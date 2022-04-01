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Всем привет. Буквально недавно я уже рассказывал вам о новой соц. сети Ton Place . Саму статью можно прочитать - здесь . Сегодня же расскажу о том, сколько уже удалось заработать в этой соц. сети и насколько это вообще реально для обычного человека, а также медийной личности. Кстати, не забывайте подписываться на мой Telegram канал про заработок в интернете, чтобы всегда быть в курсе самых новых возможностей, тестнетов, бесплатных раздач и других способов заработка. Поехали.

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Итак, мы уже знаем, что по правилам соц. сети Ton Place для просмотра публикуемого на ней всеми контента необходимо оплатить подписку 2 TON. Своего рода складчина по алгоритму распределяется среди всех активных пользователей, которые пишут посты и получают обратную связь в виде лайков, комментариев и репостов. То есть по сути каждый может претендовать на кусок пирога. Однако, действительно заработать смогут только самые активные. Поскольку соц. сеть стартовала относительно недавно, посты в общей ленте новостей появляются не так часто, поэтому для начинающих авторов есть отличный шанс проявить себя, получить аудиторию, а также заработать перспективную криптовалюту.

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Лично я создал свою страницу в Ton Place месяц назад и публиковал примерно по 12-16 постов каждый день, получая на них в среднем по 200 просмотров и 15 лайков. При таком соотношении мне удавалось зарабатывать от 7 до 20 TON в сутки. Исходя из этого, я понял, что Ton Place платит не за партнеров, а за активных подписчиков и пользователей, которые реагируют просмотрами, лайками и комментариями под вашими постами.

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Результат меня действительно порадовал, ведь получать по 1500-4000 в день при минимальных временных затратах хотел бы каждый. Если умножить эти доходы на 30, можно получать зарплату выше средней по стране и это при том, что я далеко на самый популярный человек в интернете. Но где взять этих подписчиков и просмотры обывателю? На самом деле все просто. Поскольку соц. сеть ещё новая и постоянно расширяется, ваши посты будут рекомендоваться в ленте новостей, получая бесплатный трафик и аудиторию, что при условии определенной активности легко позволит вам отбить подписку и даже немного заработать.

Однако, поистине космические заработки в Ton Place могут делать звёзды или личности с большой лояльной аудиторией в соц. сетях. Так, например, несколько блогеров, которые рассказали своим лояльным подписчикам в Instagram и Telegram про Ton Place, публикуя по 5-10 постов в день, стали получать на платформе по 100-150 TON в сутки! А это уже 20-30 тысяч в день только с одного направления. Такие цифры здесь не редкость, ведь по аналогии с only fans аудитория подписывается на своего любимого блогера и в основном поддерживает своей активностью только его. При этом для подписчика открыт весь контент Ton Place, который публикуется в соц. сети.



Подводя итог, могу сказать, что в Ton Place действительно можно заработать и легко отбить подписку. По крайней мере пока эта соц. сеть только набирает популярность и вам есть о чем рассказать. В минусе вы точно остаться не должны, поэтому попробовать как минимум стоит. А вот действительно серьезные суммы здесь смогут делать только блогеры и медийные личности с аудиторией от 5000-10000 лояльных подписчиков. Здесь для таких открываются широкие горизонты для большого заработка. Поэтому, если данную статью читает человек с хорошей аудиторией в instagram, YouTube или другой соц. сети на фоне их блокировок, есть отличный повод задуматься и начать переводить аудиторию на Ton Place. Это действительно сработает и вы сможете здесь заработать хорошие деньги! Главное - правильно донести до аудитории, как купить криптовалюту TON и оплатить подписку. Надеюсь, данная информация для вас оказалась полезной и вы стали хотя бы примерно понимать работу алгоритмов данной соц. сети. Также не забывайте подписываться на мой Telegram канал про заработок в интернете, чтобы всегда быть в курсе новых возможностей. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.