Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный унитаз с дисплеем Xiaomi и другие

Продолжаем смотреть на разнообразие умных девайсов от суббрендов Xiaomi. Новинки от Xiaomi, о которых вы могли не знать
[ ] для раздела Блоги
+
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Всем привет. Продолжаем путешествовать по вселенной рисового зайца и его суббрендов. Сегодня посмотрим на 10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. А перед тем как мы начнём, я хочу настоятельно порекомендовать вам подписаться на Telegram канал TechnoReview, где новинки от Xiaomi появляются быстрее всего. Для тех кому не удобна "телега" есть также группа TechnoReview в ВК. Поехали

реклама

Умный дверной звонок Xiaomi Zero Al Face

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

рекомендации
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -17%

Стоимость - US - 60$

реклама

Немногие знают, но Xiaomi выпускают умный звонок с определением лиц родственников и друзей, которые сохранены в галерее вашего смартфона. Устройство сопрягается с системой умного дома Mi Home, что открывает огромные возможности по созданию сценариев. Так, например, при распознании лица можно запустить сценарии по открытию умного привода замка и другие. Камера звонка оснащена ИК-подсветкой для ночной съемки и определения лиц. Внешний блок звонка оснащен динамиком и микрофоном для обратной связи.


Беспроводной моющий пылесос с нагревом Xiaomi Mijia

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -6%

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -20%

реклама

Стоимость - US - 577$

Новый беспроводной моющий пылесос с нагревом и автоотгрузкой Xiaomi Mijia. Для лучшего размягчения грязи на полу вода нагревается до 75 градусов по Цельсию. Благодаря этому следы на полу высыхают буквально за 20 секунд. Более того за счёт всасывания на полу вообще не остаётся разводов. Устройство имеет LED дисплей на 3,2 дюйма с умным определением и подсказками. 

Лазерный потолочный проектор-светильник Xiaomi XGIMI

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -5%

реклама

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

Стоимость - US - 1550$

Лазерный потолочный проектор со встроенным светильником от небезызвестного суббренда Xiaomi XGIMI модель Ceiling Light Projector L1 White. Устройство имеет встроенную акустическую систему на 28 Вт от Harman Kardon. Это короткофокусный проектор, поэтому его можно размещать на расстоянии около 70 сантиметров от стены. Сам светильник включает в себя целых 176 светодиодов, что отлично позволяет освещать даже большой зал. 

Тумба под телевизор Xiaomi Ufan Art Arnaud

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -15%

Стоимость - US - 554$

А это очередное мебельное изделие от суббренда Xiaomi. Тумба под телевизор Xiaomi Ufan Art Arnaud, столешница которой изготовлена из неолита. Этот материала прессуется под давлением в 15 000 тонн и проходит термическую обработку при температуре 1200 градусов по Цельсию. Основа и деревянная часть тумбы выполнена и отделана ореховым шпоном высокого качества. В отличие от МДФ материалы устойчивы к царапинам и ультрафиолету. 

Многофункциональный фонарик Xiaomi NexTool 12-в-1

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -13%

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -20%

Стоимость - US - 27$

Очень крутой многофункциональный атмосферный фонарик от уже достаточно популярного суббренда Xiaomi NexTool. Фонарик имеет световой поток 900 лм. и время автономной работы до 48 часов. Более того благодаря встроенному динамику и Bluetooth устройство можно подключить к смартфону и использовать как небольшую колонку. Также фонарик имеет магниты на поворотном основании, RGB лампу и другие крутые полезные функции.


Умное надувное кресло Xiaomi Chao One-button

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -13%

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -5%

Стоимость - US - 67$

Особенность данного кресла от Xiaomi состоит в том, что оно автоматически надувается до необходимого состояния. Это позволяет быстро свернуть и развернуть сиденье у себя дома или на природе. Транспортировка и хранение также не заставить вас напрягаться. Грузоподъёмность кресла целых 150 килограмм. Вес всего 2 килограмма. Также есть возможность регулировки степени мягкости кресла за счёт работы автоматического насоса.

Электрический заварочный чайник Xiaomi Ming Zhan

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -5%

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

Стоимость - US - 110$

Заварочные чайники хороши тем, что процесс заварки происходит во время кипячения. Так, пар поднимается и проходит через чайные листья, образуя конденсат, который возвращается в ёмкость. Такой метод заваривания чая, наилучшим образом передаёт его оригинальный аромат и мягкий вкус. Особенность чайника Xiaomi Ming Zhan, состоит в том, что ситечко крепится к стенке чайника за счёт магнитов. Это позволяет ему автоматически подниматься и опускается, контролируя насыщенность чая. .

Пуф-подставка для ног Xiaomi 8H Panda Zero

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -5%

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

Стоимость - US - 140$

Данная пуф-подставка для ног относится к одной коллекции с креслом и диваном от мебельного суббренда Xiaomi 8H. Благодаря устанавливаемым S-образным пружинам такие мебельные модули могут выдерживать нагрузку до 600 килограмм. Фактура обивки из экокожи сравнима с натуральной кожей и в то же время превосходит её по износостойкости.

Умный унитаз Xiaomi Smartmi ZNMYY01ZM-300

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -5%

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

Стоимость - US - 1860$

А это ещё один очень интересный девайс от суббренда Xiaomi Smartmi. Теперь для открытия унитаза нет необходимости прикасаться к крышке, чтобы открыть и закрыть ее. Девайс имеет ножную систему управления. Нужно нажать один раз, чтобы открыть крышку унитаза, и дважды, чтобы поднять сиденье. Так же есть автоматический слив, а встроенный фильтр очищает воду от ржавчины и других примесей. Более того есть система УФ-стерилизации сиденья и подогрев воды. Управление умными функциями можно осуществлять через приложение на смартфоне.

Модульная кухонная мойка с посудомоечной машиной Xiaomi Mensarjor

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -5%

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

Стоимость - US - 1580$

Модуль имеет несколько зон для работы, что в значительной мере экономит пространство на кухне. Так, устройство содержит раковину, кухонный измельчитель, рабочую столешницу, посудомоечную машину и отделение для мусора. Любой модуль от Mensarjor можно заменить на такой же, но с другим функционалом.

На этом всё. Надеюсь, данная подборка оказалась для вас полезной и вы узнали об очередной партии новинок от Xiaomi, и просто провели своё время не зря. Подписывайтесь на Telegram канал TechnoRewiev, там новинки от Xiaomi выходят ещё быстрее. А для тех кому не удобен телеграм, есть группа TechnoRewiev в ВК. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 4.5 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

xiaomi новинки xiaomi сяоми 10 новинок от xiaomi 10 xiaomi xiaomi новое 10 новинок от xiaomi о которых вы могли не знать 10 новинок от xiaomi c aliexpress
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
24
Главные игры февраля 2023 года
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
66
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
34
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
32
Главные игры января 2023 года
12
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
7

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
9 февраля 2023 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, сколько ещё времени продлится СВО
147
Китай рассказал, чем обернётся поставка западных истребителей Украине
22
Немцы не разрешили Нидерландам передать танки Leopard 2 Украине
2
Удар подводного БПЛА РФ по мосту в Затоке: дальнейшие цели и будет ли ответ за Северные Потоки
28
Пригожин: Набор заключенных в Вагнер прекращен из-за множества желающих среди американцев
42
ВС РФ начали применять в СВО новый снаряд, пробивающий 700 мм брони - вдвое больше, чем у Abrams
37
Бойцы ВС РФ вычислили слабые места танков Abrams и Leopard и могут уничтожить их одним выстрелом
6
Из-за опасной вибрации двигателей F-35, в США отложили закупку этих ударных истребителей на 2 месяца
3
В Италии не возражают против поставок британских истребителей Украине, но только при одном условии
7
Как США сели в лужу с китайским аэростатом, и почему американцы не нашли оборудования для шпионажа
6
Европейские лидеры не готовы передать истребители Украине, отказавшись от всех обязательств
5
На Украине сообщили об огромных потерях в электрогенерации после ракетных ударов ВС РФ
17
Интервью с гейм-директором Atomic Heart Роберт Багратуни
3
PowerColor рассказала о частотах однослотовой Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil
1
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам по Украине на основе существующей реальности
8
Успешный вампирский «выживастик» V Rising в мае получит глобальное обновление с массой геймплейных изменений
+
Китай намерен закупить у Ирана 15 тысяч беспилотников
6
СМИ: структура «Росатома» приобретает разработчика процессов «Эльбрус»
7
Почему продажи электроники в 2023 году обещают быть печальными
1
Россия впервые применила подводный беспилотник и атаковала объект украинской инфраструктуры
9

Популярные статьи

Украинские истребители продолжают падать, а в Киеве заявили, что у России снова закончились ракеты
7
Модернизированный истребитель Су-35СМ получил от Су-57М новые ракеты, авионику и лазерную защиту
3
ТОП-9 видеокарт до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
21
IT-курсы - возможность найти работу с высокой зарплатой или повсеместный обман
31
Украинские лётчики на F-16 станут лёгкой мишенью – в США хотят подготовить 30 пилотов за 69 дней
4
Обзор смартфона Tecno Camon 19 Pro – уникальная камера и дисплей 120 Гц за разумные деньги
2
Уроки маркетинга и оформления видеоигр от... Фаргуса
19
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
58
Steelrising vs Dark Souls 3: сходства и различия
2
Обзор электромобиля Hummer EV – необоснованно дорогой, но такой крутой
6

Сейчас обсуждают

Саша
19:32
Вся Россия это ципсо, ты телевизор включи, там США готовятся захватывать, а на деле Украину год не можем взять
Украинцы начали использовать российский высокоточный боеприпас "Краснополь" и показали видео
Neshesha
19:30
А я то думал - что за постоянные копейки онлайна висят в брейкпойинте. Параша ещё та
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
19:29
Есть хорошие новости с украины, продукты подорожали в два раза
Штурмовики "музыкантов" вынудили оставить позиции ВСУ на Красной Горе завершая окружение Бахмута
Вячеслав Ташпулатов
19:29
Дай пожалуйста аккаунт погонять.
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
Yurchik
19:29
Войны террористов, забавно
Пригожин: Набор заключенных в Вагнер прекращен из-за множества желающих среди американцев
Neshesha
19:28
Так а что. Карта же такая мощная, зачем же включать DLSS. В киберпанке 2020 года тоже все отлично?) пройдешь ты эксодус и посредственный каллисто и что дальше? За 5 лет игр очень много вышло. Sic XDDD
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
Gonshik
19:25
Вот зачем врать то? Играю в 2к и с DLSS и прекрасно себя чувствую. DLSS можно подкладывать сейчас обновленную библиотеку в любую поддерживающую игру и производительность и качество на уровне. Монитор ...
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
Артур Рейх
19:25
Лучи можно дрессировать и вручную
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
Neshesha
19:21
ну недержание у человека и галлюцинации. ещё бы мне время тратить на создание профилей - только идиоты таким занимаются. Но пусть думает, что кого-то разоблачил. Может человеку легче станет XDDD
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
Mikhail Popereka
19:21
Дурачок твой папа, что не воспользовался резиновым изделием N1. Беря консоль за 180€, 1Tb seagate карту за 110€ и геймпасс за 91€ я считаю это очень удачное вложение даже при учете, что через 3 года (...
Стоит ли покупать Xbox series X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем