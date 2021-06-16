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Всем привет. Сегодня расскажу про стремительно набирающий популярность сектор DeFi и то, как на этом зарабатывают путём фарминга криптовалют и создания пулов ликвидности. Разбирать вопрос будем на стремительно набирающем популярность обменнике BiSwap , который возможно в скором времени обгонит самый известный обменник PancakeSwap. Токен этого обменника стоил более 40$, поэтому упускать возможность заработать на тренде не стоит. Обменник BiSwap прошёл аудит смарт-контракта серьёзной компанией Certik, которая не обнаружила в нём дыр и «бэкдоров». Это значит, что можно не беспокоиться за сохранность средств. Такие обменники уже начинают теснить биржи, которые имеют низкую децентрализацию, а также все больше становятся зависимы от регуляторов. Более того у Biswap самая низкая комиссия, часть из которой ещё и возвращается обратно в виде кэшбэка. Одним словом, за качественными смарт-контрактами и написанными на них DeFi обменниками видится большое будущее. А перед началом хочу порекомендовать вам подписаться на мой Telegram канал , где информация о фундаментальных криптовалютах и способах заработка появляется быстрее всего.

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Итак, для начала работы переходим на обменник BiSwap . После нам будет необходим кошелёк, который скачивается в качестве браузерного расширения для Google Chrome или другого браузера. Поскольку большинство обменников работают на сети Binance Smart Chain, я пользуюсь кошельком Binance Chain Wallet. Скачать и установить его можно в магазине расширений вашего браузера.

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После установки в расширениях появится иконка кошелка. Нажимаем на неё и проходим все этапы создания кошелка. Для этого выписываем сид-фразу на листочек и сохраняем в надёжном месте. От этого будет зависеть сохранность ваших средств. Нажимаем "далее". После вписываем слова в необходимой последовательности, придумываем и повторяем пароль. Кошелёк создан.

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Далее в обменнике BiSwap подписываем смарт-контракт. Для этого в верхнем правом углу нажимаем “Connect Wallet”, после выбираем кошелёк и подписываем смарт-контракт.

Далее для того чтобы начать фармить токен обменника, в левом меню переходим во вкладку "Exchange", где в верхней графе выбираем то, за что будем покупать токен BSW, а в нижней сам токен. С каждым днём процент фарма снижается, что создаёт дополнительную ликвидность и увеличивает цену токена. Пока процент фарминга очень большой, но скоро он опустится до уровня других обменников-фармилок, поэтому лучше успевать сейчас. После выбора нажимаем кнопку “Swap” и подписываем транзакцию в кошельке. Для осуществления обмена на кошельке необходимо иметь какую-то часть токена BNB для оплаты комиссии, которая составляет всего 0.001 BNB. Как я и говорил в начале, часть комиссии ещё и возвращается рефбэком!

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Далее для того, чтобы отправить токены в фарминг, переходим во вкладку “Launchpools”, где закидываем токены BSW на фарминг в пул ликвидности. Для продажи токенов выполняем обратную последовательность действий. Вывести все монеты, в том числе и нафарменные, можно в любой момент. В пуле обменника находится более 267 МЛН$. После прохождения аудита на фарминг начали заходить крупные инвесторы, а это значит, что процент дохода будет падать быстрее, что также на руку, поскольку стоимость токена также будет расти. Также этот обменник позволяет быстро и без посредника обменивать различные пары криптовалют. С каждым днём добавляется все больше и больше пар ликвидности. Как я уже говорил, BiSwap скоро догонит и обгонит PancakeSwap, поскольку работает он быстро, а комиссии гораздо ниже.

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Подводя итог, могу сказать, что за сектором DeFi стоит огромное будущее, ведь при такой структуре взаимоотношений люди без посредников перемещают финансы и анонимно заключают сделки, а за правильностью обмена следит смарт-контракт. Более того, как можно понять, это гораздо проще нежели проходить регистрацию и верификацию личности на биржах, разбираться в сложном функционале сайта самой биржи и всем, что с этим связано. Надеюсь, что статья оказалась для вас полезной. Всем удачи и пока.