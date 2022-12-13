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Всем привет. Сегодня расскажу про сервис Ton Pay в Telegram , проверенный и работающий на блокчейне Ton. Почему же стоит завести кошелек в Ton Pay всего в пару кликов, какие награды за это можно получить и как за счет стекинга Ton Coin и поддержки блокчена Ton преумножать этот ценный актив, а также использовать дополнительные возможности сервиса? Разберём в данной статье. Также подписывайтесь на Telegram канал Делай Деньги в Интернете , там информация появляется быстрее всего. Поехали.

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Итак, для начала работы просто переходим в Ton Pay в Telegram и нажимаем старт. Далее открываем PDF с условиями пользования, читаем и соглашаемся с ними. После получаем адрес кошелька Ton в сервисе Ton Pay. Кстати Ton Pay поддерживает MEMO для вывода Ton Coin на биржи.

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Мессенджер Telegram на данный момент насчитывает более 700 млн. активных пользователей и уже в ближайшее время их число перевалит за отметку 1 млрд. Монета Ton Coin всё сильнее интегрируется в Telegram и при эмиссии в 5 млрд. на каждого пользователя Telegram будет приходиться всего 5 монет , что при высоком спросе и реальной применимости как платёжного инструмента может легко разогнать цену до 10-50$ и даже выше. Именно поэтому прикупить Ton Coin в Telegram на свободные деньги в среднесрок или долгосрок кажется очень интересной инвестицией. Лично у меня более 2000 Ton Coin и я не продаю их даже при росте, поскольку вижу большой потенциал данного актива

Ton Pay - это экосистема инструментов для платежей и стекинга монеты Ton Coin прямо в Telegram. Команда разрарботчиков Ton Pay прошла проверку, представлена на официальном сайте блокчейна The Open Network, как разработчики. На данный момент это динамично развивающийся стартап, создать свой кошелёк в котором можно всего в пару кликов. В перспективе за создание кошелька возможен аирдроп для ранних пользователей.

Один из инструментов Ton Pay - это платежный шлюз, благодаря которому за счет Ton Coin, которые находятся в кошельке Ton Pay, можно будет оплачивать любые товары и услуги. При этом данный шлюз будет действительно интегрирован в систему оплаты. То есть если платежный сервис будет принимать только фиатные средства, Ton Coin будет конвертироваться, и покупка будет происходить в рублях, долларах или другой валюте. Платить можно будет прямо с телефона через NFC.

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Также немногие знают, но скоро, благодаря интеграции Telegram в Web 3.0 через блокчен The Open Network (TON) в мессенджере наряду с чатом можно будет открывать сверстанные страницы сайтов, а Ton Pay будет предоставлять сервис по работе с маркетплейсами.

Сервис Ton Pay имеет свой токен TPJ, написанный на блокчене Ton, который в свою очередь имеет ограниченную эмиссию всего в 3 млн., участвует во всей экосистеме Ton Pay и более того полностью обеспечен реальными Ton Coin по принципу золотого стандарта. Сейчас идет продажа токенов, где 1 TPJ можно получить за 3 Ton Coin. Все собранные монеты отправляются в адресный пул ликвидности TPJ и могут быть израсходованы только на поддержание цены токена. Всего будет три раунда продажи TPJ по 3, 5 и 10 Ton Coin соответственно. Нужно понимать, что реально применимый в экосистеме токен со столь малой эмиссией исходя из простой токеномики может стоить очень много и собрать в себя часть капитализации Ton Coin.

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По окончании первого раунда продажи TPJ, будет запущен стекинг Ton Coin, где можно будет зарабатывать монеты как активно, так и пассивно, делегируя их в ноды валидаторы. На данный момент награды валидаторов в блокчейне TON составляют 12-15% годовых, но поскольку начисления в Ton Coin делегаторы получают каждый день (18 часов) можно использовать сложный процент и зарабатывать ещё больше. Плюс не стоит забывать про рост курса Ton Coin, исходя из его токеномики.

Пока полноценный функционал в Ton Pay не запущен, можно стейкать Ton Coin в социальной сети Ton Plaсe , что я и делаю на данный момент. Там предлагают 12% годовых с капитализацией каждые 72 часа. Ранее я уже рассказывал о Ton Plaсe, и до сих пор эта площадка остаётся актуальной. Чтобы стейкать свои Ton на Ton Plaсe нужно будет купить подписку на 2 Ton на месяц. После её можно не продлевать, при этом стейкинг всё равно будет идти. Вывести свои Ton можно в любое время. На данный момент считаю Ton Plaсe одной из лучших площадок для стейкинга.

Также хочется отметить, что блокчейн TON активно развивается, и на нём постоянно запускаются новые проекты. В их число входят как направления с мульти левел маркетингом типа RockeTON , TON Booster и другие, так и экосистемные продукты, в число которых входит социальная сеть Ton Place , маркет по покупке доменных имён в Telegram Fragment и другие.

Подводя итог, могу сказать, что TON - очень перспективный блокчейн, на котором уже сейчас пишется огромное количество продуктов. Самое главное, что TON негласно поддерживает один из самых популярных месcенджеров Telegram. Более того сам основатель Telegram Павел Дуров уже заявляет о создании экосистемы децентрализованных продуктов на базе TON, что несомненно должно увеличить интерес к монете Ton Coin, поскольку монету можно будет не только стейкать, но и получать доход от предоставления ликвидности на DEX-ах. Надеюсь, что данная статья оказалась для вас полезной. Не забывайте подписываться на Telegram канал Делай Деньги в Интернете , там информация появляется быстрее всего. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.