Всем привет. Сегодня хочу рассказать про ещё один очень интересный проект, в котором можно на халяву зарабатывать крипту , просто играя в игры, да ещё и выйти на пассивный доход, если играть очень много. Также расскажу, как автоматизировать процесс игры, используя бота, который сам будет играть и зарабатывать необходимую мощность для получения Bitcoin, Ethereum или Dogecoin. Вам будет необходимо только раз в 10-15 минуть заходить на сайт и разгадывать капчу. Кстати, если хотите бесплатно получить бота, который сам сможет разгадывать капчу и полностью автоматизировать получение крипты, подписывайтесь на мой Telegram канал , где очень скоро появится ссылка на этого бота. Поехали.

Итак, проект представляет собой симулятор майнинга, где проходя игры мы будем получать вычислительные мощности, так называемые «терахеши», которые в дальнейшем необходимо направлять на добычу Bitcoin, Ethereum, Dogecoin и их внутренней монеты RollerCoin, за которую в свою очередь можно покупать дополнительное майнинговое оборудование и получать криптовалюту на полном пассиве. Также майнеры можно получать и бесплатно, выполняя определенные задания в конкретный промежуток времени. Типа сыграть 150 игр и перейти на пару соц. сетей в течение недели. По сути это криптовалютный "кран" , который раздаёт крипту, но по факту он гораздо выгоднее, так как в нём можно выйти на доход в несколько десятков центов каждые 10 минут в криптовалюте, что значительно больше, чем в обычных кранах. Конечно, для этого необходимо будет часами каждый день сидеть и играть в игры, но выйти на такой доход реально!





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Для того, чтобы начать зарабатывать, переходим на сайт и проходим простую регистрацию. Также можно зарегистрироваться, используя аккаунт в Facebook. После попадаем на главную страницу сайта, где видим комнату с майнерами. Для начала добычи нам необходимо получить мощности.

Для этого переходим во вкладку "Games" и проходим игры. Неважно: выиграли вы или проиграли. Вам всё равно даются вычислительные мощности. Чем дальше вы прошли, тем больше. После, на главной в левом столбце можно распределять мощности между основным криптовалютами.

Процесс действительно затягивает, и многие активные лидеры уже вышли на пассивный доход 300-500$ в месяц. Если говорить об игре и прокачке своего оборудования, вкладывая исключительно своё время, то вполне реально выйти на 30-100$ в месяц, подключив бота и уделяя пару часов в день. Лично я буду прокачивать там свой аккаунт, что и вам рекомендую. В целом тема полностью без вложений, но, если хотите немного ускорить процесс, можно и приобретать майнеры за свою крипту.

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