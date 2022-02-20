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Всем привет. Инструменты для работы с проводкой и электрикой могут пригодиться не только профессионалу, но домашнему мастеру. Сейчас на Ali проходят распродажи и данные инструменты можно купить с хорошей скидкой. Именно поэтому сегодня я подобрал для вас 5 мужских инструментов с AliExpress для работы с электрикой и проводкой по низкой цене. Кстати, подписывайтесь на Telegram канал TechnoReview , где информация о скидках и новых гаджетах появляется быстрее всего. Поехали.

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Ножницы для зачистки изоляции LAOA

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Стоимость - US $21.63

Специальные диэлектрические ножницы для проводки, с помощью которых можно не только безопасно отрезать излишки кабеля, но и зачищать изоляцию. Благодаря металлическим зубцам на внутренней стороне инструмента, можно осуществлять снятие изоляции с проводов разных размеров, а также делать обжимку клемм. В комплекте идёт пластиковый чехол для крепления ножниц на поясе.

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Ножницы для срезки кабеля Alloe

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -40%

Стоимость - US $28.09

А это более серьёзный инструмент для резки больших высоковольтных кабелей из изоляции. Ножницы имеют храповый зубчатый механизм, позволяющий без особого усилия обрабатывать кабели с площадью сечения 240 кв. миллиметров. Лезвия устройства выполнены из кованой стали, что позволяет им дольше сохранять режущие свойства и хорошую степень заточки.

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Инструмент для зачистки кабеля iFULIS

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -50%

Стоимость - US $16.53

A это интересный функциональный инструмент, который даёт возможность срезать изоляцию кабеля более двадцати пяти миллиметров в диаметре. Для среза необходимо поместить выступающее лезвие на изоляцию и отрегулировать глубину реза. После продвигаем инструмент с определённым шагом на нужную длину с использованием зубчатого колёсика.

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Формовщик контактных колец

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -10%

Стоимость - US $88.00

Это достаточно необычное, но нужное электрику приспособление для формирования кольца на конце медного или алюминиевого провода. Инструмент делает кольца нужного диаметра от 8 до 10 миллиметров и активно применяется в электромонтажных работах. На боковой части устройства имеется линейка для измерения нужной длины кабеля.

Стриппер для проводки

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -24%

Стоимость - US $10.75

Напоследок, один из самых дешёвых стрипперов, который даёт возможность срезать изоляцию кабеля. Сейчас его можно купить всего за 10 баксов. Инструмент оснащён удобными диэлектрическими ручками, которые облегчают взаимодействие при работе. Данный стирппер действительно популярен среди покупателей и имеет почти 4000 положительных отзывов.

Всем спасибо за внимание. Надеюсь, данная подборка оказалась для вас полезной и вы нашли хороший, качественный инструмент для работы с проводкой по низкой цене. Также подписывайтесь на Telegram канала TechnoReview с новинками от Сяоми. Для тех кому не удобна "телега" есть группа TechnoReview ВК . Всем удачи и хорошей распродажи. Пока.