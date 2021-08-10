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Всем привет. Что если я скажу вам, что Bitcoin будет постоянно дорожать и примерно к 2040-м году достигнет 1 000 000 $ за единицу? Сохраните этот пост у себя в закладках, чтобы проверить, насколько сильно я был прав. Уверен, что у многих из вас после прочтения этих строк возникла мысль: «Что за бред?». Однако, в противовес этому я могу утверждать, что в 2040-ом году Bitcoin может стоить и 5 000 000 $ за единицу. Почему же я могу быть уверен в этом? Давайте поэтапно разбираться. Кстати, если хотите узнавать о криптовалюте и способах заработка в интернете ещё больше подписывайтесь на мой Telegram канал , там очень много реально полезной информации с дропами, бесплатными раздачами монет, а также информация о фундаментальных криптовалютах и способах заработка появляется быстрее всего. Поэтому подписывайтесь чтобы ничего не пропустить.

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Дело в том, что в первую криптовалюту заложен принцип постоянной дефляции, а именно каждые четыре года добыча новых биткоинов снижается вдвое. При этом спрос на первую криптовалюту экспоненциально растёт. Именно поэтому я каждый день и каждый час по несколько сатош д обываю биткоин в "кране" и не продаю его ни при каких обстоятельствах. Кстати, статью про кран для добычи биткойна можно прочесть - здесь .

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Снижение добычи Bitcoin вдвое примерно каждые четыре года называется «Халвингом». Для большей наглядности в конце статьи я привёл таблицу, в которой показано, насколько мало будет добываться биткоинов в каждый последующий год. При этом спрос на него будет неизменно расти. Но почему же он будет всем так нужен? Разберём чуть ниже.

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Итак, вернёмся к вопросу постоянного роста биткоина. Мало для кого является секретом тот факт, что максимальная эмиссия биткоинов будет составлять 21 млн. При этом на данный момент добыто почти 19 000 000 биткоинов, а около 3 000 000 безвозвратно утрачено пользователями. Из этого можно сделать вывод, что в циркуляции сейчас находится всего 16 000 000 биткойнов. Но почему же его цена даже близко не приближена к той, о которой я говорил выше? Здесь снова ответ кроется в алгоритмах, заложенных в блокчейн первый криптовалюты.

Дело в том, что по разным данным и подсчетам с опорой на халвинг, который будет происходить каждые четыре года, последующие 2 000 000 биткоинов будут добываться аж до 2140 года. В этот промежуток времени о первой криптовалюте будет узнавать все больше людей, и это продолжится до тех пор, пока о биткоине не будет знать каждый житель нашей планеты. Напомню, что на данный момент население планеты составляет почти в 8 000 000 000 человек. И на всех первой криптовалюты явно не хватит. При этом на данный момент хорошо знает и понимает о криптовалютах всего 13 % населения. А стоимость биткойны на данный момент уже составляла более 60 000 $. Только представьте себе, каких высот достигнет эта цена, когда биткоином будет пользоваться и знать хотя бы 30-50 % населения планеты. Всё это в совокупности с ограниченным предложением, которое будет только падать с годами, отправит биткоин и другие фундаментальные монеты на невероятные ценовые уровни.

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При этом не стоит забывать, что ввиду ограниченности актива падает и его ликвидность на рынке, что может приводить к невероятно высокой волатильности; обвалам и взлётам, на которых можно потерять значительную часть своих средств. Именно поэтому, если вы решили инвестировать в криптовалюты, лично я рекомендую это делать на срок от четырёх и более лет. Поскольку, как показывает история, фундаментальный и технический анализ, после каждого халвинга, который, напомню, происходит примерно раз в четыре года, цена биткоина в три и более раз преодолевает свои исторические максимумы. Сохраните эту статью у себя в закладках и вернитесь к ней через 5, 10 или, скажем, 15 лет, чтобы посмотреть, насколько сильно я был прав или ошибался. А чтобы следить за последними новостями в сфере крипты, подписывайтесь на Telegram канал , там много очень много полезной информации. А если вы ещё и активный, можете зайти в наш TG чат , где мы обсуждаем различные направления заработка. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.



