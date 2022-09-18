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Всем привет. Сегодня хочу рассказать про децентрализованную биржу Biswap , которая полностью написана на смарт-контракте. В данной статье разберём, что такое стекинг, фарминг, пулах ликвидности и другие понятия, присущие DEX-ам. А перед тем как мы начнем, хочу порекомендовать вам подписаться на мой Telegram канал про заработок , там информация о криптовалютах и различных способах заработка появляется быстрее всего. Поехали.

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Для большего понимания функционала предлагаю посмотреть полный видеоразбор про биржу Biswap на моём YouTube канале .

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Итак, децентрализованные биржи практически никак не зависят от человеческого управления, поскольку за взаимодействие пользователей отвечает смарт-контракт (единожды написанный и закрытый код, определяющий алгоритм действий по типу «если» - «то»).

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Разработчики лишь дополняют биржу различными механиками, написанными на новых смарт-контрактах и интегрированных в старые. Переживать за безопасность смарт-контракта в связи с вносимыми в них изменениями не стоит, поскольку код защищён последовательностью цепочки блоков в блокчейне и, если пройден качественный аудит, значит никаких дыр, через которые можно увести средства со смарт-контракта, нет.

Биржа Biswap представляет собой набор функционала для децентрализованного обмена криптовалют, создания пулов ликвидности, стекинга собственного нативного токена BSW, игр, написанных на смарт-контракте и NFT маркетплейс.

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Начнём с фарминга или создания пула ликвидности. Поскольку децентрализованные биржи не всегда могут обладать необходимым количеством криптовалюты для производства обмена в моменте, у пользователей есть возможность самостоятельно предоставлять криптовалюту и получать за это процент. Это своего рода кредит, но в паре с другим активом. Например, BSW-USDT, BNB-USDT и другие. Каждую из пар называют пулом ликвидности, поскольку пользователи в разных долях скидывают свои криптовалютные пары. Так, предоставив данные активы в равных количествах бирже, пользователь претендует на долю процента комиссии с каждого обмена этих активов другими пользователями.

Для создания пула ликвидности переходим на биржу Biswap , подключаем свой децентрализованный кошелёк в сети BSC. После заходим во вкладку "Trade" - "Liquidity" - "Add Liquidity +". Для создания пары на вашем кошелке должны находиться соответствующие криптовалюты и немного BNB для оплаты комиссии в сети BSC. Чтобы просмотреть пары в пулов ликвидности, в которые мы хотим перевести свою криптовалюту в работу, нажимаем "Earn" - "Farms". Далее нажимаем "Stacke LP" и отправляем нашу пару ликвидности в работу.

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Для фарминга токена BSW переходим во вкладку "Earn" - "Farm" и выбираем интересующий нас пул. Так, пул "Holder Pooi" работает со сложным процентом и постоянно делает автоматическое реинвестирование накопленных токенов. Он предназначен для долгосрочных инвесторов, так как, если забрать из него BSW раньше чем через 90 дней, будет взиматься комиссия 25% от депозита. Пул "Auto BSW" в этом плане более интересен. В нём также работает сложный процент, при этом забрать свои средства без % можно через два с небольшим дня. Если же делать это раньше, то комиссия будет составлять всего 0.1%. "Earn BSW" - самый простой пул без сложного процента, средства из которого можно забрать в любой момент, заплатив лишь комиссию сети BSC.

Поскольку Biswap это уже не просто обменник, а полноценная децентрализованная биржа, помимо фарминга и стекинга криптовалюты имеются и дополнительные разделы.

Так например, в разделе Multi-Reward Pool можно стекать токен BSW и получать за это сразу четыре актива (BSW, BUSD, WBNB, BFG). Раздел IDO позволяет получать новые, ещё не вышедшие токены за лок токена BSW. На данный момент подобного рода лаунчпулы не актуальны, поскольку криптовалютный рынок находится в медвежьей фазе, однако, через пару лет IDO снова могут начать приносить большие "иксы", а токен BSW благодаря своей широкой применимости обновить свои исторические максимумы.

Помимо IDO также имеется лаунчпад с NFT, которые в последующем могут пригодиться для игровых и иных механик биржи. Уже сейчас на Biswap можно стекать и прокачивать NFT, получая за это дополнительные бонусы. Так, например, чтобы прокачать NFT и получать больше вознаграждений за их стекинг, необходимо иметь RB (бусты), которые можно получать, прогоняя объёмы через обменник. Приобрести NFT с рынка можно в разделе "Biswap Products" - "Marketplace".

В разделе "More" имеется дополнительная информация с аналитикой объёмов биржи, новостями, командой, аудитом и голосованием за изменения для держателей токена BSW. Рекомендую изучить эти разделы, чтобы понять ценность и токеномику BSW.

Напоследок стоит отметить и игровые механики. Найти их можно в разделе "Biswap Products" - " GameFi ". Все игры также написаны на смарт-контракте. На данный момент все игры приостановлены, но возможно уже скоро выкатят новые.

Надеюсь, данный обзор оказался для вас полезным. и вы ещё больше узнали об одной из топовых децентрализованных бирж в сети BSC. Также, чтобы оставаться в курсе последних новостей Biswap и других возможностях заработка на криптовалютах, подписывайтесь на мой Telegram канал , там полезная информация появляется быстрее всего. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.