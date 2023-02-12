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Всем привет. Продолжаем путешествовать по вселенной рисового зайца и его суббрендов. Сегодня посмотрим на 10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. А перед тем как мы начнём, я хочу настоятельно порекомендовать вам подписаться на Telegram канал TechnoReview , где новинки от Xiaomi появляются быстрее всего. Для тех кому не удобна "телега" есть также группа TechnoReview в ВК . Поехали

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Умный дверной звонок Xiaomi Zero Al Face

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Стоимость - US - 60$

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Немногие знают, но Xiaomi выпускают умный звонок с определением лиц родственников и друзей, которые сохранены в галерее вашего смартфона. Устройство сопрягается с системой умного дома Mi Home, что открывает огромные возможности по созданию сценариев. Так, например, при распознании лица можно запустить сценарии по открытию умного привода замка и другие. Камера звонка оснащена ИК-подсветкой для ночной съемки и определения лиц. Внешний блок звонка оснащен динамиком и микрофоном для обратной связи.





Беспроводной моющий пылесос с нагревом Xiaomi Mijia

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Стоимость - US - 577$

Новый беспроводной моющий пылесос с нагревом и автоотгрузкой Xiaomi Mijia. Для лучшего размягчения грязи на полу вода нагревается до 75 градусов по Цельсию. Благодаря этому следы на полу высыхают буквально за 20 секунд. Более того за счёт всасывания на полу вообще не остаётся разводов. Устройство имеет LED дисплей на 3,2 дюйма с умным определением и подсказками.

Лазерный потолочный проектор-светильник Xiaomi XGIMI

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Стоимость - US - 1550$

Лазерный потолочный проектор со встроенным светильником от небезызвестного суббренда Xiaomi XGIMI модель Ceiling Light Projector L1 White. Устройство имеет встроенную акустическую систему на 28 Вт от Harman Kardon. Это короткофокусный проектор, поэтому его можно размещать на расстоянии около 70 сантиметров от стены. Сам светильник включает в себя целых 176 светодиодов, что отлично позволяет освещать даже большой зал.





Тумба под телевизор Xiaomi Ufan Art Arnaud

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Стоимость - US - 554$

А это очередное мебельное изделие от суббренда Xiaomi. Тумба под телевизор Xiaomi Ufan Art Arnaud, столешница которой изготовлена из неолита. Этот материала прессуется под давлением в 15 000 тонн и проходит термическую обработку при температуре 1200 градусов по Цельсию. Основа и деревянная часть тумбы выполнена и отделана ореховым шпоном высокого качества. В отличие от МДФ материалы устойчивы к царапинам и ультрафиолету.

Многофункциональный фонарик Xiaomi NexTool 12-в-1

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КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -20%

Стоимость - US - 27$

Очень крутой многофункциональный атмосферный фонарик от уже достаточно популярного суббренда Xiaomi NexTool. Фонарик имеет световой поток 900 лм. и время автономной работы до 48 часов. Более того благодаря встроенному динамику и Bluetooth устройство можно подключить к смартфону и использовать как небольшую колонку. Также фонарик имеет магниты на поворотном основании, RGB лампу и другие крутые полезные функции.



Умное надувное кресло Xiaomi Chao One-button

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -13%

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -5%

Стоимость - US - 67$

Особенность данного кресла от Xiaomi состоит в том, что оно автоматически надувается до необходимого состояния. Это позволяет быстро свернуть и развернуть сиденье у себя дома или на природе. Транспортировка и хранение также не заставить вас напрягаться. Грузоподъёмность кресла целых 150 килограмм. Вес всего 2 килограмма. Также есть возможность регулировки степени мягкости кресла за счёт работы автоматического насоса.

Электрический заварочный чайник Xiaomi Ming Zhan

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КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

Стоимость - US - 110$

Заварочные чайники хороши тем, что процесс заварки происходит во время кипячения. Так, пар поднимается и проходит через чайные листья, образуя конденсат, который возвращается в ёмкость. Такой метод заваривания чая, наилучшим образом передаёт его оригинальный аромат и мягкий вкус. Особенность чайника Xiaomi Ming Zhan, состоит в том, что ситечко крепится к стенке чайника за счёт магнитов. Это позволяет ему автоматически подниматься и опускается, контролируя насыщенность чая. .

Пуф-подставка для ног Xiaomi 8H Panda Zero

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КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

Стоимость - US - 140$

Данная пуф-подставка для ног относится к одной коллекции с креслом и диваном от мебельного суббренда Xiaomi 8H. Благодаря устанавливаемым S-образным пружинам такие мебельные модули могут выдерживать нагрузку до 600 килограмм. Фактура обивки из экокожи сравнима с натуральной кожей и в то же время превосходит её по износостойкости.

Умный унитаз Xiaomi Smartmi ZNMYY01ZM-300

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КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

Стоимость - US - 1860$

А это ещё один очень интересный девайс от суббренда Xiaomi Smartmi. Теперь для открытия унитаза нет необходимости прикасаться к крышке, чтобы открыть и закрыть ее. Девайс имеет ножную систему управления. Нужно нажать один раз, чтобы открыть крышку унитаза, и дважды, чтобы поднять сиденье. Так же есть автоматический слив, а встроенный фильтр очищает воду от ржавчины и других примесей. Более того есть система УФ-стерилизации сиденья и подогрев воды. Управление умными функциями можно осуществлять через приложение на смартфоне.



Модульная кухонная мойка с посудомоечной машиной Xiaomi Mensarjor

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КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

Стоимость - US - 1580$

Модуль имеет несколько зон для работы, что в значительной мере экономит пространство на кухне. Так, устройство содержит раковину, кухонный измельчитель, рабочую столешницу, посудомоечную машину и отделение для мусора. Любой модуль от Mensarjor можно заменить на такой же, но с другим функционалом.

На этом всё. Надеюсь, данная подборка оказалась для вас полезной и вы узнали об очередной партии новинок от Xiaomi, и просто провели своё время не зря. Подписывайтесь на Telegram канал TechnoRewiev , там новинки от Xiaomi выходят ещё быстрее. А для тех кому не удобен телеграм, есть группа TechnoRewiev в ВК . Всем удачи и хорошего настроения. Пока.