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О бесплатных радиомайнерах для добычи криптовалюты Helium

Как получить бесплатные майнеры для добычи монеты Helium, которая уже торгуется на Binance - разбираемся в этой статье
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Всем привет. Сегодня хочу рассказать про бесплатные радиомайнеры размером с роутер для добычи монеты Helium, которая уже торгуется на Binance и стоит более 14$. Радиомайнеры рассылает компания, которая заинтересована в создании сети собственных майнеров по всему миру. При этом нет никакого обязательства подключать и держать майнер включенным. Вы в любой момент можете отключить устройство и перестать добывать криптовалюту. Также не стоит переживать за электричество, майнеры потребляют от 5 до 15V в зависимости от типа устройства. Кстати, если хотите быть в курсе последних новостей о криптоварютах, бесплатных раздачах и способах заработка, подписывайтесь на мой Telegram канал и сохраняйте его в избранное, чтобы ничего не пропустить. Поехали 

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Итак, проект очень интересный с собственным уже работающим майннетом. Основной задачей является построение децентрализованной цепочки устройств для обеспечения «интернета вещей». По типу умного дома и так далее, только по всему миру. Другими словами, стоит задача покрыть весь мир своей радиосетью без использования вышек. Ранее майнеры можно было приобрести за определенную стоимость, так как их производство и доставка в нашем капиталистическом мире не бесплатна. Однако, сейчас, скорее всего только ограниченный промежуток времени, инвестор, который поверил в идею компании, будет рассылать устройства по всему миру бесплатно! Это значит, что за заказ, изготовление и доставку до двери с вас ничего не возьмут. Доставка с момента подачи заявки примерно 3 месяца. Ажиотаж просто огромный, и в России этих устройств всего пара десятков. Тогда как по всему миру функционируют и майнят миллионы. Посмотреть работающие в мире устройства можно - здесь.

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Сам майнер представляет собой небольшое устройство размером с роутер или TV-Box, работающее на радиочастоте. Для майнинга потребуется розетка и Wi-Fi. Устройство потребляет всего 5V, а это меньше чем зарядка смартфона. На данный момент в месяц можно добывать около 25 монет HNT. Но нужно понимать, что это значение будет варьироваться от расположения самого майнера и количества аналогичных майнеров вокруг. Для примера, идеальным значением будет наличие в вашем микрорайоне около 5 майнеров вокруг вас в пределах от 300 до 1000 метров. В таком случае вы будете добывать большое количество монет (по практике, от 25 до 90 HNT). Если в вашем микрорайоне ваш майнер будет только один, то добывать удастся значительно меньше. Монета абсолютна ликвидна, её можно продать на множестве очень крупных бирж, в число которых входят FTX и Binance.

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Также в блокчейн заложен алгоритм «халвинга», который происходит раз в 2,5 года. Кстати, один из них произошёл буквально пару дней назад в августе. Конечно же монета есть на CoinMarketCap. Находится на 68-ом месте по капитализации и имеет общее предложение всего 223 млн., из которых уже добыто более 95 млн. Монета, как можно понять, дефляционная и будет дорожать на длительном промежутке времени. Есть прогнозы и технический анализ, которые примерно к 2025 году предрекают стоимость одной монеты в 1200$ и возможность повторить судьбу Chia Network. С другой стороны на майнеры Helium уже началась настоящая "золотая лихордка" всё больше и больше людей хотят получить устройство как можно скорее, однако, из-за высокого спроса срок ожидания может составлять и более 5 месяцев. Оно и понятно, ведь майнинг на радиочастоте практически ничего не потребляет, а перспективы роста стоимости монеты очень большие.  

Для того, чтобы заказать бесплатный майнер, необходимо перейти на сайт и пройти простую регистрацию. После войти в личный кабинет и заполнить информацию с адресом. Как это правильно сделать, я полностью  рассказал в видео на своём канале. Там есть несколько нюансов, поэтому обязательно посмотрите его, если хотите получить майнер. 

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Надеюсь, статья оказалась для вас интересной. Что касается заказа и подключения майнера, решать только вам. Как правило, криптовалюты, работающие по технологии Proof of  Work, имеют хорошую ценность и со временем только дорожают, образовывая вокруг себя настоящую криптолихорадку. А чтобы следить за последними новостями в сфере крипты, подписывайтесь на Telegram канал, там много очень много полезной информации. А если вы ещё и активный, можете зайти в наш TG чат, где мы обсуждаем различные направления заработка. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.

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О бесплатных радиомайнерах для добычи криптовалюты Helium
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