Всем привет. Уже очень давно не было подборок полезных инструментов, именно поэтому сегодня посмотрим на 5 недорогих, но полезных мужских инструментов с AliExpress для дома, ремонта и быта. Кстати, на сайте сейчас проходит осенняя распродажа с хорошими сидками, поэтому не упускайте возможность что-нибудь прикупить. Промокоды с хорошими скидками можно найти в конце этой подборки. А перед тем как начнём, рекомендую подписаться на Telegram канал TechnoReview там вы увидите ещё больше инструментов, крутых и интересных устройство с AliExpress, новинки от Xiaomi, а также скидки на них. Для тех, кому не удобна «телега» есть ещё паблик TechnoReview в ВК . Поехали.

Насадка-ножницы для листового металла

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Стоимость - US $95.25

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Благодаря насадке-ножницам резать листовой металл можно легко быстро и даже весело. Девайс работает на дрели или шуруповерте и в случае с последним обеспечивает автономность от электрической сети. Для удобства работы на боковой стороне насадки имеется ручка с резиновым антискользящим покрытием. Насадка-ножницы позволяет резать металл в какую угодно сторону, вырезать фигурные линии и узоры. Её особенностью является высокая точность реза и острота заточки, которая позволяет работать с нержавеющей сталью толщиной до полутора миллиметров.

Угловая насадка на шуруповёрт

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Стоимость - US $3.33

А этот инструмент должен быть у каждого уважающего себя сборщика мебели. Данная насадка на шуруповёрт частенько выручает, когда необходимо подлезть в труднодоступные места и закрутить крепление под углом. С ней больше не нужно корячиться, пытаясь просунуть руку в ограниченном пространстве, подыскивая отвёртку поменьше и покороче. Переходник имеет угол 105 градусов и подходит под все стандартные шуруповерты. Материал изготовления насадки - алюминиевый сплав.

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Пескоструйный пистолет

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Стоимость - US $8.70

Пескоструй - это метод глубокой и качественной очистки любых поверхностей от ржавчины, краски, налета и прочих образований. Пескоструйный пистолет - крайне полезный инструмент не только при кузовном ремонте автомобиля, ведь летящим под давлением песком можно полностью очистить любой металл от коррозии даже в самых труднодоступных местах. Данный пистолет позволяет при наличии воздушного компрессора получить настоящую пескоструйную станцию. Песок засыпается в емкость объёмом 500 мл. Есть возможность регулировки подачи песка.

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Универсальная головка

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Стоимость - US $3.75

Гаек много, а ключ один. С помощью этой универсальной головки действительно можно открутить любую гайку, если её размеры находятся в пределах от 7 до 19 миллиметров. Головка выполнена из хромованадиевой стали и имеет большой запас прочности. Особенность данной насадки не только в ее способности менять размер, подстраиваясь под каждую гайку, но и в возможности работать с дрелью или шуруповертом. Специально для этого в комплект поставки продавцом прилагается переходник, который зажимается в патроне электроинструмента. При желании с насадкой можно работать и обычным трещоточным ключом.

Набор насадок для дремеля

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Стоимость - US $1.64

Все хорошее, как и эта подборка, к сожалению, быстро заканчивается. Так и насадки для дремеля со временем приходят в негодность. Абразивы истираются, сверла тупятся и работать становится некомфортно. В этом наборе для дремеля находится 29 элементов, среди которых шарошки, сверла абразивные барабаны и направляющие для сверл. В отзывах хвалят товар, но предупреждают, что втулку из пластмассы лучше заменить на металлическую.

На этом всё. Надеюсь, подборка вам понравилась, и вы провели своё время не зря. Как и обещал, ниже в спойлере оставляю промокоды распродажи. Также не забывайте подписываться на Telegram канал TechnoReview там вы увидите ещё больше инструментов, крутых и интересных устройство с AliExpress, новинки от Xiaomi, а также скидки на них. Для тех, кому не удобна «телега» есть ещё паблик TechnoReview в ВК . Поехали. Всем удачных покупок и хорошего настроения. Пока.

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