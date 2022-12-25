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10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный духовой шкаф с дисплеем Cяоми и другие

Cмотрим на 10 технологичных новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Самое новое к Новому году
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Всем привет. Продолжаем рассматривать новинки из экосистемы Сяоми. Сегодня посмотрим на очередные 10 технологичных новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Подготовил для вас действительной интересные новинки, о некоторых из которых, готов поспорить, вы точно не знали. А чтобы узнавать о новинках от Xiaomi самыми первыми подписывайтесь на Telegram канал TechnoReview, единственный канал с самыми редкими новинками от Сяоми. Для тех кому не удобна "телега" есть группа TechnoReview ВК. Поехали. 

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Беспроводной пылесос Xiaomi Redroad V17 MAX

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Стоимость - US - 230$

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Новый беспроводной вертикальный пылесос с двумя одновременно вращающимися турбощёткми, который на этот раз получил сменные мешки для сбора пыли и приставку Max. Благодаря мешкам вы избавитесь от постоянной пыли в контейнере, а прозрачная полоска позволит определить уровень заполненности. Сила всасывания - 26000 Па. Полный обзор на этот пылесос можно посмотреть ниже на моём YouTube канале.

Умная двуспальная кровать Xiaomi 8H Milan

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -5%

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Стоимость - US -3500$

Умная двуспальная кровать с ортопедическим матрасом от суббренда Xiaomi 8H. Благодаря изменяемой геометрии основания и специальному матрасу кровать можно практически полностью подстроить под себя. При желании можно установить почти сидячее положение. основание кровати имеет длину 1.8 метров  Регулировка положений осуществляется через комплектный пульт или приложение.

Огромный телевизор Xiaomi Redmi MAX 86 и 98

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Стоимость - US - 9640$

На такой кровати нужно смотреть огромный телевизор Xiaomi Redmi MAX. Модель имеет диагонали 86 и 98 дюймов соответственно. Устройство работает на четырёхядерном процессоре Cortex A73 в паре с графическим ускорителем Mali-G52 MC1. На борту 2 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Разрешение 4К Ultra HD, а также поддержка двухдиапазонного Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц.

Cветовая лента Xiaomi Mijia RGB

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Стоимость - US - 25$

Новая умная гибкая световая лента от суббренда Xiaomi имеет длину 2 метра и может синхронизироваться с другими RGB устройствами. Благодаря специальному рассеивающему гибкому корпусу из ленты можно делать различные фигуры или создать атмосферную подсветку за телевизором. Устройство синхронизируется с AURA и RYZEN. Настраивать сценарии можно через приложение Mijia.Одним словом, отличное дополнение к игровому рабочему месту.   

Умный зеркальный шкаф Xiaomi Huida Smart

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КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

Стоимость - US - 370$

Мало кто знает, но от имени компании Xiaomi производится ещё и мебель для ванной комнаты. Это умный зеркальный шкафчик с подсветкой. Устройство имеет две зеркальные створки, которые автоматически подогреваются при запотевании. Обогрев и подсветку можно также включить через сенсорные кнопки на корпусе. Шкаф выполнен из влагостойкого ЛДСП. Внутри располагаются три удобные полки для хранения. 

Умная духовка с дисплеем Xiaomi Viomi A1 56L

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Стоимость - US - 850$

Не многие знают, но от уже достаточно популярного суббренда Xiaomi Viomi выпускается умный встраиваемый духовой и паровой шкаф с дисплеем. Автоматическое приготовление блюд теперь можно выбирать через яркий ЖК дисплей на корпусе духовки или через приложение. Диагональ дисплея - 2,4 дюйма. Подключение духовки к смартфону осуществляется через Wi-Fi.

Атмосферная гирлянда Xiaomi Youpin

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -30%

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -25%

Стоимость - US - 15$

Скоро Новый год, а это значит, что пришло время гирлянды от Xiaomi. Жаль, что искусственные  новогодние ёлки от Xiaomi пока не производят. Но как только они появятся, можете быть уверены, что они обязательно появятся на моём Telegram канале. Гирлянда имеет возможность управления через смартфон.  

Умный очиститель воды Xiaomi Viomi Al 1200G

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -5%

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

Стоимость - US - 1700$

Умный очиститель воды Xiaomi Viomi Al позволяет сохранять в воде минеральные свойства, которые необходимы организму после спортивной тренировки. Уровень полезных минералов прошедших через фильтр достигает 14-71%. В комплект поставки входит фильтрующая установка и кран для подачи воды. 

Беспроводной пылесос Xiaomi Lydsto H4

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -50%

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

Стоимость - US - 340$

А это единственный на данный момент на рынке вертикальный беспроводной пылесос с базой автоотгрузки. При постановке на базу для зарядки пылесос автоматически отгружает весь собранный мусор. Остаётся только менять мешки для сбора пыли. Сила всасывания пылесоса - 25 000 Па. Имеется LED подсветка насадок. Благодаря мощности базы в 1000 W автоотгрузка занимает всего 12 секунд. 

Набор из двух картин Xiaomi Yuihome 

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -5%

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

Стоимость - US - 200$

Разнообразить интерьер умного дома помогут дизайнерский набор из двух картин, который выпускается от имени компании Xiaomi. При написании картины использовалась техника двухслойной росписи, которая позволяет сделать изображение объёмнее. Картины не случайно выполнены в абстрактном стиле. Это позволяет вписаться им почти в любой современный интерьер. 

Надеюсь, данная подборка вам понравилась, и вы провели своё время не зря, узнав об очередных новинках от Xiaomi. Не забывайте подписываться на Telegram канал TechnoReview , там новинки от Xiaomi появляются быстрее всего. А для тех кому не удобна "тeлега" есть группа ВК TechnoReview. Всем удачи и хорошего настроения. Пока. 

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