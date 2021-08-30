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Как просто играя в игры получать криптовалюту в 2021 году

Бесплатная крипта на полном пассиве, играя в игры и используя бота. Ссылка на бот в тексте статьи.
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Всем привет. Сегодня хочу рассказать про ещё один очень интересный проект, в котором можно на халяву зарабатывать крипту, просто играя в игры, да ещё и выйти на пассивный доход, если играть очень много. Также расскажу, как автоматизировать процесс игры, используя бота, который сам будет играть и зарабатывать необходимую мощность для получения Bitcoin, Ethereum или Dogecoin. Вам будет необходимо только раз в 10-15 минуть заходить на сайт и разгадывать капчу. Кстати, если хотите бесплатно получить бота, который сам сможет разгадывать капчу и полностью автоматизировать получение крипты, подписывайтесь на мой Telegram канал, где очень скоро появится ссылка на этого бота. Поехали.

Итак, проект представляет собой симулятор майнинга, где проходя игры мы будем получать вычислительные мощности, так называемые «терахеши», которые в дальнейшем необходимо направлять на добычу Bitcoin, Ethereum, Dogecoin и их внутренней монеты RollerCoin, за которую в свою очередь можно покупать дополнительное майнинговое оборудование и получать криптовалюту на полном пассиве. Также майнеры можно получать и бесплатно, выполняя определенные задания в конкретный промежуток времени. Типа сыграть 150 игр и перейти на пару соц. сетей в течение недели. По сути это криптовалютный "кран", который раздаёт крипту, но по факту он гораздо выгоднее, так как в нём можно выйти на доход в несколько десятков центов каждые 10 минут в криптовалюте, что значительно больше, чем в обычных кранах. Конечно, для этого необходимо будет часами каждый день сидеть и играть в игры, но выйти на такой доход реально! 


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Для того, чтобы начать зарабатывать, переходим на сайт и проходим простую регистрацию. Также можно зарегистрироваться, используя аккаунт в Facebook. После попадаем на главную страницу сайта, где видим комнату с майнерами. Для начала добычи нам необходимо получить мощности.

Для этого переходим во вкладку "Games" и проходим игры. Неважно: выиграли вы или проиграли. Вам всё равно даются вычислительные мощности. Чем дальше вы прошли, тем больше. После, на главной в левом столбце можно распределять мощности между основным криптовалютами.

Процесс действительно затягивает, и многие активные лидеры уже вышли на пассивный доход 300-500$ в месяц. Если говорить об игре и прокачке своего оборудования, вкладывая исключительно своё время, то вполне реально выйти на 30-100$ в месяц, подключив бота и уделяя пару часов в день. Лично я буду прокачивать там свой аккаунт, что и вам рекомендую. В целом тема полностью без вложений, но, если хотите немного ускорить процесс, можно и приобретать майнеры за свою крипту.

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И теперь самое главное. Есть бот, который может за вас играть в игры и зарабатывать, но каждые десять минут нужно будет нажимать на капчу. Для подключения бота переходим по ссылке и скачиваем архив с ботом. Вирусов нет, не переживайте. После заходим на сайт в раздел "Game". Для корректной работы бота необходим браузер Chrome, разрешение экрана 1920х1080 и только одна открытая вкладка. Далее запускаем exe-файл из архива. В открывшейся командной строке вписываем англ. букву "B" и наблюдаем за тем, как бот автоматом проходит за вас игры. Играет он только 3 игры и на последней, если уровень высокий, почему-то проигрывает, но терахеши всё равно начисляются. После, когда через 1 минуту эти три игры снова станут доступны, бот продолжит автоматическую работу. Важно, что после запуска бота не нужно трогать мышку и клавиатуру, так как это по сути своей кликер, который легко сбить. После прохождения капчи, нужно перезапустить бот. Не благодарите. А чтобы следить за последними новостями в сфере крипты и новыми проектами подписывайтесь на Telegram канал, там много очень много полезной информации. А если вы ещё и активный, можете зайти в наш TG чат, где мы обсуждаем различные направления заработка. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.

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