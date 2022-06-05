Всем привет. Ранее я уже рассказывал про блокчейн Minima, то как поставить ноду для участия в тестнете , а также относительно инновационный подход к распределённому реестру, децентрализации и решению проблем централизации работающих сейчас блокчейнов. Сегодня же хочу рассказать про их амбассадорскую программу, уровни блокчейна, разлок монет и токеномику. Кстати, подписывайтесь на мой Telegram канал про заработок в интернете , чтобы всегда быть в курсе самых новых возможностей, тестнетов, бесплатных раздач и других способов заработка. Поехали.

Амбассадорская программа

Итак, относительно недавно запустилась амбассадорская программа Minima, целью которой является создание комьюнити, продвижение блокчейна в массы и поднятие более 1 миллиона активных нод. Участвуя в амбассадорской программе можно получать дополнительные монеты Minima за выполнение простых заданий типа общение в чате их Discord , создание мемов или обучающих роликов.

реклама

Для того чтобы принять участия в амбассадорской программе, переходим в Discord Minima , после чего идём в раздел #check-tier и вписываем команду /inviter member: @ǃCOS | DIMA или /inviter member: @Dmi_tru#8134, за что вы получите 100 XP. Если вы не находите меня в поиске и команда не выполняется, то нужно просто отправить мне запрос на дружбу в Discod . После просто принимаем активное участие в жизни сообщества, а именно: задаём вопросы и помогаем другим в чате, создаём контент и выявляем баги. За всё это мы получаем ХP и двигаемся к статусу амбассадора. Имея статус амбассадора, можно получать дополнительные задания, монеты Minima и даже претендовать на участие в токенсейле на ранних стадиях. Нужное количество ХР можно посмотреть в разделе #ambassador-program-info .

Почему нужно участвовать в амбассадорской программе?

Почему стоит поднимать ноды и участвовать в амбассадорской программе, чтобы получать максимальное количество монет? Minima - это фундаментальный блокчейн первого и второго уровня, который уже сейчас набирает исключительную популярность и собрал миллионы долларов от фондов. На данный момент известно об инвестициях в размере 2.5 миллионов долларов от Blockchange VC (кстати у них серьёзное портфолио с Flow, Mina, Near, Solana и другими) и 6.5 миллионов долларов на Series A funding round. И всё это про MINIMA. И это явно не всё, так как в токеномике указано 3 раунда продаж, и думаю 2.5 миллиона от Blockchange VC в них не входят.

анонсы и реклама RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр RTX 3070 уже дешевле 80тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Уровни блокчейна Minima

Ранее в статье про установку ноды я говорил про два основных уровня блокчейна. На самом деле их четыре и сейчас я кратко постараюсь объяснить, что из себя представляет каждый из них.

Maxima является off-chain в отличии от Layer 1 (Minima), а значит не затрагивает эффективность блокчейна напрямую. Он обеспечивает безопасное хранение данных, ведь сами транзакции хранятся именно там. То есть обработка идёт в нулевом слое (Minima), а уже хранение данных в Maxima. Именно благодаря нему нулевой слой остаётся невесомым и быстрым, а безопасность сохраняется на уровне Quantum Secure.

реклама

Layer 2 (Omnia) так же является off-chain слоем, который обеспечивает возможность совершать невероятно быстрые транзакции с помощью технологии ELTOO, которая, к слову, используется в Lightning Network. Довольно сложно пересказать детальнее словами как работает этот слой, но кому интересно можете самостоятельно найти в интернете и почитать информацию об этом.

Последний слой - это MiniDapps. Тут ничего особенного, просто отдельный слой для игр, кошельков, DeFi и прочего.

Токеномика

Токеномика весьма продуманная. Будет публичный раунд продаж, судя по всему через CoinList или TokenSoft. Всего будет 1 миллиард монет. На команду и advisors уходит всего 14.5% токенов, а вот на ноды выделили 30% общего предложения. На публичные продажи уйдёт 16%, и я подозреваю, что всем активным участникам комьюнити дадут прямой доступ к продажам. Остальное уходит на раунды финансирования.

TGE и разлок монет

На недавнем Community-Call рассказали о TGE полученных нами монет. Точно даты по понятным причинам пока нет, поскольку целью является достичь 1 миллиона нод к осени этого года. На данный момент эта цифра колеблется в районе 85-130 тысяч нод , что уже не мало. Благодаря предстоящим сотрудничествам Minima с различными крупными компаниями, которые внедрят ноды в свои автомобили и технические устройства, цель в 1 миллион не кажется такой далёкой.

Монета Minima уже появилась на CoinMarketCap , поэтому скоро должна появиться на рынке. Как я уже говорил ранее, это может быть уже осенью этого года, и перед нами будет стоять выбор: либо вывести Minima для продажи, либо продолжать майнить и получать монеты (30% общего предложения по токеномике) примерно до 2024 года.