Всем привет! Относительно недавно появилась новость о том, что криптобиржа Bybit в сотрудничестве с Mastercard, представили виртуальную дебетовую карту ICYMI. Как заявляет Bybit, платежный сервис будет приниматься в точках торговли, которые работают с Mastercard (на текущий момент с Mastercard работает уже 90 млн. торговых площадок).

Дебетовая карта привязывается к вашему Bybit аккаунту, что позволяет пользователям конвертировать криптовалюту в фиатные средства на самой бирже и снимать наличные в банкоматах. В скором времени будет выпущена и пластиковая версия карты.

На первых этапах внедрения баланс карты можно будет пополнить самыми распространенными криптовалютами, такими как Bitcoin, Ethereum, Ripple и стейблкоин USDC. В перспективе Bybit планирует расширить список и внедрить программу лояльности, а также кэшбэки. Так, можно будет рекомендовать друзьям и подписчикам получая партнерские вознаграждения.

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Для создания виртуальной карты необходимо стать клиентом Bybi t Также для использования сервиса вами на бирже должна быть пройдена KYC проверка. Дополнительно нужно будет настроить двухфакторную аутентификацию и подвязать свой телефонный номер. Как только заявка будет одобрена, карта сразу же станет доступна для использования. Однако, пока карту смогут заказать только граждане Великобритании и некоторых стран Европы.

Выпуск "дебетововки", как и у большинства банков, будет бесплатный, а комиссия за обмен криптовалюты составит всего 0,5%. Также при использовании карты нужно будет учитывать и комиссию самой Mastercard. После внедрения виртуальной карты, ByBit реализует выпуск физической карты - так называемого "пластика". Запуск партнерской программы будет сопровождаться и созданием отдельного приложения с Apple Pay/Google Pay.

Подводя итог, можно сказать, что по факту на платформе "Мастеркард" теперь доступна BTC-карта Bybit, которая обеспечивает клиентам простой и достаточно безопасный переход от криптовалюты к фиатным деньгам. Теперь используя цифровые активы для оплаты товаров и услуг, клиенты могут обойти посредников, мерчанты и других поставщиков. Компания Bybit планирует выпустить физическую карту уже в апреле!