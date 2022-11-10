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Всем привет. Уверен, что многие соскучились по подборкам новинок от Xiaomi и суббрендов этой популярной китайской компании. Именно поэтому, сегодня посмотрим на топ 10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли и не знать. Кстати перед началом, хочу порекомендовать вам подписаться на мой Telegram канал TechnoReview , с новиками от Xiaomi, там они выходят быстрее всего, а также иногда там можно найти купоны и промокоды со скидками. Поехали.

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Моющий робот-пылесос Xiaomi Lydsto W2

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КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -8%

Стоимость - US $693.5

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Открывает подборку новый моющий робот-пылесос с базой автоотгрузки, которая для большей эффективности при уборки греет, подаваемую на тряпки воду до 50 градусов по Цельсию. Помимо этого база промывает и сушит тряпки при постановки робота на зарядку. На базе имеется цветной дисплей с анимированной индикацией всех процессов происходящих с устройством. Для большей наглядности работы робота, предлагаю посмотреть полный обзор на моём YouTube канале.

Умный привод любых штор Xiaomi Mijia

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -20%

Стоимость - US $59.6

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На второе место поставил умный двигатель штор, который подойдёт для любых типов карнизов. Прелесть данного устройства состоит в том, что у вас нет абсолютно ни какой необходимости приобретать новые направляющие для штор. Достаточно просто установить моторизированный блок на имеющийся у вас карниз любой формы и зацепить за него штору. После можно создавать сценарии с датчиком освещённости и другими. Аккумулятора хватает примерно на 2 месяца автономной работы.

Портативная мини-стиральная машина Xiaomi Moyu

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -17%

Стоимость - US $75.4

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Вы не поверите, но на краутфандинговой платформе Xiaomi Youpin относительно недавно появилась портативная складная мини-стиральная машина. В разложенном положении устройство имеет высоту 237 миллиметров и ширину 247 миллиметров. Вес машинки около 1,5 килограмм. Гаджет легко помещается в обычный чемодан. Стиральная машинка имеет три режима работы в том числе с нагревом воды. Устройство отлично подойдёт для любителей кемпингов и путешествий.

Лазерный принтер Xiaomi K200 Laserdrucker

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -20%

Стоимость - US $333.8

Не многие знают, но от имени Xiaomi производится лазерный принтер Xiaomi K200 Laserdrucker c возможностью удалённого управления через смартфон. Для реализации дистанционного управлению естественно потребуется Wi-Fi соединение. Помимо печати принтер позволяет сканировать документы, печатать их или передавать на соединённые с ним устройства.

Многофункциональный шлюз Xiaomi Aqara M2

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -30%

Стоимость - US $96.6

Наконец-то в продаже на Ali снова появился многофункциональный шлюз суббренда Xiaomi Aqara модель M2. Хаб имеет поддержку сопряжения со 128 устройствами умного дома, а также может выступать в качестве роутера. Более того в него встроен ИК сенсор, позволяющий дистанционно управлять телевизором и иной техникой. Традиционно для всех шлюзов Aqara есть встроенный динамик.

Ультрабук Xiaomi Book Pro 14 2022

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -53%

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -13%

Стоимость - US $1098.8

Относительно недавно на рынке появился новый ультрабук Xiaomi Book Pro 2022 года, который оснащён 14 дюймовым OLED дисплеем с частотой развёртки 90 Герц. Работает устройство под управлением процессора AMD Ryzen 5 6600H, также есть версия с i7-1260P, но стоит почти в двое дороже. На борту 16 Гб оперативной памяти. По графике либо NVIDIA GeForce RTX 2050, либо Radion 660M от AMD.

Умный 3D принтер Xiaomi KOKONI

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -22%

Стоимость - US $252.7

Умный 3D принтер от суббренда Xiaomi KOKONI, который имеет возможность сопрягаться со смартфоном для дистанционного управления через приложение. Принтер представляет собой самостоятельный отдельностоящий девайс в собственном корпусе. Устройство работает под управлением шестиядерного процессора, что гарантирует высокую точность печати и быструю настройку,

Вертикальный пылесос с автоотгрузкой Xiaomi Lydsto H4

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -36%

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ

Стоимость - US $331.9

Ещё один пылесос от суббренда Xiaomi Lydsto. Ручной беспроводной пылесос Xiaomi Lydsto Wireless Handheld Vacuum Cleaner H4 обеспечивает силу всасывания 25 000 Па. Оснащён бесщёточным двигателем со скоростью 100 000 оборотов в минуту. Благодаря базе мощностью 1000 Ватт скорость самоочистки составляет всего 12 секунд. Щелевая насадка и турбощётка оснащены LED подсветкой.

Микротоковый массажёр лица Xiaomi Vface

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Стоимость - US $96.7

А это ещё один интересный гаджет представляющий собой микротоковый массажёр для разглаживания морщин на лице. Устройство производится на краутфандинговой площадке Xiaomi Youpin от имени суббренда Vface. Инструмент имеет небольшой сенсорный дисплей для регулировки режимов работы. В комплект поставки входит чехол для хранения и переноски.

Умный моющий с тремя валиками Xiaomi Roborock Dyad

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -52%

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ -5%

Стоимость - US $270.5

Напоследок умный моющий пылесос с тремя чистящими валиками от суббренда Xiaomi Roborock модель Dyad. Устройство имеет датчик определения загрязнений и автоматически увеличивает силу всасывания. В комплекте имеется база для зарядки и полоскания валиков пылесоса. Максимальная сила всасывания 13000 Па, что сильно больше чем у подавляющего большинства моющих пылесосов других брендов.

Надеюсь, многие из устройств от Xiaomi оказались для вас в новинку, и вы провели своё время не зря. Не забывайте подписываться на мой Telegram канал TechnoReview , там новинки от Xiaomi выходят быстрее всего. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.