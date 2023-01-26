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Всем привет. Сегодня расскажу как легко и быстро получить от 20$ от Kaif DAO Platform и почему нельзя пропускать этот крутой аирдроп. А перед тем как мы начнём настоятельно рекомендую подписаться на мой Telegram канал про заработок , там информация о таких крутых раздачах выходит быстрее всего. Поехали!

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Итак, раздача максимально перспективная , так как проект курирует основатель биржи Qmall - Удянский. Токен этой биржи раздавали бесплатно и он всем дал очень хорошо заработать. Со старта токен биржи сделал 21Х. Также Удянский курировал запуск токена биржи Tidex , который тоже можно было собирать бесплатно и он также дал хорошие иксы и заработок без вложений! Со старта токен показал 7 «иксов». Именно поэтому пропускать данную раздачу точно не стоит! Тем более, что она занимает максимум 5 минут вашего времени. Разработчики заявили, что все полученные монеты можно будет вывести и продать на бирже при листинге! Плюс уже можно перекинуть баланс в приложение. Более того обещают листинг токена сразу на 9-ти биржах!

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Для получения монет переходим в официальных в Telegram бот проекта , запускаем его и проходим капчу. Далее в разделе "Activities" выполняем 5 заданий с подпиской на их социальные сети и получаем 50 токенов KAIF. Для поучения токенов нужно выполнить минимум 3 задания с подпиской. Для выполнения подписки на Twitter и репост последнего поста выполняем с использованием любого бесплатного VPN,

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За каждую выполненную подписку дают по 10 токенов KAIF, за все подписки дадут 50 токенов, также можно абузить или приглашать родственников и друзей и получать ещё больше токенов! Начальный сейл будет по цене 0.15$. Сейл и листинг будут в феврале, поэтому времени относительно немного! Также при желании можно поиграть в игру в разделе "Game". Возможно за лучший результат также могут дать токенов.

Полученные в боте токены можно вывести в их официальное приложение. Для этого в боте переходим в раздел "Settings" - "Connect to App". После переходим по предоставленной ссылке и скачиваем приложение на IOS или Android. Далее в боте нажимаем "Get code" и вставляем полученный код в приложении.

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Сама платформа позиционирует себя как платформа для болельщиков, позволяющая влиять на решения в спортивных клубах посредствам DAO голосования. Токен Kaif будет являться токен управления на платформе. Сегодня на платформе уже создали сообщество из более чем 250 тысяч человек. Каждый месяц платформу посещают более 15 тыс. активных пользователей, которые принимают участие в более чем 25 тысяч голосованиях и заданиях от различных компаний и спортивных команд.

Одним словом, проект очень перспективный и сейчас самое главное забрать как можно больше токенов, чтобы продать их при листинге и хорошо заработать. Также не забывайте подписываться на Telegram канал про деньги , там информация появляется быстрее всего. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.