За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Всем привет. Продолжаем погружаться во вселенную новинок от Xiaomi. Сегодня посмотрим на 10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Кстати, если хотите узнавать о новинках от Xiaomi самыми первыми, подписывайтесь на Telegram канал TechnoReview , там они появляются быстрее всего. А для тех кому не удобна "телега" подписывайтесь на группу TechnoReview в ВК . Поехали.

реклама

Звуковая щетка с дисплеем Xiaomi Oclean XS

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -20%

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

Стоимость - US - 90$

реклама

Новая звуковая зубная щётка с дисплеем, которая на этот раз получила увеличенный аккумулятор на 1200 мАч и 60 дней автономной работы. Вместо сенсора установлены две кнопки для изменения режима работы и интенсивности чистки. Качество чистки стало немного лучше по сравнению с предыдущими версиями щеток Oclean с дисплеем. Впрочем полный обзор на новинку уже можно посмотреть на моём YouTube канале.





Умный терморегулятор радиатора Xiaomi Aqara Е1

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -40%

реклама

Стоимость - US - 32$

Наконец-то дождались выхода умного терморегулятора для батареи, который работает с экосистемой Aqara Home и Home Kit. Подключение осуществляется по протоколу Zigbee, что гарантирует очень долгую работу от одного заряда. Устройство имеет яркий дисплей, на который выводится температура и состояние подключения. Благодаря умному дому можно собирать информацию о температуре не только в непосредственной близости от обогревателя, но и в другой комнате через датчик температуры.

Многофункциональная встраиваемая плита с вытяжкой, духовым шкафом и пароваркой Xiaomi Mensarjor

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -5%

реклама

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

Стоимость - US - 2788$

А это очень интересное устройство, которое представляет собой комбайн из основной кухонной бытовой техники. Это многофункциональная встраиваемая газовая плита с вытяжкой, духовым шкафом и пароваркой от суббренда Xiaomi Mensarjor. Так же на верхней части имеется специальная поверхность для поддержания температуры уже приготовленных блюд.

Cмартфон Xiaomi Mi 13 Pro

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -29%

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -12%

Стоимость - US - 915$

Очередной флагман Xiaomi Mi 13 Pro на процессоре Snapdragon 8 + 8 Гб оперативной памяти, который набирает 1,5 млн. попугаев в синтетическом тесте AnTuTu. На борту камера от Leica на 50 МП и новая оболочка Mitu 14. Также сильно радует 2K OLED дисплей с минимальным шим и диагональю 6,73 дюйма. Фронтальная камера получила 32 МП. Автономность обеспечивает аккумулятор на 4820 мАч.

Умная душевая стойка с дисплеем Xiaomi AIXIYI

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -5%

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

Стоимость - US - 676$

Умная душевая стойка с дисплеем от суббренда Xiaomi Aixiyi имеет два встроенных автоматических диспенсера для геля и шампуня. Дисплей на 7 дюймов позволяет отрегулировать температуру воды и переключать её подачу между тропическим и обычным душем, а также краном. Для удобства работы с интерфейсом имеется механическая шайба с кнопкой. Помимо этого устройство имеет датчик присутствия, благодаря которому вода автоматически перекроется при вашем отсутствии.

Умный диван-реклайнер Xiaomi 8H Master

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -14%

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

Стоимость - US - 2535$

Умный трёхместный диван-реклайнер от мебельного суббрента Xiaomi 8M. Изменять геометрию спинок и оттоманки можно как с пульта, который идёт в комплекте, так и через приложение на смартфоне. Диван имеет широкий диапазон настроек. Благодаря управлению через Mi Home открывается возможность создания большого количества сценариев с умным домом.

Умная вытяжка Xiaomi Mijia CXW-260-MJ01

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -5%

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

Стоимость - US - 577$

Стильная умная вытяжка для кухни Xiaomi Mijia, которая способна прогонять до 18 кубических метров воздуха в минуту. Уровень шума при работе составляет всего 67 Дб. Управление можно осуществлять как через сенсорные кнопки на корпусе, так и дистанционно через приложение на смартфоне. Также есть возможность настройки огромного количества сценариев.

Многофункциональная кухонная мойка Xiaomi Mensarjor

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -65%

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

Стоимость - US - 309$

Крутая встраиваемая кухонная мойка от суббренда Xiaomi Mensarjo, которая имеет специальные направляющие для установки разделочной доски или сита, что позволяет нарезать и мыть ингредиенты прямо в раковине. Также некоторые модели моек имеют встроенный "водопад" и отдельный отсек для мойки стаканов. Сама мойка изготовлена из высококачественной стали и практически не имеет стыков.

Комплект мебели для ванной Xiaomi Diiib Yashi

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -5%

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

Стоимость - US - 775$

Комплект мебели в ванную комнату от многим уже известного суббренда Xiaomi Diiib, который производит товары сантехнического назначения. Комплект включает в себя подвесной нижний шкаф со встроенной керамической раковиной и навесной верхний шкаф с зеркалом и отсеками для хранения. Благодаря тому, что нижний шкаф не стоит на полу, робот-пылесос будет отлично справляться ещё и с очисткой ванной комнаты.

Умный светильник Xiaomi HuiZuo

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -5%

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

Стоимость - US - 98$

Напоследок новый умный потолочный светильник с корпусом, который выполнен в очень интересной геометрической форме и однозначно разнообразит интерьер комнаты. Через приложение доступна регулировка цветовой температуры в диапазоне от 3000 до 6000K. Также управление доступно через ДУ пульт, который идёт в комплекте или с голоса через колонку Mi AI Speaker

На этом всё. Надеюсь, большинство товаров из этой подборки оказалось для вас в новинку, и вы узнали об экосистеме Xiaomi чуточку больше, а значит провели своё время не зря. Не забывайте подписываться на Telegram канал TechnoReview , там новинки от Xiaomi появляются быстрее всего. Для тех кому не удобен телеграм, есть группа TecnoReview в ВК . Всем удачи и хорошего настроения. Пока.