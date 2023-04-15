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Sui Testnet - выполняем все активности и получаем возможный ретродроп

Sui — это L1 блокчейн, который собрал $336 млн от FTX, Binance Labs, Coinbase, a16z, Jump Crypto и тд.
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Всем привет! Криптовалютные тестнеты набирают популярность. Это и не удивительно ведь проекты раздают хорошие вознаграждения своим ранним пользователям. Сегодня пройдем тестнет блокчейна Sui, актовности в котором точно будут засчитаны в финальном снимке, поэтому не ленимся и выполняем бесплатные активности. Поехали.  

Итак, Sui — это L1 блокчейн, который собрал $336 млн от FTX, Binance Labs, Coinbase, a16z, Jump Crypto и тд. Сейчас запустили финальную стадию тестнета, в которой мы будем тестировать функционал сети в кошельках и DEX  и при этом наши результаты наконец-то сохранятся в блокчейне.

На данный момент до конца непонятно дадут ли ретродроп, но дабы потом не ловить "фомо" лично я буду выполнять все активности, тем более, что уже почти всё неплохо и достаточно быстро работает.

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Первым делом устанавливаем кошелек Sui Wallet и ставим RPC: https://sui-api.rpcpool.com. Кастомный RPC ставим толко если кошелёк глючит в основной сети.  

Далее собираем тестовые токены Sui для выполнения активностей:

- В Discord, в ветке # testnet-faucet 

- В самом кошельке Sui

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- На сайте, меняя токены из крана на Sui

Идём на сайт соцсети построенной на блокченйе Sui и создаем профиль, после чего забираем NFT. На сайте набиваем транзакции, подписываясь на других пользователей и лайкая посты. 

Собираем тестовые токены на сайте, свпаем их друг на друга, добавляем и изымаем ликвидность, набиваем транзакции. 

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Минтим NFT на сайте за 4,5 тестовые Sui и отправляем её в стейк на другом сайте.

Минтим NFT на сайте за 1 тестовую Sui, спускаемся чуть ниже и минтим предложенные NFT. На этом же сайте собираем монеты в кране, свапаем, добавляем ликвидность.

Это практически все активности, которые на данный момент можно выполнить в тестовой сети Sui, чтобы претендовать на ретродроп. Чтобы следить за новыми активностями, рекомендую подписаться на Telegram канал, где информация о новых тестнетах, а также активностях в данной сети будет появляться быстрее всего. Всем удачи и хорошего настроения. Пока. 

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