Всем привет! Криптовалютные тестнеты набирают популярность. Это и не удивительно ведь проекты раздают хорошие вознаграждения своим ранним пользователям. Сегодня пройдем тестнет блокчейна Sui, актовности в котором точно будут засчитаны в финальном снимке, поэтому не ленимся и выполняем бесплатные активности. Поехали.

Итак, Sui — это L1 блокчейн, который собрал $336 млн от FTX, Binance Labs, Coinbase, a16z, Jump Crypto и тд. Сейчас запустили финальную стадию тестнета, в которой мы будем тестировать функционал сети в кошельках и DEX и при этом наши результаты наконец-то сохранятся в блокчейне.

На данный момент до конца непонятно дадут ли ретродроп, но дабы потом не ловить "фомо" лично я буду выполнять все активности, тем более, что уже почти всё неплохо и достаточно быстро работает.

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Первым делом устанавливаем кошелек Sui Wallet и ставим RPC: https://sui-api.rpcpool.com. Кастомный RPC ставим толко если кошелёк глючит в основной сети.

Далее собираем тестовые токены Sui для выполнения активностей:

- В Discord , в ветке # testnet-faucet

- В самом кошельке Sui

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

- На сайте , меняя токены из крана на Sui

Идём на сайт соцсети построенной на блокченйе Sui и создаем профиль, после чего забираем NFT. На сайте набиваем транзакции, подписываясь на других пользователей и лайкая посты.

Собираем тестовые токены на сайте , свпаем их друг на друга, добавляем и изымаем ликвидность, набиваем транзакции.

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Минтим NFT на сайте за 4,5 тестовые Sui и отправляем её в стейк на другом сайте .

Минтим NFT на сайте за 1 тестовую Sui, спускаемся чуть ниже и минтим предложенные NFT. На этом же сайте собираем монеты в кране, свапаем, добавляем ликвидность.