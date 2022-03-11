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Игровой М2 накопитель PNY XLR8 Gaming CS3040: обзор и тестирование на ПК и PS5

Тестируем игровой M2 NVMe накопитель XLR8 Gaming CS3040 ёмкостью 1 Tб как на ПК, так и на игровой консоли PS5.
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Доброго всем времени суток. Сегодня ко мне в руки попал накопитель от PNY модель XLR8 Gaming SSD CS3040 ёмкостью 1 Tерабайт. Предлагаю протестировать его как на ПК, так и на игровой консоли PS5. Также рекомендую подписаться на Telegram канал TechnoReview, где публикуются новики от Сяоми другие гаджеты с Ali. Поехали. 

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ИГРОВЫЕ M2 NVME НАКОПИТЕЛИ НА ALIEXPRESS

Запоминающее устройство упаковано в маленькую коробку из картона, которая имеет интересную полиграфию в красно-чёрной игровой стилистике. На коробке имеется изображение самого устройства, его ёмкость и модель. 

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Сзади расположились характеристики устройства, из которых стоит отметить рабочую температуру накопителя - 70° по Цельсию. Обязательно стоит отметить большое время наработки на отказ, которое составляет 2 млн. часов. 

Открыв коробку, видим сам накопитель в подложке-блистере из пластика. Она плотно удерживает устройство и не позволяет ему перемещаться при транспортировке. 

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На фото ниже видим накопитель спереди и сзади. Разглядывать кусок текстолита с распайкой мы конечно же не будем. Лучше сразу перейдём к результатам тестирования.


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Начнём с установки Windows 11, время которой составило чуть более 3,5 минут. Скорость загрузки тестировать не стал, поскольку у меня 2-ух процессорная серверная сборка и её загрузка на любом накопителе составляет более 1 минуты. 

Далее перенос старой доброй игры GTA 5 (56 Гб) с не менее старого SSD накопителя OCZ на 120 Гб на XLR8 Gaming CS3040 и обратно.

Результаты: перенос с SSD на M2 - 7 минут 30 секунд,
перенос с M2 на SSD - 2 минуты 53 секунды.

Ну и напоследок результаты записи и чтения в CrystalDick. Они в случае с чтением, как можно видеть, почти на 1 Гигабайт в секунду отличаются от указанных. При тесте переноса больших и маленьких объёмов файлов отличий нет. 


Далее смотрим результаты тестов чтения и записи на Playstation 5. Ниже можно увидеть следующий показатель по чтению, который консоль выдаёт при форматировании. На 1000 Мб/с меньше, чем указанно на коробке. 

Cyberpunk 2077 без пропуска заставки: накопитель PS5: загрузка -  29 секунд, переход в мир - 7 секунд. На M2 накопителе: загрузка - 30 секунд,  переход в мир - 7,5 секунд.

Переброс 56 Гб с накопителя PS5 на M2 накопитель составил 44 секунды, а обратно 4 минуты.

Battlefield 5 имеем следующие результаты: на накопителе PS5: загрузка -  30 с небольшим секунд, переход в мир - 26 с небольшим секунд. На M2 накопителе: загрузка - 28 с небольшим  секунд,  переход в мир - 26 секунд.

Переброс 109 Гб с накопителя PS5 на M2 накопитель составил 2 с небольшим минуты, а обратно целых 7 минут.

По результатам тестов можно сказать, что данная модель XLR8 Gaming CS3040 от PNY может подойти для увеличения пространства игровой консоли. Несомненным преимуществом данного накопителя является высокое время наработки, что действительно может характеризовать его как игровой. Однако, как на ПК, так и на PS5 скорость чтения меньше заявленных на 1 Гигабайт в секунду. Она практически не отличается от скорости накопителя PS5. При этом скорость записи данного внешнего M2 накопителя почти в 5 раз выше, чем у установленного в PS5. Таким образом, PNY XLR8 Gaming CS3040 отлично подойдёт для расширения пространства вашей игровой станции, а вот для ПК, я бы взять накопитель большей памяти. У меня стоит Corsair Force MP400, который на момент покупки стоил всего 15000 рублей. Подписывайтесь на Telegram канал TechnoReview, чтобы быть в курсе новых обзоров. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.

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