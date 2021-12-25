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Minima - самый децентрализованный блокчейн в мире. Поднимаем ноды и участвуем в тестнете

Рассказываю про тестнет самого децентрализованного блокчейна в мире - Minima. Как поднять ноду и участвовать в тестнете?
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Всем привет. Сегодня хочу поделиться с вами действительно ценной информацией и рассказать о фундаментальном блокчейне Minima, который на данный момент находится на стадии тестнета, что позволяет нам как ранним пользователям каждый день получать по одной монете за участие в сети. Minima - это самый децентрализованный блокчейн, ноды которого можно установить практически на  любой смартфон и сейчас я расскажу вам, как это сделать. А перед тем как мы начнём, я вам настоятельно рекомендую подписаться на Telegram канал про заработок в интернете. Там информация появляется быстрее всего.

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Итак, minima – это блокчейн, который нацелен на то, чтобы сделать максимально децентрализованный проект внутри своей системы, то есть сделать так, чтобы каждый пользователь мог запускать ноду со своего телефона и валидировать блоки. Чтобы понимать больше о ноде Minima и том, какие выгоды можно получить от её установки, рекомендую посмотреть видеообзор на моём YouTube канале.
 

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Ввиду сложности и дороговизны поднятия нод таких инфраструктурных блокчейнов как Bitcoin, Ethereum, Solana и другие, пользователи вынуждены объединяться в майнинговые пулы, что сильно вредит децентрализации и по сути концентрирует «власть» в одних руках. Так, например, блокчейн Bitcoin-а имеет 9-12 майнинговых пулов, в которых сосредоточена вся вычислительная мощность. Для справки, на данный момент работает примерно 11 500 биткоин-нод. Minima же ещё на этапе тестнет является более децентрализованным блокчейном. На момент запуска майннета во втором квартале 2022 года планируется разветвлённая система из 1 миллиона работающих нод Minima по всему миру. 

 

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По своей архитектуре Minima  будет состоять из двух уровней. Первый уровень «минима» будет иметь высокую безопасность и децентрализацию, однако, при этом он станет медленным и практически не сможет масштабироваться. Эту проблему признан решить 2 уровень «максима», где будут очень быстрые и очень дешёвые транзакции, поддержка смарт-контрактов и децентрализованных приложений, среда для разработки, а также все те фишки, которые мы привыкли видеть в самых передовых блокчейнах сегодня.    

Итак, теперь расскажу, как быстро и просто поднять ноду блокчейна Minima на своём смартфоне и начать получать по одной монете Minima каждый день. Для начала необходимо зарегистрироваться в их "incentivecash" программе. Для этого переходим по ссылке, вводим свой телефон, почту и пароль. После нажимаем «Send code» и вписываем цифры, которые пришли на наш номер. Затем нажимаем на кнопку «Register». Далее на нашу почту приходит письмо со ссылкой для подтверждения. Перейдя по ссылке, вводим свою почту и пароль, который указывали при регистрации. На открывшейся странице копируем «None ID». 

 

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После чего скачиваем apk-файл с приложением Minima и устанавливаем его на свой Android (версия от 9.0) смартфон. Далее разрешаем приложению работать в фоновом режиме и вставляем «None ID» в соответствующую графу. Нажимаем «Update». Нода установлена и теперь вы будете получать по одной монете каждый день.

Подводя итог, могу сказать, что проект очень высококлассный и продвинутый. Он будет решать действительно важную проблему не условной, а глобальной децентрализации. Ноды Minima уже установлены у пользователей 94 стран мира!  Помимо этого блокчейн будет иметь очень быстрые транзакции. Сейчас проект находится на очень ранней стадии своего развития, поэтому у нас есть почти полгода для того, чтобы участвовать и помогать валидировать тестовые блоки. Считаю, что это отличная возможность получить приличное количество токенов в денежном эквиваленте. Не забывайте подписываться на мой Telegram канал про заработок, чтобы получать информацию самыми первыми На этом всё. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.

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