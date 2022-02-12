Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

5 мужских инструментов для работы с электрикой на AliExpress по низкой цене

Полезные инструменты для электрика с AliExpress по низкой цене: мультифункциональные токовые клещи, диэлектрические плоскогубцы и другое
[ ] для раздела Блоги
+
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-23% за день на RTX 3070 Gigabyte
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Дешеая RTX 3060 MSI Gaming - смоти цену
Необычная RTX 3080 по цене 3070
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Всем привет. Сейчас на Ali проходит большая распродажа и именно по этому случаю сегодня посмотрим на 5 дешёвых инструментов для работы с электрикой, которые будут полезны как профессионалу, так и домашнему мастеру. Кстати, не забывайте подписываться на Telegram канал TechnoReview, где новые гаджеты и скидки на них появляются быстрее всего. Ну, а для тех кому не удобная "телега" вступайте в группу ВК TechnoReview. Поехали.

реклама

Плоскогубцы для зачистки проводки 

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -46%

анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Стоимость - US $11.93

Недорогие мультифункциональные плоскогубцы, с помощью которых можно не только откусить излишки кабеля или согнуть его в нужном направлении, но и осуществить зачистку изоляции. Благодаря пяти зубцам разного диаметра можно качественно и эффективно снимать изоляцию с кабелей различного сечения не отрываясь от основной работы.

реклама

Мультифункциональные токовые клещи

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -20%

Стоимость - US $19.47

Мультифункциональные токовые клещи, которые в отличие от обычных клещей выполняют ещё ряд дополнительных задач для работы с проводкой. Устройство можно использовать как полноценный мультиметр для измерения постоянного и переменного напряжения, тока, частоты, ёмкости и температуры проводки. Инструмент удовлетворит потребности как домашнего мастера, так и профессионального электрика.

реклама

Клещи для опрессовки кабеля

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -10%

Стоимость - US $26.30

Данные клещи применяются для работы с проводами сечением от 6 до 50 кв. мм и нужны для опрессовки наконечников. Инструмент необходим электриками, которые осуществляют разводку и монтаж проводки в распределительных щитах. Устройство имеет прорезиненные рукоятки, которые дают хорошее плечо для обеспечения нужного усилия при опрессовке.

реклама



Многофункциональный стриппер с тестером  

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -45%

Стоимость - US $34.89

Очень интересный инструмент, который объединил в себе функции целых трёх устройств для работы с проводкой. В один корпус вмещаются тестер напряжения, отвёртка с битой и устройство для зачистки проводов от одного до шести миллиметров. Инструмент поставляется в боксе для хранения и переноски. 

Диэлектрические плоскогубцы

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -51%

Стоимость - US $13.72

Диэлектрические плоскогубцы, которые на первый взгляд кажутся игрушечными. Однако, инструмент выдерживает высокое давление и изготовлен из стекловолокна, которое не проводит ток и позволяет безопасно работать с электрикой. Вес инструмента всего 74 грамм, что позволяет без труда носить его даже в нагрудном кармане.  

Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что подборка оказалась полезной, а инструменты, представленные в ней помогут вам для работы с проводкой. Также не забывайте, что на Ali сейчас действуют хорошие скидки, поэтому любой товар можно купить дешевле. Чтобы не пропустить скидки, подписывайтесь на Telegram канал TechnoReview. А для тех, кому не удобна телега вступайте в группу ВК. На этом всё. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress инструменты инструменты aliexpress дешёвые инструменты с aliexpress инструменты с aliexpress по низкой цене 5 инструментов для электрика с aliexpress
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690-P
6
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ProArt Studiobook 16 OLED (H5600QR)
2
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 22 тысяч рублей: февраль 2022
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI
10
Обзор маршрутизатора ASUS ROG Strix GS-AX3000
12
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10400F
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WIFI
17
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14 OLED (K3400P)
4
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 1200 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
18
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: февраль 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры февраля 2022 года
4 февраля 2022 39
Видеокарта GeForce RTX 3080: тестирование в играх с классическим рендерингом
4 февраля 2022 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Распродажа 2000 единиц GeForce RTX 3050 по 27 000 рублей провалилась, а видеокарты уже на Авито
78
Best Buy отказался продавать видеокарты NVIDIA по рекомендованным ценам обычным покупателям
32
Киты продолжают скупать Биткоины на миллиарды долларов, но действия ФРС могут привести к обвалу ВТС
24
Игровые видеокарты дешевеет в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 64 000 рублей
124
AnTuTu назвал лучшие флагманы по соотношение цены и производительности
+
Ubisoft опубликовала обзорный трейлер исполинского дополнения Dawn of Ragnarok к Assassin’s Creed Valhalla
1
80 смартфонов Samsung получат новую версию оболочки One UI 4.1 на базе Android 12
+
4 популярных криптовалюты могут подорожать и занять место Эфира уже в 2022 году по мнению Coindesk
10
RX 6500 в Европе стоит 20 тыс. рублей, а RTX 3050 отдают всего за 33 тыс. рублей
22
Предварительный список из 62 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
5
Процессор Intel Raptor Lake Core i9-13900K с 24 ядрами и 32 потоками протестировали в Ashes of The Singularity
31
Эффект желе на экранах iPad mini 6 стал основанием для судебного разбирательства
4
Процессоры AMD Ryzen 7000 на Zen 4 могут выйти раньше ожидавшегося срока
61
Известную стримершу арестовали в прямом эфире – борьба с конкурентами или обычный сватинг
14
Россия может остановить производство смартфонов и процессоров по всему миру в ответ на санкции США
56
Radeon RX 7900 XT будет стоить $1999 и окажется на 20% быстрее GeForce RTX 4090 – инсайдеры GC
51
Мошенники используют символику Олимпийских игр на фишинговых сайтах
+
Nvidia начала продавать профессиональные видеокарты T1000 8 ГБ
8
Смартфоны realme GT стали лучшими моделями по соотношению мощности и цены по версии AnTuTu в январе
1
Культовую The Witcher 3 запустили в 8К с сотней модов и трассировкой лучей - некстген патч уже здесь
13

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 22 тысяч рублей: февраль 2022
16
Лучшие и худшие четырехъядерные процессоры февраля 2022 года
64
Млечный Путь - наш галактический дом из сотен миллиардов звёзд и планет
22
Как китайский переходник DDR4 может довести до сборки станка
12
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ProArt Studiobook 16 OLED (H5600QR)
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690-P
6
Мои впечатления от игры Driver San Francisco. Часть третья
5
Про сюжет игры Borderlands
7
5 мужских инструментов для работы с электрикой на AliExpress по низкой цене
+

Сейчас обсуждают

Просто Хомяк
19:39
Ты сам-то что сказть можешь, клоун?
Конфликт между Россией и Украиной может привести к скачку цен на материалы для чипов на 600%
daimos
19:39
Ща зарыдаю
Падение курса Эфира обрушило доходы майнеров – GeForce RTX 3070 окупается за 27 месяцев
OsirisD2
19:39
у нас депутаты ГосДуры предлагают по США удар ЯО нанести, что дальше?) "Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил нанести предупредительный удар ядерным оружием по США" https://lenta.ru/news/2022/01...
Конфликт между Россией и Украиной может привести к скачку цен на материалы для чипов на 600%
Просто Хомяк
19:39
Ага, и у этого методичка сломалась...
Конфликт между Россией и Украиной может привести к скачку цен на материалы для чипов на 600%
Вова Огонь
19:39
Тебя здесь по кругу пускают, но ты этого не замечаешь?
Конфликт между Россией и Украиной может привести к скачку цен на материалы для чипов на 600%
Просто Хомяк
19:38
Всё сказал, психически здоровый нехохол?
Конфликт между Россией и Украиной может привести к скачку цен на материалы для чипов на 600%
Гоогле Гооглев
19:37
Нашёл новое ругательное слово " шешенбек " 😀
Падение курса Эфира обрушило доходы майнеров – GeForce RTX 3070 окупается за 27 месяцев
OsirisD2
19:37
не, ты ебанутый ;)
Конфликт между Россией и Украиной может привести к скачку цен на материалы для чипов на 600%
Igor Rasdvatri
19:37
У твоего пердака тяга увеличилась в разы больше
SpaceX показали самый мощный однокамерный метановый двигатель за всю историю
Kasyan
19:37
Ты так написал, что я подумал что они будут Zen 3 прикручивать к DDR5.
Процессоры Intel Xeon Sapphire Rapids с памятью DDR5 протестированы в AIDA64
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем