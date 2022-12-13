Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Об экосистеме Ton Pay в Telegram и о том как зарабатывать на стекинге Ton Coin

Где безопасно стейкать Ton Coin c хорошим процентом, капитализацией и мгновенным выводом
[ ] для раздела Блоги
2
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Всем привет. Сегодня расскажу про сервис Ton Pay в Telegram, проверенный и работающий на блокчейне Ton. Почему же стоит завести кошелек в Ton Pay всего в пару кликов, какие награды за это можно получить и как за счет стекинга Ton Coin и поддержки блокчена Ton преумножать этот ценный актив, а также использовать дополнительные возможности сервиса? Разберём в данной статье. Также подписывайтесь на Telegram канал Делай Деньги в Интернете, там информация появляется быстрее всего. Поехали. 

реклама

Итак, для начала работы просто переходим в Ton Pay в Telegram и нажимаем старт. Далее открываем PDF с условиями пользования, читаем и соглашаемся с ними. После получаем адрес кошелька Ton в сервисе Ton Pay. Кстати Ton Pay поддерживает MEMO для вывода Ton Coin на биржи.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

реклама

Мессенджер Telegram на данный момент насчитывает более 700 млн. активных пользователей и уже в ближайшее время их число перевалит за отметку 1 млрд. Монета Ton Coin всё сильнее интегрируется в Telegram и при эмиссии в 5 млрд. на каждого пользователя Telegram будет приходиться всего 5 монет, что при высоком спросе и реальной применимости как платёжного инструмента может легко разогнать цену до 10-50$ и даже выше. Именно поэтому прикупить Ton Coin в Telegram на свободные деньги в среднесрок или долгосрок кажется очень интересной инвестицией. Лично у меня более 2000 Ton Coin и я не продаю их даже при росте, поскольку вижу большой потенциал данного актива

Ton Pay - это экосистема инструментов для платежей и стекинга монеты Ton Coin прямо в Telegram. Команда разрарботчиков Ton Pay прошла проверку, представлена на официальном сайте блокчейна The Open Network, как разработчики. На данный момент это динамично развивающийся стартап, создать свой кошелёк в котором можно всего в пару кликов. В перспективе за создание кошелька возможен аирдроп для ранних пользователей. 

Один из инструментов Ton Pay - это платежный шлюз, благодаря которому за счет Ton Coin, которые находятся в кошельке Ton Pay, можно будет оплачивать любые товары и услуги. При этом данный шлюз будет действительно интегрирован в систему оплаты. То есть если платежный сервис будет принимать только фиатные средства, Ton Coin будет конвертироваться, и покупка будет происходить в рублях, долларах или другой валюте. Платить можно будет прямо с телефона через NFC.

реклама

Также немногие знают, но скоро, благодаря интеграции Telegram в Web 3.0 через блокчен The Open Network (TON) в мессенджере наряду с чатом можно будет открывать сверстанные страницы сайтов, а Ton Pay будет предоставлять сервис по работе с маркетплейсами. 

Сервис Ton Pay имеет свой токен TPJ, написанный на блокчене Ton, который в свою очередь имеет ограниченную эмиссию всего в 3 млн., участвует во всей экосистеме Ton Pay и более того полностью обеспечен реальными Ton Coin по принципу золотого стандарта. Сейчас идет продажа токенов, где 1 TPJ можно получить за 3 Ton Coin. Все собранные монеты отправляются в адресный пул ликвидности TPJ и могут быть израсходованы только на поддержание цены токена. Всего будет три раунда продажи TPJ по 3, 5 и 10 Ton Coin соответственно. Нужно понимать, что реально применимый в экосистеме токен со столь малой эмиссией исходя из простой токеномики может стоить очень много и собрать в себя часть капитализации Ton Coin. 

реклама

По окончании первого раунда продажи TPJ, будет запущен стекинг Ton Coin, где можно будет зарабатывать монеты как активно, так и пассивно, делегируя их в ноды валидаторы. На данный момент награды валидаторов в блокчейне TON составляют 12-15% годовых, но поскольку начисления в Ton Coin делегаторы получают каждый день (18 часов) можно использовать сложный процент и зарабатывать ещё больше. Плюс не стоит забывать про рост курса Ton Coin, исходя из его токеномики. 

Пока полноценный функционал в Ton Pay не запущен, можно стейкать Ton Coin в социальной сети Ton Plaсe, что я и делаю на данный момент. Там предлагают 12% годовых с капитализацией каждые 72 часа. Ранее я уже рассказывал о Ton Plaсe, и до сих пор эта площадка остаётся актуальной. Чтобы стейкать свои Ton на Ton Plaсe нужно будет купить подписку на 2 Ton на месяц. После её можно не продлевать, при этом стейкинг всё равно будет идти. Вывести свои Ton можно в любое время. На данный момент считаю Ton Plaсe одной из лучших площадок для стейкинга. 

Также хочется отметить, что блокчейн TON активно развивается, и на нём постоянно запускаются новые проекты. В их число входят как направления с мульти левел маркетингом типа RockeTON, TON Booster и другие, так и экосистемные продукты, в число которых входит социальная сеть Ton Place, маркет по покупке доменных имён в Telegram Fragment и другие. 

Подводя итог, могу сказать, что TON - очень перспективный блокчейн, на котором уже сейчас пишется огромное количество продуктов. Самое главное, что TON негласно поддерживает один из самых популярных месcенджеров Telegram. Более того сам основатель Telegram Павел Дуров уже заявляет о создании экосистемы децентрализованных продуктов на базе TON, что несомненно должно увеличить интерес к монете Ton Coin, поскольку монету можно будет не только стейкать, но и получать доход от предоставления ликвидности на DEX-ах. Надеюсь, что данная статья оказалась для вас полезной. Не забывайте подписываться на Telegram канал Делай Деньги в Интернете, там информация появляется быстрее всего.  Всем удачи и хорошего настроения. Пока.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

telegram toncoin ton place как зарабатывать ton place павел дуров ton coin как заработать cтейкинг ton coin ton coin ton pay в telegram ton plaсe
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X670E Carbon WIFI
11
Главные игры декабря 2022 года
24
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP21
11
Знакомство с поколением NVIDIA Ada Lovelace на примере видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
64
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
10
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A550BN (80 Plus Bronze)
13
Главные игры ноября 2022 года
15
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
90
Главные игры октября 2022 года – финал
6
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
38

Интересные материалы

Главные игры декабря 2022 года
8 декабря 2022 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
35
Почему российские компьютеры такие дорогие — за материнскую плату для Эльбрус-8С просят 254 000р
21
План оставить европейцев без газа и горячей воды провалился – сможет ли РФ вернуться на рынок ЕС
34
У майнеров появилась новая сверхприбыльная монета под названием NEXA
10
АвтоВАЗ анонсировал обновлённый ВАЗ-2102
20
Xiaomi назвала 11 смартфонов, которые получат новую прошивку MIUI 14 на Android 13 в январе 2023г
1
6-ядерный Core i5-13400 может обнулить продажи процессоров AMD текущего поколения
74
Флагманы AMD продолжают дешеветь в магазинах РФ, но геймеры предпочитают видеокарты NVIDIA
16
Отечественный мотоцикл «Урал» 2022 года выпуска продают за 1 850 000 рублей
26
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс на митинге в Нью-Йорке потребовал освободить Джулиана Ассанжа
3
Пентагон "дал зеленый свет" Киеву на удары по территории России - западные СМИ
37
Скорость электросамокатов и подобных средств передвижения будет ограничена 25 км/ч
4
Akasa Gecko Cooler — необычная система охлаждения M.2 SSD может снизить температуру на 58%
15
AMD Radeon RX 7900 XTX оказалась дешевле, мощнее и выгоднее NVIDIA RTX 4080
289
Российские энергетики начали охоту на майнеров – шахтёров заставят платить больше за электричество
3
Эксперт прокомментировал целесообразность владения электромобилем в России
19
Губернатор Иркутской области РФ предложил создать майнинг-зоны по примеру игорных
5
Швеция решила увеличить новый пакет военной помощи Украине
4
Фанатам The Witcher 3 придётся покупать новую видеокарту – изучаем первые тесты культовой игры
4
Обозреватель 19FortyFive заявил, что Россия и Запад ведут борьбу за мировую финансовую систему
5

Популярные статьи

ТОП-11 видеокарт для игр в 2023 году – от бюджетных до флагманских
10
Лучшие комбинации процессора и материнской платы для игровых компьютеров в конце 2022 года
15
Почему процессоры AMD лучше Intel, и стоит ли сегодня покупать Ryzen 5000 по выгодным ценам
60
Зведные Войны: Андор - очередной провал или новая надежда франшизы
24
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
207
165-летние джинсы Levis, обнаруженные на затонувшем судне времен Золотой лихорадки, проданы за $114K
10
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Декабрь)
9
SSD накопители объемом 120 Гигабайт: выясняем, хватает ли для пользования или нет
37
"Громовержцы": дата выхода, актеры, трейлеры и все, что известно о новом фильме из вселенной Marvel
2
США готовит поставки оружия в Украину для весенней компании – хватит ли у НАТО запасов на 2023г
10

Сейчас обсуждают

Вежливый_N_A_S-A-M-S
20:19
слит в унитаз дaлбаеб.
Укроборонпром планирует выпускать БПЛА Инквизитор с дальностью полета до 1000 километров
WOLF PACIFIER
20:18
Укроборонпром планирует выпускать БПЛА Инквизитор с дальностью полета до 1000 километров
Карла Клавовна
20:15
Какая то мутная история.
Укроборонпром планирует выпускать БПЛА Инквизитор с дальностью полета до 1000 километров
Вежливый_N_A_S-A-M-S
20:15
так только наемники же воюют. их много. там недавно один дaлбаеб рассказывал что 30тыс на 100 орков нападали. не для того вбухано столько бабла что б списать. а раху уже списали да. даже китай. подст...
Укроборонпром планирует выпускать БПЛА Инквизитор с дальностью полета до 1000 километров
ivan zhuravlev
20:14
Карманы чиновников контролируйте!
Российских майнеров начинают привлекать к ответственности
Мимо
20:12
Не "не раздумывая", а "не думая". Так как думать - не твоё.
Radeon RX 7900 XTX стала очередным разочарованием года – AMD неспособна конкурировать с NVIDIA
3000kyky Sakh
20:11
Готовность снабжать оружием противоречит заявлениям о дефиците оружия. В каком месте тут противоречие? "В целях, которые уже никто не скрывает" Это про необходимость прогнать захватчиков с территории...
Постпред США при НАТО сообщил об истощении запасов вооружений альянса из-за их поставок Украине
typym6ek
20:10
Мой старичок до сих пор работает сколько лет уже. Под винду хватает, сейчас буду ещё брать 2 ТБ под игры.
SSD накопители объемом 120 Гигабайт: выясняем, хватает ли для пользования или нет
Мимо
20:09
На 20-ти км планеры не летают.
Укроборонпром планирует выпускать БПЛА Инквизитор с дальностью полета до 1000 километров
cibershot
20:08
Тоже не понял, у меня винда со всеми программами занимает максимум 50 гб, там и фотошоп и проги для музыки, вообще всё. Половина ссд на 120 гб свободна. Может он качает весь хлам в папку мои документы
SSD накопители объемом 120 Гигабайт: выясняем, хватает ли для пользования или нет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем