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ТОП 10 нейросетей, которые облегчат вам задачу во много раз при заработке в интернете

Нейросети и искусственный интеллект, который в значительной мере облегчит работу для вас уже сегодня!
[ ] для раздела Блоги
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3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
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Всем привет. Сегодня хочу представить вам список из 10-ти нейросетей, которые облегчат вам задачу во много раз и позволят выполнять задачи быстрее. Кстати, кто хочет узнавать о различных способах заработка в интернете, криптовалютах и других возможностях, подписывайтесь на Telegram канал про заработок, там много всего интересного. Поехали. 

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Openai ChatGPT - Полностью бесплатная и открытая нейросет, разработанная компанией Openai. Представляет собой генеративный чат-бот, который отвечает на вопросы путём компиляции и текстового моделирования ответов при помощи искусственного интеллекта. Способен активно поддерживать диалог, создавать сочинения, развёрнутые текстовые статьи и даже программные коды по вашему заданию. (Для регистрации потребуется VPN )

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3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
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13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
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5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Podcast.adobe - Нейросеть, позволяющая удалять шум из записанных на плохой микрофон аудиодорожек и видеозаписей путём не только улучшения речи, но дополнения недостающих из-за шума или ветра отрезков записи. После обработки аудио и видео звучать так, словно они были записаны на профессиональное оборудование.

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Midjourney и Bluewillow - Нейросети, генерирующие картинки и различные арты по вашему текстовому описанию. При работе нейросети используется компиляция и умное дорисовывание, а также искусственный интеллект. (В первой есть 25 бесплатных попыток, Вторая - полностью бесплатна, но функционал и качество хуже)

Openai DALL-E-2  - Ещё одна полностью. бесплатная нейросеть от Openai, которая также генерирует арты и изображения по текстовому описанию путём скрещивания, умной дорисовки и компиляций. Работает достаточно быстро и имеет широкий функционал. (Требует регистрации, как в ChatGPT)

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Runwayml - Нейросеть предоставляющая инструменты для рисования и обработки с использованием искусственного интеллекта. Позволяет использовать 10-ки творческих решений и инструментарий на базе искусственного интеллекта, Благодаря этой "нейронке" редактировать и создавать контент со свежими идеями теперь стало ещё проще. Обновлённые инструменты появляются каждую неделю.

Vizcom.ai - Новая нейросеть, оживляющая ваши рисунки и арты буквально за считанные секунды. Просто нарисуйте то, что вам нужно, а инструмент AI создаст 3D-модель и даже дорисует её. Также данная нейросеть позволяет создавать 3D модели по 2D контурам и очертаниям. 

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D-ID  - Генеративная моделирующая нейросеть, позволяющая создавать уникальные видеоролики с говорящими 3D моделями людей при помощи искусственного интеллекта. Настройка и работа осуществляются буквально одной кнопкой. Отличный инструмент для автономной генерации контента. 

Nvidia Broadcast и NVIDIA Maxine - Нейросети, которые дают возможность проводить стримы с замыливанием любого заднего фона на основе использования AI. Теперь с алгоритмами искусственного интеллекта дома можно записывать ролики как будто вы находитесь в студии. Позволяет обрабатывать аудио и видео для голосовых чатов и видеозвонков,

Nvidia inpainting - Нейросеть позволяющая убирать ненужные объекты с фотографии и редактировать изображение при помощи умной кисти-ретуши.Ai дорисовывает фон или фрагмент фотографии взамен удалённого объекта. 

Browse.ai - Нейросеть, дающая возможность в пару кликов написать бота по вашему заданию. Боты могут быть написаны без специальных знаний и являются самым простым способом сбора и мониторинга данных с любых сайтов.

Надеюсь, подборка оказалась для вас полезной и вы взяли на вооружение несколько полезных нейросетей, которые смогут облегчить вашу работу в интернете и творческие начинания. Так же не забывайте подписываться на Telegram канал про заработок в интернете, там много всего интересного. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.

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