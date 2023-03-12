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Всем привет. Сегодня расскажу про очень простой и прибыльный способ заработка в интернете на партнерских программах банков, который был есть и будет. Этот способ позволяет зарабатывать от 5000 до 150 000 в месяц линейно прямо на вашу дебетовую банковскую карту. Рассмотрим 3 способа заработка на партнерских программах банков, с которыми справиться каждый. Самое главное, что эти способы актуальны всегда и их можно масштабировать почти до бесконечности. Для начала предлагаю посмотреть полный видео обзор на моем канале, где я подробно рассказал про то, как я сам зарабатываю на партнёрках банков. Кстати рекомендую подписаться на мой Telegram канал про заработок в интернете , там информация появляется быстрее всего. Поехали.

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Итак, для того, чтобы начать зарабатывать нам необходимо сделать бесплатную дебетовую карту Aльфа банка и бесплатную дебетовую карту Тинькоф банка , которые предоставляют кэшбэк на все покупки до 33% и дарят 500 рублей. Для заработке на партнерках можно использовать абсолютно любые банки, которые платят за рекомендации их продуктов, но на данный момент именно Aльфа банк и Тинькоф предоставляют самые лучшие условия и сервис. Так, например, вам и тем кому вы будете рекомендовать эти карты не нужно никуда идти для оформления продукта. Достаточно просто потратить 2-3 минуты своего времени и заказать карту. Саму дебетовку вам привезут в удобное для вас место и время и более того начислят 500 рублей на карту (плюс кэшбэк) после первой покупки с нее на любую сумму. Итого, максимум 10 минут вашего время и возможность не только пользоваться бесплатным продуктом с отличным сервисом, но и зарабатывать на нем хорошие деньги

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Итак, после получения карт нам нужно зайти в личный кабинет и взять пригласительную ссылку. После делаем эти карты своим друзьям и знакомым. За каждого приглашенного Aльфа Банк начислит вам 1000 рублей, а Тинькоф банк 500 рублей. Этими средствами вы можете поделиться с приглашенными, если они будут скептически настроены относительно ваших рекомендаций. Однако, лично я сразу же "в лоб" просто заставляю сделать человека карту и заработать ему минимум 500 рублей при том, что в любой момент он может закрыть её, ничего не будет платить за обслуживание и получать бонусы в виде кэшбэка. Это первый и самый простой способ, с которым справиться каждый. Так каждый месяц можно зарабатывать 5000-10000 рублей в зависимости от вашей активности.

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Второй способ можно масштабировать размещая задания на таких площадках как Aviso или SocPublic .Таких сервисов очень много, я привёл самые популярные, но если поискать в интернете можно найти площадки с минимальной конкуренцией. На данных площадках мы размещаем предложение сделать выполняющему задание бесплатную банковскую карту, бесплатно получить 500 рублей от самого банка, далее можно расписать дополнительные бонусы, которые дает бесплатно даёт банк. После чего выставляем небольшую плату за выполнение этого задания, которую покроет ваше партнерское вознаграждение. Так, в день можно получать 4-5 и даже 10 партнёров, которые выполнили простые условия, а вы в день за это будете получать до 9000 рублей с учётом, того что какую-то сумму вы будете тратить на сами задания.

И последний способ, который будет работать на вас по сути вечно! Для его реализации находим в интернете сайты с финансовой тематикой, которые позволяют писать блоги и рассказывать о финансовых продуктах. На таких сайтах описываем свой опыт использования бесплатных банковских карт, рассказываем про все плюсы, которые вы получили от использования бесплатного продукта и предлагаем читателям сделать карту по ссылке . Ваша статья будет ранжироваться в интернете всегда, попадая в поисковую выдачу, а вы в свою очередь будете получать деньги за приглашённых клиентов. Кстати, одним из таких сайтов, на котором можно писать про финансовые продукты я поделюсь в Telegram канале . Переходите и подписывайтесь, что бы получать информацию быстрее всего.

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Надеюсь, информация, которую я дал, оказалась для вас полезной и она поможет вам заработать во время рецессии, которая на данный момент проистекает на финансовых рынках. А при должной сообразительности и работе этот способ заработка может стать для вас одним из основных. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.