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Всем привет. На фоне необычайного роста криптовалют и интереса к ним решил рассказать про свой опыт работы с биржей Binance и всё то, что нужно знать новичку для работы с этой биржей. По сути биржа Binance - это один из немногих путей правильного вхождения в криптовалютный рынок. На бирже торгуется самое большое количество действительно качественных проектов в сфере блокчейн технологий, а совсем недавно на ней появились токенизированные акции популярных IT-компаний типа Apple и Microsoft, что создало дополнительный интерес к криптовалютам в целом среди инвесторов в традиционные рынки. Однако, лично являюсь криптоэнтузиастом и больше считаю, что за блокчейн технологиями будущее. Кстати почитать мои размышления о том, почему Bitcoin будет стоить очень дорого можно - здесь . Также немногие отмечают, но большим преимуществом рынка криптовалют является то, что он работает 24 часа 7 дней в неделю и не имеют лимитов времени и перерывов на выходные, что позволяет покупать и продавать активы в любой момент времени. Также подчеркну, что криптовалюта на бирже Binance имеет абсолютную ликвидность. Оборот биржи 96 691 195 010$, что позволит без проблем купить и продать почти любую криптовалюту, которая находится на ней, практически на любую сумму. Кстати, чтобы узнавать ещё больше информации о криптовалютах и заработке в интернете подписывайтесь на мой Telegram канал , там информация о криптовалютах и заработке впоявляется быстрее всего.

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Итак, для полноценного входа в рынок криптовалют необходимо зарегистрироваться на бирже Binance . Процесс максимально прост. Для начала переходим по ссылке. На бирже можно зарегистрироваться как по электронной почте, так и по мобильному телефону. Вводим данные и придумываем пароль. Соглашаемся с условиями обслуживания, нажав на галочку. После нажатия на кнопку "Создать аккаунт" на электронную почту придёт письмо с подтверждением регистрации.



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После вводим данные, указанные при регистрации, и попадаем на главную страницу биржи. Для продолжения регистрации переходим в личный кабинет, нажав на иконку в левом верхнем углу и переходим в пункт "Верификация".

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Далее в графе "Личные данные" проходим KYC, что переводится как "знай своего клиента". Для этого необходимо прописать свои ФИО и место регистрации. После чего отправить фотографию своих документов и сфотографироваться со своим документом. KYC - это обязательная процедура, которую требует регулятор, но не стоит переживать. Информацию о вашей регистрации на бирже на территории России никто не узнает. Подтверждение личности позволит вам быстро и дёшево покупать криптовалюту на бирже прямо с банковской карты. Необходимо отметить, что приниматься будет только карта владельца аккаунта биржи. Тут тоже не нужно переживать за то, что банк или регулятор узнает, что вы купили криптовалюту. Для банка операция по покупке криптовалюты будет видна как обычная покупка продуктов в магазине.

Далее защищаем свой аккаунт и проходим двухфакторную аутентификацию. Для этого снова нажимаем на иконку и выбираем пункт "Верификация", где в первую очередь устанавливаем отправку СМС на телефон при каждом входе в личный кабинет биржи. По желанию можно установить Google аутентификацию для большей защиты.

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После для простого приобретения криптовалюты с карты переходим в раздел "Купить криптовалюту", далее в пункте "Пополнение с карты" можно пополнить баланс биржи валютой для последующей покупки криптовалюты на рынке. В разделе "Кредитная / дебетовая карта" можно купить криптовалюту сразу по фиксированному курсу на момент сделки. Это самый простой способ для тех кто хочет купить Bitcoin или другую криптовалюту и не хочет разбираться в полноценном рынке.

Используя раздел "Купить криптовалюту" можно внести средства на биржу с карты с комиссией 3,4% или с помощью электронного кошелька AdvCash или Payeer без комиссии. Используя раздел "Кредитная / дебетовая карта" можно сразу же купить криптовалюту с карты.

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Найти приобретённую криптовалюту можно в разделе "Кошелёк" - "Фиат и спот". Здесь можно увидеть всю имеющуюся у вас криптовалюту, а также фиатные средства. Напротив каждого актива в основном находятся кнопки "Ввод", "Вывод" и "Торговля", нажав на которые можно перейти к соответствующему функционалу.

Теперь немного рассмотрим свободное предложение криптовалюты на рынке. Для этого переходим в раздел "Торговля", далее "Классическая". Для новичка на первый взгляд раздел может показаться сложным, но всё не так страшно. Здесь огромное количество людей каждую секунду покупают и продают криптовалюту в определённой паре. Для выбора пары в левом верхнем углу в поиске вводим нужную нам криптовалюту. Например, нам нужно купить Bitcoin за криптовалютный доллар или USDT. Для этого вводим в поиск BTC, а ниже находим и нажимаем на пару BTC/USDT. Ниже в двух блоках можем выбрать количество Bitcoin или USDT, которые хотим обменять между собой. При этом будет установлена рыночная цена на данный момент времени. Если цена опустится ниже указанного значения, ордер будет исполнен, только тогда, когда она поднимется к тому же уровню.





По сути это минимальные и, как видите, простые знания, которые необходимы новичку для работы практически с любой криптовалютной биржей и в частности с биржей Binance. Пишите в комментариях, как вы относитесь к криптовалюте и блокчейн технологиям. За этим будущее или это пузырь, который скоро снова сдуется? Будет интересно почитать ваше мнение. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.