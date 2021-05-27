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10 дешёвых насадок на дрель-шуруповёрт с AliExpress, которые расширят функционал инструмента

Всем привет. Сегодня посмотрим на 10 дешёвых, но очень полезных насадок на дрель-шуруповёрт с AliExpress, которые позволят сильно расширить его возможности.
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Всем привет. Сегодня посмотрим на 10 дешёвых, но очень полезных насадок на дрель-шуруповёрт с AliExpress, которые позволят сильно расширить его возможности. Шуруповёрт — инструмент, который есть практически у каждого, но не у всех есть насадки, делающие из него устройство многоцелевого назначения. Поэтому давайте посмотрим на такие в сегодняшней подборке. А перед тем как начнём, рекомендую подписаться на Telegram канал TechnoReview, где новинки от Xiaomi, интересные инструменты, а также крутые гаджеты с AliExpress появляются быстрее всего. Поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Для тех, кому не удобна «телега» есть паблик TechnoReview в ВК.

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Насадка ножницы по металлу

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Стоимость - $24.36

Совсем недавно резал листовой металл для крыши гаража и это приходилось делать УШМ. В значительной мере ускорить процесс помогла бы насадка на шуруповёрт с ножницами по металлу. Они подходят под любой патрон и позволяют резать даже листовой металл с изгибами выштамповки. Для удобства удержания и точного реза насадка имеет дополнительную рукоятку, которая позволит вести ножницы точно по отмеченной линии.

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Насадка помпа-насос для воды

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Стоимость - US $16.20

Скоро лето и следующая насадка очень пригодится для быстрого перекачивания воды или другой жидкости из одной тары в другую. При необходимости можно использовать для переливания бензина или дизельного топлива, но в таком случае лучше купить две. Благо цена в соотношении к полезности просто смешная. Корпус помпы полностью выполнен из металла, крыльчатка тоже металлическая, что обеспечит долгий срок службы устройства.

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Насадка-перевертыш для смены бит

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Стоимость - $10

Дешевая и простая, но очень полезная насадка-перевертыш для быстрой смены бит. Теперь в процессе работы не нужно каждый раз разжимать патрон и менять сверло на крестовую отвертку или наоборот. Устройство в значительной мере ускорит монтаж изделий, при котором сначала необходимо просверлить отверстие, а уже потом вкрутить в него шуруп.

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Насадка с автоматической подачей шурупов

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Стоимость - $21.03

Насадка на шуруповёрт, обеспечивающая непрерывную подачу скобяных изделий, поможет в значительной мере ускорить процесс монтажа кровельных покрытий, листов гипсокартона, фанеры и OSB. Насадка подходит на все шуруповерты, и лично я уже заказал себе такую, поскольку лишней при ремонте или в быто она точно не будет. В комплекте идёт несколько нейлоновых лент, в которые перед работой устанавливаются шурупы. После при закручивании первого шурупа механизм автоматически передвигает следующий позиционируя его прямо под биту.

Фрезерные сверла для шуруповёрта

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Стоимость - $4.27

Фрезерные сверла, выполненные из быстрорежущей стали, используются для бокового расширения отверстий и фигурного вырезания в древесине, пластике, тонком листовом металле. Рабочие зоны фрезерных сверл покрыты нитридом титана и окрашены в золотистый цвет. Хвостовики сверла имеет форму цилиндра, их диаметр соответствует диаметру фрезерного сверла.

Насадка лобзик-сабельная пила

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Стоимость - $22.05

Насадка, которая превратит шуруповёрт в компактный переноской электролобзик. Благодаря такой насадке можно легко напилить дров на даче или на природе, а также просто сделать необходимую деревянную заготовку для ремонта и быта. Насадка имеет пластиковый корпус, отформованный для удобства удержания при работе и направления режущего полотна по разрезаемой поверхности. В комплект поставки также входит несколько режущих пилок с зубом разной формы, что действительно можно считать приятным дополнением. В умелых руках такая насадка легко сможет заменить полноценный лобзик.

Насадка гибкий вал на шуруповёрт

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Стоимость - $1.81

Неказистая, но очень полезная насадка на шуруповёрт, представляющая собой гибкий вал, который станет незаменимым помощником для любого мебельщика. Можно выбрать вал разной длины. Также сейчас появился вариант ярко-красного цвета, который будет сложно потерять среди других инструментов и строительных материалов. Уже давно взял себе такой на всякий случай. Очень полезная вещь за небольшие деньги.

Насадка направляющая для сверления

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Стоимость - $26.45

Насадка направляющая, в которой можно зажать шуруповёрт практически под любым углом и просверлить отверстие. Особенностью устройства является центрирование сверла относительно поверхности вне зависимости от угла, под которым нужно производить сверление. Корпус имеет специальное углубление для установки и удержания круглых труб и профилей. Использование такой насадки позволит сделать ровные и аккуратные отверстия в различным материалах, минимизировав риск излома сверла. Направляющая имеет обратные пружины, которые самостоятельно вернут шуруповёрт или дрель в исходное положение.

Насадка УШМ

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Стоимость - $3.89

Насадка, превращающая дрель в УШМ. Если учитывать, что большинство китайских шуруповертов имеют режим сверления и повышенные обороты, насадку можно использовать и без привязки к источнику питания, что в значительной мере позволит расширить возможности её применения. Крепление универсальное и подходит практически для любых типов дисков. В том числе, можно установить диск от циркулярной пилы и, грамотно зафиксировав дрель, за копейки сделать пильный станок для древесины.

Насадка щётка

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Стоимость - $3.99

Напоследок очень полезные насадки на шуруповёрт, которые я недавно приобрёл на AliExpress. Это щетки разных размеров, позволяющие быстро очищать различные поверхности от въевшейся грязи. Они находят применения в быту при уборке ванных комнат, санузлов, кафеля и плитки. Отлично справляются с очисткой акриловых ванн и керамических раковин. Также можно применять для чистки пластиковых поверхностей в автомобиле. Видел даже как их используют для втирания чистящего средства при химчистке. Одним словом, полезная штука. Приобрёл комплектом и не жалею, поскольку в быту точно пригодятся. Выгоднее приобретать в наборе.        

На этом всё. В заключении рекомендую подписаться на мой Telegram канал TechnoReview, где новинки от Xiaomi, интересные инструменты, а также крутые гаджеты с AliExpress появляются быстрее всего. Поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Для тех кому не удобна «телега» есть паблик TechnoReview в ВК.

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