Sui Testnet - выполняем все активности и получаем возможный ретродроп
Всем привет! Криптовалютные тестнеты набирают популярность. Это и не удивительно ведь проекты раздают хорошие вознаграждения своим ранним пользователям. Сегодня пройдем тестнет блокчейна Sui, актовности в котором точно будут засчитаны в финальном снимке, поэтому не ленимся и выполняем бесплатные активности. Поехали.
Итак, Sui — это L1 блокчейн, который собрал $336 млн от FTX, Binance Labs, Coinbase, a16z, Jump Crypto и тд. Сейчас запустили финальную стадию тестнета, в которой мы будем тестировать функционал сети в кошельках и DEX и при этом наши результаты наконец-то сохранятся в блокчейне.
На данный момент до конца непонятно дадут ли ретродроп, но дабы потом не ловить "фомо" лично я буду выполнять все активности, тем более, что уже почти всё неплохо и достаточно быстро работает.
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Первым делом устанавливаем кошелек Sui Wallet и ставим RPC: https://sui-api.rpcpool.com. Кастомный RPC ставим толко если кошелёк глючит в основной сети.
Далее собираем тестовые токены Sui для выполнения активностей:
- В Discord, в ветке # testnet-faucet
- В самом кошельке Sui
- На сайте, меняя токены из крана на Sui
Идём на сайт соцсети построенной на блокченйе Sui и создаем профиль, после чего забираем NFT. На сайте набиваем транзакции, подписываясь на других пользователей и лайкая посты.
Собираем тестовые токены на сайте, свпаем их друг на друга, добавляем и изымаем ликвидность, набиваем транзакции.
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Минтим NFT на сайте за 4,5 тестовые Sui и отправляем её в стейк на другом сайте.
Минтим NFT на сайте за 1 тестовую Sui, спускаемся чуть ниже и минтим предложенные NFT. На этом же сайте собираем монеты в кране, свапаем, добавляем ликвидность.
Это практически все активности, которые на данный момент можно выполнить в тестовой сети Sui, чтобы претендовать на ретродроп. Чтобы следить за новыми активностями, рекомендую подписаться на Telegram канал, где информация о новых тестнетах, а также активностях в данной сети будет появляться быстрее всего. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.
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