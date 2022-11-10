Получаем бесплатные монеты EtherMail и ранний доступ к почтовому ящику на Ethereum
Всем привет. Пара месяцев назад появилась первая почта на блокчейне Ethereum, в которой можно не только зарегистрироваться, подключив свой MetaMask, но и получить бесплатные монеты EtherMail. Круто, что это первая почта на Ethereum. В данный крипто стартап проинвестировали более 3 млн$, поэтому сомневаться в ценности монет EtherMail и выходе их на биржу, думаю, точно не стоит. Кстати, если хотите получать больше информации о различных раздачах, тестнетах и других способах заработка, подписывайтесь на мой Telegram канал Делай Деньги в Интернете, там информация появляется быстрее всего. Поехали.
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Итак, EtherMail — web 3.0 почта, с помощью которой можно отправлять и получать письма между другими пользователями сервиса прямо на децентрализованные кошельки. Также, поддерживаются и обычные почтовые системы.
Для получения монет и регистрации в EtherMail переходим по ссылке и жмем "Get Beta Access" После подключаем кошелёк Metamask. Подключать Metamask можно в любой сети. Далее подписываем транзакции, вводим свою gmail-почту и нажимаем "Next". После проделанных действий нам начислят 250 EMC. Монеты отобразятся в верхней левой части примерно через пару часов. Также стоит отметить, что через ваш DEX кошелёк ранее должны были проходить транзакции иначе он не будет верифицирован сервисом. Скорее всего таким образом борются с мульти аккаунтами, которые претендуют на монеты.
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После регистрации попадаем в привычный интерфейс почты. Чтобы получить ещё 1 монету EMC, открываем и прочитываем первые приветственные письма. По желанию, можете попробовать отправить письмо с gmail на адрес своей почты EtherMail и наоборот, а также отправить письмо на адрес вашего или другого DEX-кошелька. Одним словом тестируем платформу. построена на блокчейне, а ваш децентрализованный кошелёк
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У EtherMail будет свой токен EMD, а за регистрацию дается 250 EMC, которые в последующем будут переведены в EMD. Соотношение перевода пока неизвестно. Еще есть дополнительная награда 500 EMC за добавление IMAP конфигурации в свое устройство. Гайд для iOS и Android можно посмотреть по соответствующим ссылкам.
Крипто стартап позиционирует себя как переосмысление электронной почты для Web 3.0. Почта EtherMail работает на блокчейне и по сравнению с обычной она будет решать вопросы фишинговых атак, спама со стороны маркетологов, децентрализации и анонимности.
Токен обещают вывести на торги в первом квартале 2023 года, за более точной информацией буем следим за новостями в их титтере.
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Подводя итог, могу сказать, что данный тестнет однозначно не стоит пропускать. Поэтому если есть такая возможность абузим аккаунты и фармим токены по максимуму, чтобы потом не ловить фомо. Надеюсь, данная статья оказалась для вас полезной, и вы провели своё время не зря. Не забывайте подписываться на мой Telegram канал Делай Деньги в Интернете, там информация о способах заработка и бесплатных раздачах появляется быстрее всего. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.
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