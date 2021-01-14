Всем привет. Биткоин продолжает обновлять свои максимумы. По этому случаю я расскажу вам, как бесплатно получать биткоин на полном автомате за 1 клик. Раньше, когда ценность биткоина была никому не понятна, на этом сайте давали по несколько биткоинов за один клик. Сейчас за один клик дают всего несколько сотен или даже десятков сатош, но я уверен, что в скором будущем даже это количество будет стоить хороших денег. Для начала я предлагаю посмотреть полную инструкцию о том, как устанавливать и настраивать скрипты для автосборки.

Все скрипты, которые понадобятся для бесплатного сбора битка, а также другие способы заработка в интернете без вложений можно найти в моём Telegram канале Делай Деньги в Интернете . Обязательно подписывайтесь на него, чтобы ничего не пропустить!

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Итак, для начала необходимо зарегистрироваться на сайте, где раздают бесплатные сатоши битка - здесь . Для регистрации необходимо иметь адрес биткоин кошелька. Его лучше всего получить, зарегистрировавшись в фонде Amir Capital . Туда же можно будет направлять собранные сатоши биткоина и приумножать их под сложный процент. Самым главным плюсом этого кошелька является то, что комиссии за транзакции кртиптовалюты полностью оплачивает фонд. Более того, если хранить там крипту, на остаток по счёту начисляется небольшой процент. Это, пожалуй, единственный кошелёк с такими условиями! Также в фонде можно отправлять свою криптоваюту в доверительное управление и приумножать её под сложный процент. Более подробно про этот фонд можно посмотреть в моём видео. Кстати, сейчас всем своим партнёрам я начислю рефбэк и помогаю с регистрацией, поэтому пишите в комментариях под этим видео, если хотите принять участие.





- здесь .





Пройдя регистрацию, пропадаем на главную страницу, где и будем собирать сатоши биткоина. Однако, для вновь зарегистрированных пользователей первое время будет необходимо разгадывать капчу. Её можно убрать самостоятельно, просто собирая сатоши. Для ускорения процесса нужно будет пополнить баланс в битке на 100 долларов, и через 3 дня капча пропадёт, что позволит нам использовать скрипт и на полном автомате каждый час собирать сатоши биткоина. Пополнять депозит необязательно, но это в значительной мере ускорит процесс. Более того на весь баланс каждый день вам будет начисляться сложный процент, поэтому хранить, собирать и капитализировать биткоин на этом сайте очень и очень выгодно. Посмотреть историю начислений сложного процента можно в разделе “EARN BTC”.

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Перед началом сборки сатош нужно выполнить несколько простых действий, которые позволят вам получать ещё больше биткоина. Для начала переходим в раздел "MORE", далее "PROFIL", далее "DISABLE LOTTERY and INTEREST" и ставим галочку напротив пункта "DISABLE LOTTERY". Таким образом, при каждом ролле мы не будем получать лотерейные билеты, зато будем получать больше REWARD POINS. При достижении 100 000 RP их можно будет обменять на 100 000 сатош биткоина, что уже сейчас является неплохой суммой. Шанс выиграть, получив лотерейные билеты, ничтожно мал, а вот получать биткоин при такой настройке можно всегда. Также не стоит забывать, что все сатоши будут каждый день приумножаться под сложный процент, а это дорогого стоит. Кстати, если хотите получать больший сложный процент, лучше всего по достижении суммы от 10 долларов переводить её в фонд Amir Capital , как это делаю я. По копеечке с учетом роста крипты и сложного процента за полгода мну удалось накопить уже более 1400 долларов.

Обменять REWARD POINS можно перейдя в раздел "MORE" далее "REWARDS". Нажав кнопку "ENCASH", все накопленные REWARD POINS от 100 000 превратятся в сатоши биткоина 1 к 1.

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Также REWARD POINS можно обменивать на бустеры, которые позволят получать больше сатош битка или тех же REWARD POINS за один ролл. Сделать это можно там же, спустившись чуть ниже и открыв окно "FREE BTC BONUS" или "REWARD POINS BONUS"

Теперь перейдём к скриптам, скачать которые можно в моём TG канале . Скачав архив, переходим в дополнительные настройки браузера и расширения. После переводим ползунок в режим разработчика и нажимаем "загрузить распакованное расширение", где открываем наш архив. В расширениях появится новая плашка "Easy ROLL". Активируем расширение и перезагружаем сайт. На главной для сбора биткоина появится окно автосборщика. переводим ползунок автосборщика в положение "ON". Теперь расширение каждый час 24 на 7 будет собирать биткоин, при условии, если браузер будет открытым. Многие ставят расширение на удалённые ПК и собирают биток не напрягаясь.

Надеюсь, эта инструкция по автоматической сборке битка и его приумножению вам понравилась. Не забывайте, что биток - это дефляционный актив, и с точки зрения технического анализа он обречён на рост. Поэтому накапливать и приумножать биткоин в течение длительного времени, несмотря на его взлёты и падения дорогого стоит. Ещё больше информации о финансовой грамотности можно найти на моём TG канале , Всем удачи и хорошего настроения. Пока.



