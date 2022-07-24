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MetaMask - добавляем любую сеть в 1 клик. О том как работает метамаск и другие кошельки

WEB 3.0 уже давно проник в нашу жизнь. Облегчаем взаимодействие с самым популярным криптокошельком MetaMask
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Всем привет. Сегодня расскажу, как добавить любую сеть в Metamask буквально в 1 клик. Также рассмотрим, что такое метамаск, как он работает и почему ни один кошелёк не хранит вашу криптовалюту. Кстати, если хотите узнавать о криптовалюте, бесплатных раздачах и возможностях заработка на крипте, подписывайтесь на Telegram канал Делай Деньги в Интернете, там много всего интересного. Поехали. 

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Для большей наглядности предлагаю посмотреть видео разбор на моём YouTube канале. Благодаря ему вы сможете сформировать понимание о том, что такое MetaMask на самом деле, как к нему нужно относиться и правильно добавлять любую сеть.

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Для начала дам немного теории и постараюсь развеять миф о том, что MetaMask списывает средства пользователей. В первую очередь нужно понимать, что MetaMask, как и любой другой криптовалютный кошелёк не хранит вашу криптовалюту. Вся криптовалюта находится в блокчейне той или иной сети. На данный момент существует большое количество блокчейнов, которые работают по разным принципам доказательств. Так, например, самыми распространёнными являются: блокчейн Bitcoin (сеть Omni), блокчейн Ethereum (сеть ERC-20), блокчейн Binance Smart China (сеть BEP-20), Tron China (TRX-20) и другие. Единственным способом получения доступа к активам находящихся на нодах блокчейна является мнемоническая фраза, а MetaMask просто является прокладкой (софтом) между вами и средой блокчейна. Именно поэтому важно надёжно хранить мнемоническую фразу, которую выдаёт MetaMask при регистрации кошелька, а также придумывать надёжный пароль для входа

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Итак, чтобы погрузиться в мир децентрализованных финансов необходимо скачать расширение MetaMask на любой браузер. Сделать это можно в магазине расширений. В моём случае это браузер Chrome. 

Для установки переходим в поиск и вводим запрос "магазин расширений google chrome". Переходим по первой ссылке и в поиске магазина расширений вписываем "MetaMask". Далее просто устанавливаем MetaMask в свой браузер и закрепляем его в плашке с расширениями. 

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Далее создаём кошелёк в MetaMask. Для этого надёжно сохраняем мнемоническую фразу (записываем её на листочек), после повторяем её в правильной последовательности. Обязательно создаём надёжный пароль для входа в расширение. Изначально в MetaMask доступна сеть ERC-20 с монетой Ethereum.

Для того чтобы добавить любую сеть в 1 клик переходим на сайт ChainList и подключаем свой MetaMask. Далее выбираем нужную сеть, нажимаем "Add To MetaMask", подписываем запрос и можем пользоваться сетью. При необходимости можно воспользоваться поиском сети, если нужную не удалось найти. 

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После добавления сети в MetaMask необходимо добавить нужный нам токен. Для этого переходим на СoinMarketCap и находим необходимый нам актив. Далее во вкладке "More" ищем адрес контракта токена для нужной нам сети и копируем его.


Затем в MetaMask переходим в "Импорт токенов" и вставляем адрес в "Адрес контракта токена" и нажимаем "Добавить пользовательский токен". 

Надеюсь, данная инструкция оказалась для вас полезной, и облегчила взаимодействие с самым популярным криптокошельком MetaMask. Сохраняйте эту статью в закладках и делитесь ею с друзьями, чтобы они тоже знали, как добавить новую сеть в MetaMask в 1 клик. Также не забывайте подписыватся на Telegram канал Делай Деньги в Интернете, там я часто провожу бесплатные раздачи криптовалюты. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.


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