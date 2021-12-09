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Тысячи иксов на IDO, IGO и LaunchPad-ах в криптовалютах. Рассказываю про свой опыт

Инвестиции в крипту - это не только покупка биткоина и майнинг эфира. IDO, IGO и LaunchPad-ах в криптовалютах
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Всем привет. Сегодня расскажу про то, как мне удалось сделать сотни и даже тысячи иксов на первичном предложении криптовалют. И самое главное расскажу о новых только предстоящих IDO и LaunchPad-ах, на которых я планирую хорошо заработать. Важно понимать, что это не совет по инвестициям, а просто мой опыт, которым я хочу поделиться с вами. А для того, чтобы всегда быть в курсе различных новостей о криптовалютах и способах заработка на них, подписывайтесь на Telegram канал, где вся информация будет появляться гораздо быстрее.

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Итак, для начала скажу, что, если глубоко не вникать в терминологию, то IDO, IGO и LaunchPad-ы - это продажа криптовалюты ещё до выхода её на рынок по самой минимальной цене. Однако, чтобы приобрести криптовалюту на самом старте, необходимо получить так называемую аллокацию, а именно возможность купить на определённую сумму. На разных площадках условия для получения аллокации разные, как правило, это необходимость держать токены этих самых площадок. При этом есть и такие площадки, на которых можно получить аллокацию без удержания монет и более того получать новые монеты практически без рисков.

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Теперь расскажу про свои результаты участия в IDO. Самой первой я приобрёл монету Casper на 500$ и на данный момент это более 6000$. После мне повезло купить монету Mina Protocol также на 500$, и в пике получилось выручить более 12000$. Далее Clover, с 3000$ удалось заработать 5000$, при этом ещё половина не реализована. Монета Centrifuge c 500$ дала более 2000$. Монета Efinity также с 500$ около 4000$.

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Напоследок, как и обещал, рассказываю о предстоящих IDO, в которых я принимаю участие и жду хорошие иксы при минимальных рисках. Первое IDO пройдёт на децентрализованном обменнике BiSwap, более подробно про который можно прочитать здесь. Я рассказывал про него ещё на самом старте и он очень активно развивается. Они уже реализовали свой собственный NFT маркетплейс, NFT LaunchPad и уже очень скоро сделают собственную GameFi игру со своей метавселенной, рекомендую следить за этой биржей. Уже 10-го числа на ней пройдёт первое IDO, аллокацию в котором получат держатели их монеты BSW. О том, как зарегистрироваться на BiSwap, можете посмотреть в моей инструкции с тайм-кодами здесь.

Далее практически безрисковый LaunchPad на бирже ByBit, для участия в котором нужно просто перевести и застекать свои USDT. При этом, если они понадобятся, их в любой момент можно вывести. Также нет рисков падения актива, который вы держите для получения аллокации, поскольку USDT всегда приравнен к доллару. Для участия необходимо перевести на биржу USDT (чем больше, тем лучше, но до $50 000), перекинуть их на свой ByFi аккаунт, перейти во вкладку пул и отправить в стекинг DEVT (свои USDT из стекинга можно забрать в любой момент). Снимок будет происходить в период с 12 по 14 число, поэтому для получения аллокации не стоит выводить USDT в этот период. Для тех, у кого есть USDT, это настоящая халява, чтобы срубить кучу иксов. Уверен, что они будут, так как проект от создателей Axie и их монета будет являться токеном управления в игровой метавселенной!

 

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Вот такие результаты и возможности в криптовалюте, которыми я хотел с вами поделиться. По сути в этом цикле криптовалютного рынка у каждого была и, я думаю, ещё есть возможность заработать. Однако, ещё раз напомню, что не стоит терять голову и инвестировать последние или заёмные средства в надежде на быструю прибыль. Также не забывайте подписываться на Telegram канал про заработок в интернете, где полезная информация будет появляться быстрее всего. На этом всё. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.

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