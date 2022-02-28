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10 дешёвых насадок на УШМ c AliExpress для шлифовки и полировки поверхностей

Выбираем насадки на УШМ с Ali по низкой цене для обработки, шлифовки и полировки поверхностей
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Всем привет. В наше время УШМ является пожалуй самым популярным рабочим инструментом после шуруповёрта и лобзика. При этом, помимо осуществления распила материала болгарка незаменима для шлифовки и полировки различных поверхностей, в число которых в основном входит дерево, металл и даже камень. Именно поэтому сегодня посмотрим на 10 насадок на болгарку с Ali для шлифовки и полировки. Также подписывайтесь на Telegram канал TechnoReview, где публикуются скидки на гаджеты и новинки от Сяоми. А для тех кому не удобна "телега" есть группа TechnoReview ВК. Поехали. 

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Внимание! Соблюдайте технику безопасности. Надевайте специальные очки и перчатки, а также будьте внимательны при работе с инструментом!

Цепной шлифовальный диск

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КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -25%

Стоимость - US $6.52

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Начнём с достаточно популярной насадки на УШМ, представленной цепным диском, который часто применяется для формовки деревянных конструкций. Его можно использовать для ортопедического выреза под сиденья стульев или зачистки дерева от остатков коры, а также придания формы фигурам и другим деревянным изделиям. Благодаря конструкции круга из двух частей при необходимости цепь можно заменить и продолжать работу. На выбор есть диски диаметром 4, 4,5 и 5 дюймов соответственно.

Брашировальный валик с адаптером

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -35%

Стоимость - US $14.88

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А это насадка на болгарку, представляющая жёсткий шлифовальный валик с адаптером для крепления. По сути данная конструкция превращает УШМ в настоящую машину для браширования паркета. Единственным минусом является отсутствие ручки для создания направленности усилия. Помимо деревянных изделий данной насадкой можно также обрабатывать прямые и закруглённые металлические конструкции.

Шлифовальный абразивный диск

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -53%

Стоимость - US $7.33

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Интересная грубая шлифовальная насадка, которая по исполнению напоминает домашнюю тёрку. Используется для зачистки от лака и краски деревянных изделий, а при необходимом усилии и для придания им нужной формы. На выбор у продавца имеются абразивные диски разных форм и цветов. Также можно выбрать диаметр диска — 16 и 22 миллиметра соответственно. 

Шлифовальный лепестковый диск

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -28%

Стоимость - US $8.33

Очень полезная и нужная в каждом гараже насадка на УШМ, представленная шлифовальным лепестковым диском. Применяются как для сухой, так и для влажной обработки деревянных, металлических и пластиковых изделий. За небольшую цену можно приобрести комплект из 10 штук. Также можно выбрать плотность абразивных частиц в диапазоне плотности от 40 до 120 grit. 

Зачистной коралловый круг

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -20%

Стоимость - US $6.28

Полезная насадка для шлифовки, представляющая собой круг из нетканого абразива. Структура кораллового круга позволяет ему не перегреваться во время работы, сохраняя высокий уровень зачистки на всём отрезке времени. Инструмент не имеет равных и отлично подходит для обработки твёрдых сплавов. В быту же может применятся для зачистки любых металлических поверхностей. 

Диск для обработки ЛКП

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -51%

Стоимость - US $15.68

От грубой зачистки плавно переходим к насадке для УШМ для бережной обработки и полировки ЛКП автомобильных деталей. У данного продавца есть огромное количество полировочных насадок, которые можно легко менять благодаря липучкам. Губки для полировки имеют разную жесткость. Так, например, насадка белого цвета является самой жесткой, а чёрного самой мягкой.

Алмазный шлифовальный диск

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -35%

Стоимость - US $12.99

Насадка на УШМ, представленная алмазным шлифовальным диском с зернистостью от 150 до 400 grit. В основном применяется для обработки твёрдых металлических сплавов при условии использования водяного охлаждения. С его помощью можно осуществлять заточку пильных дисков, свёрл, цепей бензопил и других режущих инструментов.  

Шлифовальная алмазная чаша

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -19%

Стоимость - US $12.18

Алмазный сегментный шлифовальный круг, который в основном применяется для выравнивания и зачистки бетона. При работе с данной насадкой необходимо обязательно одевать специальный кожух для отведения пыли и пользоваться респиратором. Благодаря сегментам диск не нагревается даже при взаимодействии с такой твёрдой поверхностью как бетон, однако, использование водного охлаждения всё равно необходимо.

Гибкие алмазные круги-черепашки

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -25%

Стоимость - US $10.20

Насадка на УШМ данного типа получила своё название из-за формы и расположения шифовальных наплывов с алмазным напылением. Круги в основном применяются для полировки бетона, гранита, мрамора и других отделочных материалов. При работе с такими кругами, чтобы достичь нужного результата, рекомендуется использовать специальную пасту для полировки. На выбор имеются круги диаметром 3 и 4 дюйма. В комплект входит 6 насадок. 

Шлифовальная нейлоновая щетка

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -23%

Стоимость - US $7.68

Напоследок насадка на УШМ, представленная не железной, а нейлоновой щёткой, которой также можно снимать ржавчину с металла и полировать различные поверхности. При этом нейлон не нагревается настолько сильно, как железные щетины, что позволяет более эффективно обрабатывать поверхности. Также данный полимерный абразив может применяться для работы с деревом, пластиком, удаления с поверхностей краски и лака.  

Надеюсь, что данная статья оказалась для вас полезной и вы нашли нужную именно вам насадку на УШМ. Однако, не забывайте, что представленные насадки могут быть травмоопасны, поэтому обязательно соблюдайте технику безопасности. Не забывайте подписываться на мой Telegram канал TechnoReview или группу TechnoReview ВК , где чаще публикуются акции, купоны и промокоды для Ali, новинки от Сяоми и многое другое. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.

 

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10 дешёвых насадок на УШМ c AliExpress для шлифовки и полировки поверхностей
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