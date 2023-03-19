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10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Стиральная машина с дисплеем и AI от Сяоми

Вселенная компании Xiaomi со своими новинками не перестают удивлять интересными гаджетами
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3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
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Компания Xiaomi и ее суббренды продолжают удивлять своих поклонников инновационными продуктами. Они не только уделяют большое внимание качеству своей продукции, но и стараются предлагать новые идеи, чтобы улучшить жизнь пользователей. Сегодня посмотрим на ТОП 10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Кстати, если вы хотите узнавать о новинках от Xiaomi самыми первыми, подписывайтесь на мой Telegram канал TechnoReview где они появляются быстрее всего. Для тех кому не удобна "телега", подписывайтесь на группу TechnoReview в ВК. Поехали.

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Моющий робот-пылесос с камерой и лидаром XIaomi Mi Robot Vacuum S10+

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Недавно появился новый моющий робот-пылесос с камерой и лидаром. На этот раз робот выпускается непосредственно от Xiaomi. Основной особенностью Xiaomi Mi Robot Vacuum S10+ является его двухкамерная система картографирования. С помощью оптических датчиков и камер он создает карту помещения, которую можно просмотреть в приложении на смартфоне и настроить уборку по зонам. Кроме того, робот-пылесос оснащен лазерным датчиком LDS, который позволяет ему сканировать помещение для более точного определения расстояний и направлений, что обеспечивает более точную и эффективную уборку.

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Беспроводные наушники Xiaomi ZMI PurSpace 2 Pro

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Новые беспроводные наушники Xiaomi ZMI PurSpace 2 Pro наушники с закрытым типом акустики, которые поддерживают технологию активного шумоподавления (ANC) для блокировки внешних шумов. Они оснащены 12-мм динамиками, которые обеспечивают высокое качество звука с глубокими басами и ясными высокими нотами. Наушники поддерживают беспроводную связь по Bluetooth 5.2, которая обеспечивает стабильное и быстрое соединение с устройствами. Кстати полный обзор первой версии наушников Xiaomi ZMI PurPods Pro можно посмотреть на моём YouTube канале

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Подвесной светильник Xiaomi HuiZuo

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Подвесной светильник Xiaomi HuiZuo - это современный и стильный светильник для дома или офиса. Он выполнен в минималистическом дизайне с простыми линиями и гладкими поверхностями, что делает его универсальным и легко вписываемым в различные интерьеры. Светильник оснащен энергосберегающим светодиодным источником света мощностью 24 Вт, который обеспечивает яркий и качественный свет. Он имеет цветовую температуру 4000K, которая приближена к естественному дневному освещению, что делает его идеальным для использования в офисах и комнатах для работы.

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Беспроводной моющий пылесос Xiaomi Dreame M12

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Новый беспроводной моющий пылесос Xiaomi Dreame M12  представляет собой легкий и удобный пылесос, который работает от аккумулятора. Он оснащен мощным двигателем с мощностью 150 Вт, который обеспечивает высокую производительность и эффективность очистки. Дизайн пылесоса эргономичный и удобный в использовании. Он легко трансформируется из вертикального в портативный режим для уборки мебели, автомобиля и других узких мест. Также в комплекте идет подставка для зарядки и хранения пылесоса. Пылесос имеет беспроводное подключение по Bluetooth 5.0 и работает от литий-ионного аккумулятора емкостью 2500 мАч. Время работы пылесоса в режиме мощной уборки составляет до 60 минут, а время зарядки аккумулятора - около 4 часов.

Умная встраиваемая УЗ ванна Xiaomi Mensarjor

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Умная встраиваемая УЗ ванна Xiaomi Mensarjor - это инновационное решение для создания комфортного и функционального пространства вокруг кухонной мойки. Она представляет собой ванну, оборудованную ультразвуковым генератором, который способен создавать мелкую водяную пену, обогащенную кислородом. Ванна также оснащена системой озонирования, которая помогает убивать бактерии и вирусы в воде. Она сочетает в себе удобство управления, эффективность ультразвуковой технологии и безопасность озонирования воды, что делает ее превосходным выбором для тех, кто ценит свежие и максимально чистые продукты Более того ванну не нужно наполнять водой, поскольку она подключается непосредственно к водопроводу, а управлять процессом можно через приложение на смартфоне.

Смартфон Xiaomi POCO X5 PRO

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Смартфон Xiaomi POCO X5 PRO оснащен 6.67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400x1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавное и четкое отображение контента. Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 778G, который даёт отличную производительность и быструю работу. Одной из главных особенностей смартфона Xiaomi POCO X5 PRO является его камера. Она состоит из 3 модулей. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей. Камера поддерживает функции записи видео в формате 4K и Super Night Mode 2.0, которая позволяет делать качественные фото и видео в условиях низкой освещенности.

Умная стирально-сушильная машина c дисплеем и искусственным интеллектом Xiaomi Viomi Neo 

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Умная стирально-сушильная машина c дисплеем Xiaomi Viomi Neo 3 - это устройство, которое сочетает в себе функции стирки и сушки белья и имеет возможность подключения к смартфону через Wi-Fi. Машина имеет 16 режимов стирки, в том числе режим Delicate, для бережной стирки тонких тканей, и режим Quick Wash, который позволяет выстирать белье за 15 минут. Также машина имеет 11 режимов сушки, в том числе режим Eco, который экономит электроэнергию. Xiaomi Viomi Neo 3 оснащена технологией искусственного интеллекта, которая позволяет определить тип ткани и вес белья, чтобы автоматически настроить режим стирки и сушки. Также машина имеет систему самодиагностики, которая предупредит пользователя об ошибке в работе.

Игровой ноутбук Xiaomi Redmibook Redmi G

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Игровой ноутбук Xiaomi Redmibook Redmi G оснащен 16,1-дюймовым IPS-дисплеем с 2К разрешением и частотой обновления 165 Гц, что обеспечивает четкое и плавное изображение при игре в динамичные игры. Ноутбук оснащен десятиядерным процессором Intel Core i7-10200H с частотой 3 5 ГГц, а также видеокартой NVIDIA GeForce GTX 3050 Ti. На борту 16 Гб оперативной память с частотой 4800 МГц. 

Кресло-реклайнер и подставка для ног Xiaomi 8H

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Кресло-реклайнер Xiaomi 8H Freely Adjustable Lounge Sofa And Footstool изготавливается исключительно из безопасных и экологически чистых материалов. Для наполнения подушек, подголовника и мягких частей используется растительное волокно Sorona, которое проходит обработку по запатентованной технологии, обеспечивающей воздушность, упругость и мягкость материала, сохранение формы и предотвращение сбивания в комки после стирки. Главным достоинством Sorona является его гипоаллергенность и экологичность. Кресло и подставка для ног имеют лаконичный дизайн и вписываются в любой интерьер. Подставка для ног, изготовленная из соснового бруса с подушкой из износостойкой ткани с наполнителем Sorona, является прекрасным дополнением к креслу-реклайнеру и может использоваться как самостоятельная часть интерьера.

Конструктор Xiaomi ONEBOT OBLDQ16AIQI

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Конструктор Xiaomi ONEBOT представляет собой инновационный робототехнический конструктор, предназначенный для обучения и развития навыков программирования и робототехники у детей и подростков. Данная модель представляет собой уменьшенную копию погрузчика капитана Ван Лэя из фильма "Блуждающая земля". Этот конструктор изготовлен из 2800 деталей высококачественного пластика и полностью безопасен для здоровья. Погрузчик оснащен 10 колесами с тремя независимыми дифференциалами, что обеспечивает ему плавное движение. Все детали конструктора выполнены с высокой точностью, что делает процесс сборки простым и увлекательным для детей и взрослых.

Это только небольшой список продуктов, которые Xiaomi представила на рынке в последнее время. Компания продолжает работать над улучшением своей продукции и предлагает новые идеи, чтобы сделать нашу жизнь лучше. А, чтобы не пропускать новые устройства от Xiaomi, подписывайтесь на Telegram канал TechnoReview, там вы будете узнавать о новинках быстрее всего. Так же есть группа TechnoReview в ВК на тот случай, если вам не удобен Telegram. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.

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Андрей Криницын
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