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Всем привет. Сегодня расскажу вам про действительно уникальную возможность запрыгнуть в поезд стремительно набирающий скорость! Буквально несколько дней назад появилась новая социальная сеть от разработчиков криптовалюты TonCoin , которые плотно работают с Павлом Дуровым и взяли его код криптовалюты Telegram Open Net. Скоро в этой соц. сети будут все, поэтому сейчас самое время собирать в ней трафик взрослой платёжеспособной аудитории. На мою страницу за полчаса подписалось более 100 человек, а на момент моей регистрации в соц. сети было чуть более 10 000 человек! Соц. сеть будет развивать Моргенштерн и другие блогеры. Кстати, чтобы получать информацию о новых возможностях быстрее всего подписывайтесь на мой Telegram канал про заработок , там много всего интересного. Поехали.

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Итак, регистрация проходит за пару минут. Необходимо просто перейти по ссылке и привязать свой аккаунт в Telegram, После прописать ФИО, дату рождения и установить аватарку. Далее просто наблюдать как на вас подписываются новые пользователи. Для более полного представления об этой соц. сети предлагаю вам посмотреть видео обзор на моём канале.

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После регистрации попадаем на главную страницу, где всё максимально привычно. Справа можно увидеть основные разделы соц. сети. На главной странице можно наблюдать новых подписчиков, которые прибавляются буквально каждую минуту.

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Основным элементом механики и экономики является то, что для взаимодействия с этой соц. сетью необходимо оплатить подписку стоимостью 2 TON или 5$ это не обязательное, но желательное, действие, чтобы зарабатывать на ваших публикациях. Кстати, купить TON для подписки можно в Telegram боте .

Опытным путём получилось выяснить, что в Ton Place можно неплохо заработать. В соц. сети существует собственная экономика в криптовалюте TON,. Для участия в жизни Ton Place нужно сделать подписку, которая стоит 2 TON или примерно 5$. Практически все эти средства участвуют в экономике сети и распределяются среди всех за лайки, комментарии и так далее.

Выше можете увидеть результаты одного из аккаунтов, у которого было всего 180+ органических подписчиков и 30 постов на стене! Одним словом, нужно публиковать посты у себя на странице, но перед этим оформить подписку.

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Уже сейчас в соц. сети можно монетизировать свой контент за счёт постоянно идущего трафика. В разделе "Обновления" можно увидеть, создающиеся каждую минуту новые сообщества, в числе которых есть даже паблики с популярным названием.

В разделе "Поиск" можно искать людей и сообщества, а также подписываться на них. Лично я думаю, что в дальнейшем в этой соц. сети будет собственный маркетплейс и доска объявлений, где появится возможность покупать товары и услуги за криптовалюту TON. Также не стоит забывать, что TON развивает очень популярный блогер Моргенштерн, а это значит, что приток аудитории туда может быть просто огромным. Не исключаю, что сейчас мы находимся на пороге зарождения нового крипто-ТикТока или другого сервиса с подпиской.

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На появление новой соц. сети отреагировала и сама криптовалюта TON, подорожав на последние пару дней почти на 5% на фоне падения Bitcoin. Это может значит, что экосистема TON развивается и активно идёт в массы, создавая новые продукты для адаптации криптовалюты среди обычного населения.

Итак, подводя итог, могу сказать, что проект однозначно заслуживает внимания, как минимум для того, чтобы просто зарегистрироваться в нём, поскольку это очень хороший шанс на старте собрать большую аудиторию в только-только появившейся соц. сети. Кто сейчас это поймёт, сможем стать вторыми Настями Ивлеевами, Гусейнами Гасановыми и так далее. Мы в самом начале! Если остались вопросы, можно задать их в наш TG чат . Также подписывайтесь на Telegram канал , где информация появляется быстрее всего. На этом всё. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.