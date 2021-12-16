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Всем доброго времени суток. Скоро наступит Новый год, а это значит, что нужно что-то менять, ремонтировать и строить. Именно по этому случаю я подобрал для вас 10 дешёвых мужских инструментов с Ali для строительства и ремонта, с помощью которых можно не только что-то отремонтировать, но и осуществить полноценное строительство. Кстати, на Ali сейчас проходит новогодняя распродажа, где можно найти инструменты и другие товары с отличными скидками! В конце, как обычно, оставлю промокоды, которые помогут сэкономить ещё больше. Кстати, ещё больше инструментов, новинок от Xiaomi, крутых и интересных товаров с AliExpress, а так же купоны и скидки на них можно найти в Telegram канале TechnoReview , поэтому подписывайтесь на него, чтобы ничего не пропустить. Для тех кому не удобна «телега» есть паблик TechnoReview в ВК .

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Аккумуляторный фрезер Makita

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Стоимость - US $127.00



Относительно недорогой аккумуляторный фрезер Makita будет хорошем помощником при строительстве и монтаже деревянных и гипсокартонных конструкций. Имеет высокую скорость вращения, которая обеспечивает быструю резку. Рукоятка снабжена мягкой накладкой, благодаря чему работать становится максимально комфортно. Предусмотрена защита от повторного пуска, что предотвращает случайный запуск инструмента. Модель работает от литий-ионного аккумулятора с напряжением 18 Вольт, который в комплекте не идет и приобретается отдельно. Инструмент позволит вырезать отверстия и пазы в различных материалах: древесине, керамической плитке или гипсокартоне. Как пример, прекрасно подойдет для проделывания отверстий под розетки. Вентиляционные отверстия расположены так, что отводят пыль в противоположную сторону от оператора. Также возможно подключение пылесоса для отвода пыли.

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Многофункциональный гаечный ключ

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -20%

Стоимость - US $22.16



Обеспечить надёжное крепление строительных конструкций практически любыми скобяными изделиями поможет действительно многофункциональный гаечный ключ, который подойдет для откручивания и закручивания винтов, гаек и болтов разных форм и размеров. Может применяться для винтов с квадратной и шестигранной головкой, крючков, порошковых гаек и так далее. Имеется рычаг переключения для вращения по часовой стрелке и против неё. Компактная конструкция позволит легко использовать инструмент в труднодоступных местах, а прорезиненная рукоятка обеспечит хороший хват для приложения усилия.

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Вибратор для бетона

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -27%

Стоимость - US $27.01



Ещё совсем недавно воздух из бетонных смесей удалялся разными кустарными способами. Однако, сейчас ни одну заливку строительного фундамента нельзя представить без вибратора по бетону. Этот инструмент действительно сильно поможет не только укрепить бетон, но и разравняет его по контуру опалубки при заливке. Устройство представляет собой корпус с мотором и гибкий вал длиной около 1,5 метра, через который и передаётся вибрационное воздействие. Вибрация на металлический стержень диаметром 35 мм, который необходимо помещать в бетон или стяжку. Мощность 1800W. Вес устройства 2,5 килограмм.

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Цепная пила-насадка для УШМ

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -47%

Стоимость - US $21.61



Доработанная насадка на УШМ, которая превращает обычную электрическую болгарку в цепную пилу. Полезное дополнение позволит с удобством работать инструментом гораздо дольше. Теперь в конструкции предусмотрен масляный насос, который минимизирует нагрев шины во время работы. В конструкции также предусмотрен защитный экран и дополнительная рукоятка для придания направленного усилия при работе и лучшего удержания инструмента. Низкая стоимость и быстрая установка позволят в некоторых случаях отказаться от покупки полноценной цепной пилы.

Мощный ударный гайковерт Bosh

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -20%

Стоимость - US $99.99



Мощный ударный гайковерт Bosch с высоким крутящим моментом в 250 ньютон-метр. Отлично затягивает и отпускает гайки, закручивает и откручивать винты и шурупы. Работает с числом оборотов от 0 до 2400 в минуту и с импульсом от 0 до 3500 ударов в минуту. Приводится в действие 18 Вольтовым литий-ионным аккумулятором, который не входит в комплект поставки. Для работы подходят винты с метрической резьбой от М10 до М18. Более 550 отзывов, вот один из них: «Машинка отличная мощная, рекомендую. Продавец на связи, отвечает быстро, показывает внутренний трек, продлевает гарантию доставки. Спасибо.»

Бетономешалка Диолд БСЭ-150-02

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Стоимость - US $281.60



Относительно недорогая бетономешалка с быстрой и дешёвой доставкой из России, которая точно будет не лишней на любой стройке. Локальный замес бетонной смеси или стяжки до 105 литров можно осуществить с помощью этой бетономешалки. При необходимости заливания большой площади можно осуществить замес несколько раз не прибегая к заказу машины. Частота вращения барабана составляет 29 оборотов в минуту, что позволяет осуществить замес в течение одной-двух минут.

Беспроводная УШМ WORKPRO

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -52%

Стоимость - US $76.79



Относительно недорогая беспроводная УШМ, которая будет гораздо более автономной и независимой от проводов, чем обычная УШМ и позволит производить работы в местах, где отсутствует подключение к сети или её проведение затруднительно. В комплект поставки входит пластиковый кейс для хранения и переноски устройства, аккумулятор на 4500 мАч, зарядное устройство и ключ для установки диска. Максимальная скорость вращения диска при холостом ходу составляет 8000 оборотов в минуту. Есть возможность плавной регулировки скорости вращения.

Аккумуляторная отвёртка WorX

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Стоимость - US $39,54



Отличная электрическая отвертка от популярной китайской фирмы WorX, которая имеет эргономичный корпус, позволяющий работать ею как обычной отверткой. Станет отличной альтернативой большому шуруповёрту даже на стройке, а в некоторых случаях полностью заменит его. Но, стоит отметить, что для полноценной стройки необходимо иметь оба инструмента. В комплект поставки с отверткой WorX идёт набор из 26 достаточно качественных бит и кабель для зарядки с USB разъемом, который позволяет заряжать её даже от внешнего аккумулятора.

Зажимы для ровной кладки кирпича

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -23%

Стоимость - US $1.99



Это приспособление для тех, кто весной решит что-то построить из кирпичной кладки. Необычайно простые по конструкции, но очень полезные зажимы для ровной кладки кирпича. Выполнены из прочного ABS пластика, что гарантирует долгий срок службы, несмотря на суровые строительные условия. Принцип работы максимально прост. Зажим устанавливается на кирпич, который располагается первым в том или ином ряду. После осуществляется кладка. Зажимы рекомендуется устанавливать через один кирпич. Между ними натягивается шнур или леска, по которой осуществляется выравнивание ряда.

Двухдисковая ручная циркулярная пила

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Стоимость - US $39.72



Напоследок очень крутая двухдисковая ручная циркулярная пила от популярной китайской фирмы PROSTORMER. Пила имеет два диска, которые двигаются в разных направлениях, обеспечивая максимальную точность реза, глубина которого может составлять до 30 мм. Большей стабильности добавляет большая ручка, обеспечивающая возможность ведения устройства по распиливаемой заготовке. Мощность электромотора 1050W. Максимальная скорость вращения на холостом ходу 5500 оборотов в минуту.

На этом всё. Всем спасибо за внимание и удачных покупок перед Новым годом! Также, что бы всегда быть в курсе новых гаджетов, продуктов от Xiaomi и инструментов из Китая подписывайтесь на Telegram канал TechnoReview . Там скидки и товары появляются быстрее всего. Кому не удобна "телега", есть группа TechnoReview ВК . Всем удачи и хорошего настроения. Пока.

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