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Всем привет. Как увидели многие новички, крипта может не только расти, но и резко падать. Скорее всего нас ждёт сильная затяжная коррекция длиной в несколько лет, на которой все снова разочаруются в криптовалюте. Именно в такое время нужно собирать её в различных кранах, ведь в количественном соотношении ценного актива будут давать больше. Сегодня расскажу вам про 10 надёжных сайтов с бесплатной криптовалютой, где сам уже долгие годы собираю её. Для сбора монет просто необходимо переходить на сайт и нажимать на кнопку сбора каждый час. Кстати, если если хотите узнавать о различных способах заработка в интернете раньше всего подписывайтесь на Telegram канал про заработок . Поехали.

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Бесплатный Bitcoin - самый старый и надёжный кран с бесплатным биткоином, который работает уже более 7,5 лет. В далеком 2014 в нем можно было собирать десятки тысяч сатош в час, что сейчас является неплохими деньгами. Если учитывать постоянный исторический рост данного актива, то собирать его никогда не поздно. Более того, если вы не выводите с сайта собранные сатоши, на них ещё начисляется 4% годовых каждый день с капитализацией. Одним словом, очень крутой кран, который я всем рекомендую. Биткоин - ограниченный актив и его будет всего 21 млн., потому собирать и хранить каждый "сатошик" очень выгодно.

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Бесплатная Shiba Inu - на втором месте не «Эфир», а многим известная «Шиба». Её тоже можно собирать бесплатно. Этот токен навёл очень много шума в прошлом году, поскольку показал рост в сотни тысяч процентов. Некоторые мои знакомые стали долларовыми миллионерами! Самое интересное, что для этого нужно было инвестировать в начале того года всего 100$. Именно поэтому я собираю эту монету во всех кранах. Кстати, сейчас есть два надёжных крана Shiba Inu. Первый можно найти по ссылке выше, а второй по ссылке далее. Это мультивалютный кран , где можно собирать практически все фундаментальные криптовалютные активы. Shiba Inu - это "собачий" токен, построенный на блокчейне Ethereum.

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Бесплатный Doge - ещё одна монета, которая озолотила своих инвесторов в прошлом году. С долей цента монета поднималась до 0,6$. В раскрутке этих монет сильно помог Илон Маск. Пользователи, которые собирали данный актив в кранах, имели на балансах десятки тысяч Doge и за год стали рублевыми миллионерами. На падающем рынке можно будет собирать большое количество этого актива, поэтому упускать такую возможность точно не стоит. Doge - это форк Bitcoin, но с бесконечной эмиссией.

Бесплатный Ethereum - ещё один фундаментальный актив, который является второй по капитализации криптовалютой в мире. На прошлом падающем ранке один «Эфир» можно было купить по 80$. В кранах его насыпали очень неплохое количество, а буквально недавно стоимость данного актива переваливала за 4500$. Уверен, что это ещё далеко не предел его цены. Скоро Ethereum переходит на консенсус Proof-of-Stake, что значительно снизит комиссии при переводах.

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Бесплатный PolkaDot - надёжный мультивалютный кран, про который я уже упоминал выше, предоставляет возможность собирать очень перспективную криптовалюту. DOT создал один из ранних разработчиков Ethereum профессор Гевин Вуд. Актив показывает хороший рост и реальную применимость, а также сохраняет высокие позиции даже на падающем рынке. PolkaDot уже начинают называть убийцей Ethereum, поскольку он изначально имеет низкие комиссии и создаёт среду для кроссчейн совместимости.

Бесплатный Polygon - ещё одна из фундаментальных монет MATIC, на блокчейне которой уже написано большое количество децентрализованных приложений, игр и других полезных инструментов. Polygon был создан в 2021 году для решения проблем масштабируемости Ethereum. Активно накапливаю эту монету в своём портфеле и собираю её в кранах.

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Бесплатный Litecoin - хороший кран, в котором можно собирать ещё одну из самых капитализируемых монет LTC. Litecoin также является форком Bitcoin-а, но с максимальной эмиссией 84 млн. монет. Litecoin по-прежнему можно считать перспективным криптоактивом. На недавнем бычьем рынке LTC обновил свой исторический максимум, что говорит о большом комьюнити и вере в актив со стороны держателей.

Бесплатный Ripple - ещё один из самых старейших и надёжных кранов с не менее старым криптоактивом XRP, у которого большое комьюнити. Криптовалюта XRP, которую можно собирать в данном кране, завоевала свою популярность благодаря низким комиссиям и быстрым транзакциям. Даже не смотря на централизацию многие до сих пор считают этот актив фундаментальным.

Бесплатный Binance Coin - монета самой популярной по объёмам торгов биржи Binance. Ежеквартально BNB сжигается, что делает данный актив ещё более ценным. Особенно выгодно собирать и накапливать BNB на падающем рынке. Binance Smart Chain очень быстрая и популярная сеть с минимальными комиссиями.

Бесплатная Cardano - данная монета берет начало в далёком 2014 году. Компанию организовал один из разработчиков Ethereum программист Чарльз Хоскинз. Сейчас Cardano с нативным коином ADA представляет собой блокчейн-экосистему для запуска финансовых приложений. Монета находится на 7 месте по капитализации в списке всех криптовалют, поэтому всегда есть смысл собирать её на медвежьем рынке.

Надеюсь, данная подборка оказалась для вас полезной. Настоятельно рекомендую собирать криптовалюту в этих кранах особенно в течение последующих пары лет до следующего халвинга Bitcoin в 2024 году. Лично я собираю криптовалюту в этих кранах с 2017 года и только накапливаю её, что на протяжении всего времени и вам советую делать. Также подписывайтесь на Telegram канал про заработок , где много полезной информации про криптовапоюты, бесплатные раздачи и мой опыт инвестиций. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.











