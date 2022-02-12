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Всем привет. Сейчас на Ali проходит большая распродажа и именно по этому случаю сегодня посмотрим на 5 дешёвых инструментов для работы с электрикой, которые будут полезны как профессионалу, так и домашнему мастеру. Кстати, не забывайте подписываться на Telegram канал TechnoReview , где новые гаджеты и скидки на них появляются быстрее всего. Ну, а для тех кому не удобная "телега" вступайте в группу ВК TechnoReview . Поехали.

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Плоскогубцы для зачистки проводки

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Стоимость - US $11.93

Недорогие мультифункциональные плоскогубцы, с помощью которых можно не только откусить излишки кабеля или согнуть его в нужном направлении, но и осуществить зачистку изоляции. Благодаря пяти зубцам разного диаметра можно качественно и эффективно снимать изоляцию с кабелей различного сечения не отрываясь от основной работы.

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Мультифункциональные токовые клещи

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -20%

Стоимость - US $19.47

Мультифункциональные токовые клещи, которые в отличие от обычных клещей выполняют ещё ряд дополнительных задач для работы с проводкой. Устройство можно использовать как полноценный мультиметр для измерения постоянного и переменного напряжения, тока, частоты, ёмкости и температуры проводки. Инструмент удовлетворит потребности как домашнего мастера, так и профессионального электрика.

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Клещи для опрессовки кабеля

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -10%

Стоимость - US $26.30



Данные клещи применяются для работы с проводами сечением от 6 до 50 кв. мм и нужны для опрессовки наконечников. Инструмент необходим электриками, которые осуществляют разводку и монтаж проводки в распределительных щитах. Устройство имеет прорезиненные рукоятки, которые дают хорошее плечо для обеспечения нужного усилия при опрессовке.

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Многофункциональный стриппер с тестером

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -45%

Стоимость - US $34.89

Очень интересный инструмент, который объединил в себе функции целых трёх устройств для работы с проводкой. В один корпус вмещаются тестер напряжения, отвёртка с битой и устройство для зачистки проводов от одного до шести миллиметров. Инструмент поставляется в боксе для хранения и переноски.

Диэлектрические плоскогубцы

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -51%

Стоимость - US $13.72

Диэлектрические плоскогубцы, которые на первый взгляд кажутся игрушечными. Однако, инструмент выдерживает высокое давление и изготовлен из стекловолокна, которое не проводит ток и позволяет безопасно работать с электрикой. Вес инструмента всего 74 грамм, что позволяет без труда носить его даже в нагрудном кармане.

Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что подборка оказалась полезной, а инструменты, представленные в ней помогут вам для работы с проводкой. Также не забывайте, что на Ali сейчас действуют хорошие скидки, поэтому любой товар можно купить дешевле. Чтобы не пропустить скидки, подписывайтесь на Telegram канал TechnoReview . А для тех, кому не удобна телега вступайте в группу ВК . На этом всё. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.