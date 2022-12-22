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Всем привет. Сегодня хочу рассказать про акцию от биржи ByBit , которую, по моему мнению, нельзя упускать. В честь старта торгов TON Coin на бирже сейчас можно получить очень много TON за стейкинг. Щедрость продлиться всего 15 дней, поэтому нужно успевать. А чтобы получать информацию о криптовалютах и способах заработка быстрее всего подписывайтесь на мой Telegram канал Делай Деньги в Интернете , там много всего интересного.

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Итак, на бирже BYBIT появился стойкинг монеты TON под 180% годовых в течении 15 дней. То есть можно получать 0,5% в день в монете TON, а также забрать часть пула из 47 000 TON, который будет разделен среди всех участников стейкинга. В стейкинг можно отправить от 5 до 800 TON. При этом в любой момент монеты можно забрать.

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Для участия регистрируемся на бирже и проходим KYC верификацию первого уровня. Будет достаточно вашего селфи и фото водительского удостоверения. Далее, если нет TON, покупаем его. Проще всего это сделать через P2P Telegram бота. После перекидываем TON на кошелек TON Pay, поскольку только он поддерживает MEMO. Далее переводим TON на биржу ByBit, переходим в раздел Earn - Накопительный стейкинг, где переводим TON со спотового кошелька в Earn кошелек. После отправляем монеты в стейкинг.

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Помимо стейкинга и получения доли пула из 47 000 TON можно получить ещё и долю пула из 23 000 TON, который будет распределен среди всех кто сформирует торговый объем от 80 TON. Кстати, его можно сформировать имея хоть 1 TON, проделав 40+ раз операцию купи-продай, тем более, что в паре TON/USDT нулевые комиссии!

Я закинул 800 TON и за все время стейкинга (15 дней) получу около 60 TON или 155$ по текущему курсу. На полученные от стейкинга монеты буду создавать торговый объём и также получу долю от пула в 23 000 TON. Одним словом, созданы все условия для заработка монет.

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Как я и говорил в начале, щедрость продлиться недолго, а TON всё равно нужно будет отправить в работу. Сделать это можно в социальной сети Ton Place . Там можно получать до 12% годовых с капитализацией. Такой процент даёт сам блокчейн TON за делегирование монет в ноды валидаторы. На представленной площадке самый большой процент, но нужно будет единожды оплатить месячную подписку за 2 TON. Далее подписку продлевать не обязательно.





Надеюсь, что данная статья оказалась для вас полезной и вы успеете получить хороший процент на свои монеты TON. Также не забывайте подписываться на мой Telegram канал Делай Деньги в Интернете , там много всего интересного про заработок и крипту. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.