот может стать отличным вариантом для тех, у кого мебель имеет короткие ножки при этом в квартире отсутствуют ковры с длинным ворсом.

Умный аквариум Xiaomi Mijia MYG100

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КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -20%

Стоимость -158$

А это ещё один умный аквариум от Xiaom на этот раз от суббренда Mijia. Основная техническая составляющая находится в крышке, которая в свою очередь сопрягается со смартфоном, имеет пять режимов подсветки, автокормушку, фильтр и дисплей, отражающий температуру. Так, с помощью приложения можно настроить сценарии с аквариумом, задать время кормления рыбок и другие действия.

Умные трековые светильники Xiaomi Mijia

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -20%

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -10%

Стоимость - 577$

Новая система умных трековых светильников от Xiaomi c возможностью сопряжения с приложением Mi Home для удаленного управления и создания различных сценариев. Стандартный набор включает в себя две направляющие, два магнитных точечных светильника и два рассеивающих магнитных светильника, а также реле с блоком управления и соединительным коннектором. Длину трека можно расширять на свое усмотрение, докупая дополнительные комплекты.

Спасибо за внимание. Надеюсь, представленные новинки от Xiaomi вам понравились и вы провели своё время не зря. Также рекомендую посмотреть другие подборки с новинками от Xiaomi в моём блоге и подписаться на Telegram канал . Там новинки от Xiaomi появляются быстрее всего. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.



