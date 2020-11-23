5 недорогих и полезных мужских инструментов с AliExpress для дома, ремонта и быта
Всем привет. Сегодня посмотрим на 5 дешёвых, но полезных мужских инструментов с Ali для дома, ремонта и быта. Уже завтра начинается распродажа "Чёрная пятница" с Ali, поэтому те кто не успел закупиться 11.11, можете использовать ещё одну возможность.
ДЕШЁВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ALIEXPRESS НА РАСПРОДАЖЕ
Сенсор выключатель
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Стоимость - US $3.19
Сенсор включатель-выключатель для профиля со светодиодной лентой. Сенсор монтируется прямо в профиль, а управление происходит нажатием на рассеиватель в месте подсветки. Включение и выключение происходит по движению руки возле сенсора. Устройство активно применяется для реализации подсветки кухонных гарнитуров и других объектов, где контакт с выключателем неудобен или нежелателен.
Лазерный гравер
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Стоимость - US $39.44
Лазерный гравер представляет собой компактный станок, который помещается на рабочем столе и не требует каких-либо специальных навыков для работы. Рабочая область небольшая и лежит в пределах квадрата со сторонами 400 на 300 миллиметров. Лазерный гравер на 3 тысячи мегаватт управляется как с клавиатурного блока, так и из приложения. Есть вентилятор для удаления дыма и продуктов горения с рабочей зоны. Компоновка с открытым дном позволяет наносить гравировку на большие плоские предметы. Достаточно установить гравер на поверхности сфокусировать его.
Диспенсеры для липких лент
КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -15%
Стоимость - US $7.89
Диспенсеры для малярные ленты и скотча представляет собой направляющую для катушки с ручкой-поводком. В несколько раз ускоряет нанесения ленты при подготовке в зонах покраски, текстурирования потолка, отделки наружных стен или шлифовки пола. Наносит малярную ленту или бумагу или другую поверхность за одно непрерывное действие, что в значительной мере облегчает работу и позволяет нанести её ровно без замятий.
Настольная мини циркулярная пила
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Стоимость - US $64.74
Настольная мини циркулярная пила подходит для резьбы по дереву и металлу. Благодаря компактным размера, её использовать буквально на домашнем столе решая локальные отделочные и другие задачи.
Скорость вращения пильного диска на холостом ходу составляет порядка 7000 оборотов в минуту.
Габариты устройства 24х20х15 сантиметров. В комплекте приходит несколько дисков и насадок.
Отрезные диски на дремель
Стоимость - US $4.42
Напоследок отрезные диски на дремель. Полезное дополнение к имеющемуся у вас комплекту насадок.
Диски сделанные из углеродистой нержавеющие стали и предназначены для использования в ручном гравере. Позволят осуществить надрез или распил необходимого элемента в условиях ограниченного пространства, Подходят даже для распила плитки. Более 1000 положительных отзывов и вот один из них: "Диски получил, в работе очень хорошие, даже не ожидал, качество отличное, спасибо."
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