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Всем привет. Сегодня хочу рассказать о достаточно интересном крипто стартапе MBASE , где можно бесплатно получать их токены, которые уже торгуются на биржах, имеют технологию, неплохую ликвидность и достаточно грамотно продуманную дефляционную токеномику. То есть токен будет постоянно сжигаться, а его добыча уменьшаться, поэтому, пока в день можно получать по одному MBASE, упускать возможность собирать ценный в будущем актив не стоит. Более того можно абузить, создав несколько аккаунтов и продавать часть токенов на бирже. В общем проект интересный, поэтому расскажу о нем поподробнее. стати, если хотите узнавать о криптовалюте, бесплатных раздачах и возможностях заработка на крипте, подписывайтесь на Telegram канал Делай Деньги в Интернете , там много всего интересного. Поехали.

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Итак, Minebase — это токен, создаваемый за счет комиссий за транзакции, проходящие на кошельках ETH и BTC блокчейнов. Актуальную стоимость можно посмотреть на CoinMarketCap. Сейчас она варьируется от 0,5-1$. Так, создав 10-20 аккаунтов можно собирать в районе 10$ в сутки, что в целом неплохо. На данный момент максимальная эмиссия составляет 250 млн. токенов. При этом по данным CoinMarketCap на данный момент добыто всего 2,698,707 токенов. Каждые 2 года сложность добычи будет сокращаться в двое. Более того токен будет постоянно сжигаться, снижая циркулирующее предложение. На данный момент токен торгуется на двух средних по популярности биржах.

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По дорожной карте проекта добыча токена будет уменьшатся каждые два года. То есть сложность генерации будет увеличиваться на 50%, что может добавлять ценности активу по мере его популяризации. Также, разрабатывается приложение, которое позволит получать токены за движение по типу MOVE to EARN. Так, за каждые 6 километров, обещают начислять 1 токен. Неплохая мотивация, чтобы двигаться!

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Чтобы начать получать бесплатные токены, регистрируемся на сайте . Далее в кабинете заходим в раздел "Wallet", и напротив монеты MBASE и ETH жмем кнопку "Generate address". Это обязательная процедура, без которой вам не будут выдаваться кошельки с транзакциями, которые генерируют токен. Потом заходим в раздел "CTP" и выбираем вкладку «Period of Time». В этом разделе через каждые 25 часов, будет появляться код, его необходимо скопировать и вставить в окошко "Enter your code", далее нажать «Submit».

Повторяем процесс каждые сутки. За ввод кода будем получать 1 MBASE. Дополнительно токены можно получать отыскивая кошельки BTC и ETH, на которых в перспективе будут производится транзакции. Делать это можно в эксплорере блокчейна BTC или ETH. Такие кошельки необходимо вставлять в раздел "CTP" - "Own Wallet Address". Также в разделе "Automatic Wallet Addresses" для вас будут выдаваться адреса из сети BTC или ETH. При этом, если на них не будут производится транзакции в течении 3 дней, они будут удаляться и заменяться другими и так по кругу.

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Подводя итог, могу сказать, что проект действительно интересный и имеет определённый потенциал. При грамотной токеномике, дефляционной эмиссии и разработках данный крипто стартап может ждать успех, поэтому на данный момент стоит как минимум наблюдать за этим направлением и получать монеты пока их дают бесплатно. Тем более, что это практически не занимает нашего времени. Также не забывайте подписыватся на Telegram канал Делай Деньги в Интернете , там я часто выкладываю бесплатные раздачи криптовалюты и другие интересные способы заработка. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.