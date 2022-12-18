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Apex Pro - DEX от биржи ByBit - получаем бесплатно 5$ за регистрацию + абуз

Новая децентрализованная биржа Apex Pro от ByBit для сетей BSC, Polygon Ethereum и Arbitrum
[ ] для раздела Блоги
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-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
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Всем привет. Буквально недавно в майннет вышла децентрализованная биржа Apex Pro, которая уже имеет четыре сети для подключения и все популярные торговые пары. Площадка выходит из под крыла биржи ByBit, которая уже зарекомендовала себя как надёжная биржа с кучей активностей, лаунчпадов, стейкингов и других видов заработка. Сейчас на Apex Pro проходит ретродроп на 1,5 млн. токенов ApeX Protocol, которые уже стоит 0.45$. О бирже ещё практически никто не знает, поэтому есть отличная возможность получить токенов и занять места в ракете. А перед тем как мы начнём, предлагаю подписаться на мой Telegram канал Делай Деньги в Интернете, там информация появляется быстрее всего. Поехали. 

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Для начала предлагаю посмотреть видео разбор биржи Apex Pro на моём YouTube канале, в котором я рассказал про то какие активности можно проделать и как пользоваться биржей.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде


Apex Pro - это децентрализованная биржа, которая уже имеет четыре сети для подключения (Ethereum, Polygon, BNB и Arbitrum) и популярные торговые пары. О бирже ещё практически никто не знает, поэтому есть отличная возможность получить токенов, бесплатный аирдроп и занять места в ракете. Apex Pro выходит из под крыла биржи ByBit. Это одна из самых лучших бирж на данный момент, на которой стоит торговать, так как она не поддерживает санкции и подтвердила свои активы. Биржа имеет русскоязычную поддержку и очень лояльна для всего СНГ.

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Итак, для получения 5$ переходим на биржу и подключаем свой DEX кошелёк в сети Polygon, BSC, Ethereum или Arbitrum. Далее скачиваем приложение биржи на IOS или Android, заходим в приложение и подключаем тот же DEX кошелёк. Если, будете заходить и подключать свой DEX кошелёк сразу через приложение, обязательно вводите в поле реф.ID - 469. Без привязки в этому ID вам не начислят 5$ в USDC. Далее можно абузит, то есть создавать DEX кошельки, скачивать приложение на новые устройства и дублировать эти действия.

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Далее просто ждём ретродропа. Также можно поторговать на бирже. Среди всех трейдеров будет распределены 1,5 млн. токенов Apex Protocol, который стоит в районе 0,45$. Более того за каждую сделку будут давать токены BANA, которые можно держать для дополнительных привилегий на бирже или продать в паре к USDC. Биржа очень перспективная и однозначно стоит выполнить минимальные активности!

Биржа совсем молодая, уже сейчас на ней проходят неплохие объёмы. На данный момент доступна только маржинальная торговля, но, думаю, что в скором времени появится и возможность свопов, добавления ликвидности, пулы и другие возможности заработка присущие DEX биржам.  

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Подводя итог, могу сказать, что с учётом того, что большинство централизованный бирж неизбежно ждёт регулирование, биржа ByBit, как и биржа Binance со своим DEX Biswap, понимает текущие тенденции постепенного перехода в децентрализованный сектор, Наша задача просто понимать это и быть первыми. Надеюсь, данная статья оказалась для вас полезной и вы провели своё время не зря. Всем удачи и хорошего настроения. Не забывайте подписываться на Telegram канал Делай Деньги в Интернете там много всего интересного про заработок в интернете. Пока.

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