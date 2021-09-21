Всем привет. Сегодня расскажу о достаточно интересном и перспективном проекте Pi Network , который находится на стадии тестнета, имеет свою криптовалюту Pi, ноды для валидации транзакций, браузер, платформу для развёртывания приложений и более 25 миллионов пользователей по всему миру. Как только у проекта будет 50 миллионов пользователей, криптовалюта Pi перейдёт в майннет, сможет перемещаться и приобретёт реальную стоимость. Сейчас данную криптовалюту можно получать бесплатно просто установив приложение. Кстати, если хотите узнавать больше информации о заработке криптовалюты и интернете, подписывайтесь на мой Telegram канал , чтобы не пропустить важную и актуальную информацию.

Ниже на моём YouTube канале можно посмотреть видео про экосистему Pi Network, где я поделился своим мнением касательно этого проекта и его дальнейших перспектив.

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Итак, проект Pi Network развивается уже более полутора лет и за этот короткий срок сумел собрать огромную аудиторию пользователей не только своей идеей и бесплатной раздачей монет, но и благодаря платформе для создания децентрализованных приложений. Pi - это новая цифровая валюта, разработанная в Кремниевой долине Доктором философии Стэнфордского университета. Несколько месяцев назад Pi заняла первое место по заинтересованности среди криптокомьюнити. А это очень хороший знак. Монета была представлена на CoinMarketCap, но поскольку проект Pi Network не будет проводить IDO, её сняли с ресурса. Как я уже говорил, монета не торгуется, поскольку сейчас идёт «тестнет», в рамках которого каждый может добывать её на своём смартфоне. Многие уже пророчат дефицит этого актива на рынке и предполагают цену 5 и даже 100$. Я же более пессимистичен в этом плане и думаю, что, исходя из малого количества монет в обращении и высокого интереса, она вполне может стоить несколько десятков центов и даже 1$, что тоже очень неплохо. Как только монета выйдет на рынок, она снова обязательно попадёт на CoinMarketCap и о ней узнает ещё больше пользователей по всему миру.

Чтобы добывать монету, необходимо установить приложение Pi Network - это облачный распределительный майннет (на данный момент тестнет), который создаёт сеть пользователей и позволяет пока ещё бесплатно получать криптовалюту Pi. Приложение не потребляет ресурсы смартфона. Не майнит на нем и даже в выключенном состоянии добывает вам монеты. По сути это бесплатная раздача, но с увеличением количества пользователей монеты будут распределяться в меньшем количестве. Как можно видеть на скриншоте, по достижении 50 млн. человек, в час будет добываться всего 0.1 Pi. Сейчас распределяют 0.2 Pi, однако, по достижении 1000 млн. пользователей распределение прекратится полностью и монеты смогут добывать только ноды валидаторы, подтверждающие транзакции в сети. Снижение добычи будет вести к дефляции актива и к увеличению его реальной стоимости.

Чтобы получить первую монету и начать зарабатывать их на автомате, скачиваем приложение Pi Network на iOS или Android, после чего проходим простую регистрацию с указанием ФИО (английскими буквами), ника, почты и мобильного телефона. Зарегистрироваться в приложении без приглашения нельзя, поэтому чтобы получить первую монету и запустить процесс распределения, нужно ввести мой инвайт код - dima779900 в соответствующую графу при регистрации. Без него вы не сможете получать монеты.

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После мы попадаем в интуитивно понятный интерфейс приложения, где каждые 24 часа нам будет нужно нажимать на кнопу для начала распределения токенов. Чтобы претендовать на полученные монеты, необходимо будет подтвердить свой номер телефона и пройти процедуру KYC (знай своего клиента) с помощью приложения Yoti. Монеты будут распределяться даже при закрытом и удалённом приложении, но только 24 часа, что нельзя называть майнингом. Поэтому не стоит переживать, что на вашем смартфоне будут задействоваться какие-либо ресурсы.