Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Biswap - децентрализованная криптобиржа на смарт-контракте. Полный гайд по Бисвап

Сегодня хочу рассказать про децентрализованную биржу Biswap, которая полностью написана на смарт-контракте.
[ ] для раздела Блоги
2
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Всем привет. Сегодня хочу рассказать про децентрализованную биржу Biswap, которая полностью написана на смарт-контракте. В данной статье разберём, что такое стекинг, фарминг, пулах ликвидности и другие понятия, присущие DEX-ам. А перед тем как мы начнем, хочу порекомендовать вам подписаться на мой Telegram канал про заработок, там информация о криптовалютах и различных способах заработка появляется быстрее всего. Поехали.

реклама

Для большего понимания функционала предлагаю посмотреть полный видеоразбор про биржу Biswap на моём YouTube канале.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


Итак, децентрализованные биржи практически никак не зависят от человеческого управления, поскольку за взаимодействие пользователей отвечает смарт-контракт (единожды написанный и закрытый код, определяющий алгоритм действий по типу «если» - «то»). 

реклама

Разработчики лишь дополняют биржу различными механиками, написанными на новых смарт-контрактах и интегрированных в старые. Переживать за безопасность смарт-контракта в связи с вносимыми в них изменениями не стоит, поскольку код защищён последовательностью цепочки блоков в блокчейне и, если пройден качественный аудит, значит никаких дыр, через которые можно увести средства со смарт-контракта, нет.

Биржа Biswap представляет собой набор функционала для децентрализованного обмена криптовалют, создания пулов ликвидности, стекинга собственного нативного токена BSW, игр, написанных на смарт-контракте и NFT маркетплейс.

реклама

Начнём с фарминга или создания пула ликвидности. Поскольку децентрализованные биржи не всегда могут обладать необходимым количеством криптовалюты для производства обмена в моменте, у пользователей есть возможность самостоятельно предоставлять криптовалюту и получать за это процент. Это своего рода кредит, но в паре с другим активом. Например, BSW-USDT, BNB-USDT и другие. Каждую из пар называют пулом ликвидности, поскольку пользователи в разных долях скидывают свои криптовалютные пары. Так, предоставив данные активы в равных количествах бирже, пользователь претендует на долю процента комиссии с каждого обмена этих активов другими пользователями. 

Для создания пула ликвидности переходим на биржу Biswap, подключаем свой децентрализованный кошелёк в сети BSC. После заходим во вкладку "Trade" - "Liquidity" - "Add Liquidity +". Для создания пары на вашем кошелке должны находиться соответствующие криптовалюты и немного BNB для оплаты комиссии в сети BSC. Чтобы просмотреть пары в пулов ликвидности, в которые мы хотим перевести свою криптовалюту в работу, нажимаем "Earn" - "Farms". Далее нажимаем "Stacke LP" и отправляем нашу пару ликвидности в работу. 

реклама

Для фарминга токена BSW переходим во вкладку "Earn" - "Farm" и выбираем интересующий нас пул. Так, пул "Holder Pooi" работает со сложным процентом и постоянно делает автоматическое реинвестирование накопленных токенов. Он предназначен для долгосрочных инвесторов, так как, если забрать из него BSW раньше чем через 90 дней, будет взиматься комиссия 25% от депозита. Пул "Auto BSW" в этом плане более интересен. В нём также работает сложный процент, при этом забрать свои средства без % можно через два с небольшим дня. Если же делать это раньше, то комиссия будет составлять всего 0.1%. "Earn BSW" - самый простой пул без сложного процента, средства из которого можно забрать в любой момент, заплатив лишь комиссию сети BSC.   

Поскольку Biswap это уже не просто обменник, а полноценная децентрализованная биржа, помимо фарминга и стекинга криптовалюты имеются и дополнительные разделы. 

Так например, в разделе Multi-Reward Pool можно стекать токен BSW и получать за это сразу четыре актива (BSW, BUSD, WBNB, BFG). Раздел IDO позволяет получать новые, ещё не вышедшие токены за лок токена BSW. На данный момент подобного рода лаунчпулы не актуальны, поскольку криптовалютный рынок находится в медвежьей фазе, однако, через пару лет IDO снова могут начать приносить большие "иксы", а токен BSW благодаря своей широкой применимости обновить свои исторические максимумы. 

Помимо IDO также имеется лаунчпад с NFT, которые в последующем могут пригодиться для игровых и иных механик биржи. Уже сейчас на Biswap можно стекать и прокачивать NFT, получая за это дополнительные бонусы. Так, например, чтобы прокачать NFT и получать больше вознаграждений за их стекинг, необходимо иметь RB (бусты), которые можно получать, прогоняя объёмы через обменник. Приобрести NFT с рынка можно в разделе "Biswap Products" - "Marketplace".   

В разделе "More" имеется дополнительная информация с аналитикой объёмов биржи, новостями, командой, аудитом и голосованием за изменения для держателей токена BSW. Рекомендую изучить эти разделы, чтобы понять ценность и токеномику BSW.

Напоследок стоит отметить и игровые механики. Найти их можно в разделе "Biswap Products" - "GameFi". Все игры также написаны на смарт-контракте. На данный момент все игры приостановлены, но возможно уже скоро выкатят новые. 

Надеюсь, данный обзор оказался для вас полезным. и вы ещё больше узнали об одной из топовых децентрализованных бирж в сети BSC. Также, чтобы оставаться в курсе последних новостей Biswap и других возможностях заработка на криптовалютах, подписывайтесь на мой Telegram канал, там полезная информация появляется быстрее всего. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

криптовалюта bitcoin biswap biswap org biswap отзывы dex биржа бисвап гайд по бисвап криптовалюта bsw
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
29
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
22
Главные игры сентября 2022 года
20
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
62
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
23
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
12
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
17
Главные игры августа 2022 года
16

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
16 сентября 2022 29
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
8 сентября 2022 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NASA: на Марсе найдены следы жизни
16
В текущую крипто-зиму выживут только владельцы старых и дешевых видеокарт, Полярисы снова в деле
28
Геймер купил ультимативный ПК за 500 000р на базе Core i9-12900КF и СЖО, но столкнулся с перегревом
32
Квартальные поставки 5G смартфонов впервые обогнали 4G
3
Увеличение роста за $150 тысяч стало очень популярным среди сотрудников Google, Amazon и Microsoft
22
Третий по величине индивидуальный акционер Tesla вложил в компанию больше денег, чем Илон Маск
3
Майнинг на видеокартах перестал приносить прибыль – сотни тысяч фермеров работают в минус
14
В Финляндии машины с российскими номерами царапают и обливают краской
28
Майнеры кочуют между монетами в поисках хоть какой-то выгодности
45
Кто пришёл на замену Pepsi и Coca-Cola в магазины РФ – Кола из Ирана и 186 российских аналогов
10
Криптобиржа Binance по ошибке начислила пользователям 19 млн долларов
+
Какую видеоарту купить для прохождения Cyberpunk 2077 – NVIDIA vs AMD в борьбе за кошельки геймеров
15
Видеокарта RTX 3070 подешевела в российских магазинах до 50 тысяч рублей
11
Sony показала образцы SSD с интерфейсом PCI Express 5.0 и внушительных размеров радиатором
12
Реакции — народу: что нового в обновлении Telegram от 17 сентября
+
Цена RTX 3090 на вторичном рынке упала почти до $699, а RTX 3080 продаётся за $499
16
После перехода Ethеreum на PoS майнинг на видеокартах ушёл в минус, не окупая даже электричество
23
Крысы под названием "голые землекопы" помогут ученым в борьбе с онкологией и деменцией
3
В США разработали проект, который сможет ежегодно удалять из атмосферы до 5 млн тонн CO2
29
Видео: трейлер психоделического хоррора The Dark World: Karma про поиски воспоминаний
1

Популярные статьи

Видеокарта для ждуна – стоит ли покупать видеокарту прямо сегодня, или лучше подождать до 2023 года
27
Конец эпохи: майнинг на видеокартах умер, доходы не окупают затраты на электричество
119
Сказ о том, как умер оверклокинг процессоров
122
У компании Motorola был полностью функционирующий электромобиль, построенный в 1990-х годах
15
Инструкция как обновить Windows Vista до самой последней версии 6.0.6003.21666 от 13-09-2022
33
Курс рубля может упасть в 2022г – Минфин РФ рассказал, что покупать и куда инвестировать рубли
13
"Тор: Любовь и гром": грибы и козлы
26
Phantom Fury - продолжение шутера в ретро стилистике Ion Fury
9
Biswap - децентрализованная криптобиржа на смарт-контракте. Полный гайд по Бисвап
2

Сейчас обсуждают

Lex001
20:27
Да, видел ругань на дтф (вроде) Народ возмущался, что сейчас более-менее его допилили. Пусть и не до конца, но если бы в таком виде вышел на старте, была бы бомба. Не было бы такой ругани и хайпа.
Cyberpunk 2077 вернулась в чарт продаж Steam — и сразу на второе место
Макс Лесков
20:25
128 клонов на карте; 20 пушек, из которых пара штук интересные; куча цветных шкурок и скинов, как будто в БФ играют в основном любители ММО; плоские огромные, скучные и пустые карты; постоянный дикий ...
Warzone Mobile выйдет в следующем году, а тестирование пройдет в ближайшие 90 дней
skydan
20:24
А почему не 10 000 000 Кб в секунду?
Sony показала PCI-E 5.0 SSD со скоростью чтения до 10000 МБ/с
Lex001
20:23
Хаха, это первые, робкие скидки) Ждем 25к за 3060ти. Причем в ближайшее время.
США не смогут помочь Европе пережить зиму, пишет Financial Times
Lex001
20:21
Да все уже, позняк метаться. Биток на дне, эфир самоубился, уйдя на пос, остальные коины в жопе (после того, как туда пришли сразу ВСЕ мощности, ранее "качавшие" эфир)
Biswap - децентрализованная криптобиржа на смарт-контракте. Полный гайд по Бисвап
Midosa
20:20
И враг с позором бежал за Z-войсками
Сказ о том, как умер оверклокинг процессоров
Krautsov
20:19
Ну теперь пошло, правда вижу что там до кучи еще и 10- ка и прочий шлак.
Инструкция как обновить Windows Vista до самой последней версии 6.0.6003.21666 от 13-09-2022
Vladegg
20:15
На 4090 пройти в четвёртый раз сам бог велел!
Cyberpunk 2077 вернулась в чарт продаж Steam — и сразу на второе место
Buterbrodoff
20:13
Некоторые слова мне знакомы.
Biswap - децентрализованная криптобиржа на смарт-контракте. Полный гайд по Бисвап
Midosa
20:11
Ну так и глубоко похрен, кому налоги платить. Японцам или китайцам. У них, кст, не дерут столько шкур, сколько наши упыри. И люди из тех стран в нашу не бегут. А из нашей в их - при первой возможности...
Сказ о том, как умер оверклокинг процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем