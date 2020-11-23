Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

5 недорогих и полезных мужских инструментов с AliExpress для дома, ремонта и быта

Всем привет. Сегодня посмотрим на 5 дешёвых, но полезных мужских инструментов с Ali для дома, ремонта и быта.
[ ] для раздела Блоги
+
3080 в XPERT.RU
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде
Ryzen 5 5600X для сборки компа в Регарде

Всем привет. Сегодня посмотрим на 5 дешёвых, но полезных мужских инструментов с Ali для дома, ремонта и быта. Уже завтра начинается распродажа "Чёрная пятница" с Ali, поэтому те кто не успел закупиться 11.11, можете использовать ещё одну возможность. 

ДЕШЁВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ALIEXPRESS НА РАСПРОДАЖЕ

Сенсор выключатель 

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -32%

реклама

Стоимость - US $3.19

Сенсор включатель-выключатель для профиля со светодиодной лентой. Сенсор монтируется прямо в профиль, а управление происходит нажатием на рассеиватель в месте подсветки. Включение и выключение происходит по движению руки возле сенсора. Устройство активно применяется для реализации подсветки кухонных гарнитуров и других объектов, где контакт с выключателем неудобен или нежелателен. 

Лазерный гравер

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -40%

Стоимость - US $39.44

Лазерный гравер представляет собой компактный станок, который помещается на рабочем столе и не требует каких-либо специальных навыков для работы. Рабочая область небольшая и лежит в пределах квадрата со сторонами 400 на 300 миллиметров. Лазерный гравер на 3 тысячи мегаватт управляется как с клавиатурного блока, так и из приложения. Есть вентилятор для удаления дыма и продуктов горения с рабочей зоны. Компоновка с открытым дном позволяет наносить гравировку на большие плоские предметы. Достаточно установить гравер на поверхности сфокусировать его.

анонсы и реклама
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
Упала цена 2070S ASUS Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru

Диспенсеры для липких лент

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -15%

Стоимость - US $7.89

Диспенсеры для малярные ленты и скотча представляет собой направляющую для катушки с ручкой-поводком. В несколько раз ускоряет нанесения ленты при подготовке в зонах покраски, текстурирования потолка, отделки наружных стен или шлифовки пола. Наносит малярную ленту или бумагу или другую поверхность за одно непрерывное действие, что в значительной мере облегчает работу и позволяет нанести её ровно без замятий.

Настольная мини циркулярная пила

реклама

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -30%

Стоимость - US $64.74

Настольная мини циркулярная пила подходит для резьбы по дереву и металлу. Благодаря компактным размера, её использовать буквально на домашнем столе решая локальные отделочные и другие задачи. 
Скорость вращения пильного диска на холостом ходу составляет порядка 7000 оборотов в  минуту.
Габариты устройства 24х20х15 сантиметров. В комплекте приходит несколько дисков и насадок.

Отрезные диски на дремель

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -5%

Стоимость - US $4.42

Напоследок отрезные диски на дремель. Полезное дополнение к имеющемуся у вас комплекту насадок. 
Диски сделанные из углеродистой нержавеющие стали и предназначены для использования в ручном гравере. Позволят осуществить надрез или распил необходимого элемента в условиях ограниченного пространства, Подходят даже для распила плитки. Более 1000 положительных отзывов и вот один из них: "Диски получил, в работе очень хорошие, даже не ожидал, качество отличное, спасибо." 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress инструменты с aliexpress топ 5 мужские инструменты с aliexpress дешёвые инструменты с aliexpress инструменты с aliexpress по низкой цене чёрная пятница чёрная пятница на aliexpress инструменты с aliexpress для дома ремонта и быта полезные мужские инструменты с aliexpress
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
6
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
56
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC (PA-RTX3090 GameRock OC 24G)
47
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
183
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
10
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
102
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: ноябрь 2020
9
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-L9i chromax.black и NH-L9a chromax.black
28
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
115

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 32
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 183
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 115
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 102
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
16 ноября 2020 93
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 56

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Финальный список из 41 смартфона Xiaomi, которые получат Android 11 на MIUI 12 – сроки и подробности
2
Определяем оптимальное количество памяти для современной видеокарты – 8Гб/10Гб/24Гб в тесте TG
125
20 смартфонов Huawei и Honor получили прошивку EMUI 11
2
Битва флагманских CPU в разгоне - Ryzen 5950X 4.9GHz против Core i9-10900K 5.2GHz от Testing Games
149
Выясняем, кто победит: 2Х-GeForce GTX 1080 Ti или Radeon RX 6800 XT – флагманы vs 10 игр в тесте SH
43
Названы самые лучшие игровые мониторы 2020 года с разрешениями 1080p, 1440p и 4K - Hardware Unboxed
38
Microsoft на месяц лишит пользователей Windows 10 новых драйверов – рекомендации и решение проблемы
20
Выясняем, есть ли смысл обновляться с Ryzen 3800XT на Ryzen 5800X - игровое тестирование от GECID
54
Выбор оптимального процессора за 30 000р – Ryzen 5 5600Х vs Ryzen 7 3700X vs Core i7-10700KF от TG
57
Представлены спецификации GeForce RTX 3060 Ti – 16.2 TFLOPS, 8 Гб GDDR6 и 256-битная шина-Videocardz
26
Долгожданная Cyberpunk 2077 получила подлинную трассировку лучей от nVidia – видео с демонстрацией
50
Финальная версия масштабного мода для Witcher 3 – LFT – сотни новых квестов, предметов и другое
4
Видеокарты Radeon RX 6700/XT должны обладать низким энергопотреблением и 12 ГБ видеопамяти
109
Представлены первые изображения GeForce RTX 3060 Ti FE – массивная конструкция и знакомый дизайн
9
Появилась первая распаковка RX 6800 XT – продвинутой видеокарты нового поколения от AMD
30
Стало известно, почему поддержку 120 fps в старых играх намного легче сделать для Xbox Series X, чем для PS5
30
Технологические проблемы Intel подвели Nikon, теперь компания сократит 10% персонала
50
AMD выпустит недорогую мощную видеокарту Radeon RX 6700 ХТ для конкуренции с GeForce RTX 3060 Ti
15
Первые кадры настоящего геймплея Cyberpunk 2077 просочились в сеть
18
Новая версия эмулятора PlayStation 3 значительно увеличила производительность на многопоточных CPU
22

Популярные статьи

5 лучших смартфонов с NFC до 10 000 рублей
9
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
56
Компьютер для миллионера – мощная игровая сборка по неразумной цене
90
Максимальная производительность за минимальные деньги: 5 самых дешёвых смартфонов на Snapdragon 865
3
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
6

Сейчас обсуждают

Vladislav
10:59
Разные архитектуры, а тут чистая архитектура как на новых картах... Ладно увидите все в будущих играх.
Определяем оптимальное количество памяти для современной видеокарты – 8Гб/10Гб/24Гб в тесте TG
Leonid Shagidullin
10:58
Какой смысл гоняться за 865, если 5G в РФ долго не будет, до и нужен он в основном для интернета вещей? Кроме того, физически реализовать его можно только вышками на расстоянии 200-300 метров, что авт...
Максимальная производительность за минимальные деньги: 5 самых дешёвых смартфонов на Snapdragon 865
Vladislav
10:58
Разрабы ориентируются на текущее поколение консолей, точка. Прибыль в основном с них идёт;) Им до фонаря сколько памяти у пиратов на 1060ой... Ну и тут речь не про 1080p идёт... А с 8 гб это либо стар...
Определяем оптимальное количество памяти для современной видеокарты – 8Гб/10Гб/24Гб в тесте TG
taurintown
10:57
Последователи Бандеры минуснули? Ожидаемо.
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
DiLouk
10:55
Геймпад в некоторых играх очень нужен. Например Обитель зла на клавомыши это кривой шутерок, а вот на геймпаде вполне себе хоррор. Про гонки говорить нечего, с помощью курков можно регулировать газ и ...
За два года ежедневное число пользователей контроллеров в Steam увеличилось более чем в два раза
TNT
10:55
добавлю еще, что, в отличие от всяких ммо и нидфорспидов, в авиасиме, как правило, нет смысла летать на всем подряд везде. Интерес там совершенно в другом, чем в пострелушках на вечер. Обычно берется ...
Обновление для авиасимулятора Ил-2 Штурмовик ввело танковые бои в игру
SpeedT
10:54
Часто совмещаю. Например, в играх Аля ГТА или Мафии на транспорте использую геймпад или просто бродить могу с ним и в рукопашную бороться. Но как дело подходит к стрельбе - перехожу на клавомышь.
За два года ежедневное число пользователей контроллеров в Steam увеличилось более чем в два раза
Bratken
10:54
На таких надо в яркость смотреть и углы обзора. Взял редми 9 под эксперименты на андроиде и в целом яркость так себе и при взгляде под углом чуть ли не вдвое падает
5 лучших смартфонов с NFC до 10 000 рублей
taurintown
10:54
Кофе лейки на моей памяти, изучая форум, дохли часто
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
Александр Толикин
10:52
А 6800хt за 70к с 16гб тоже у всех будут поголовно!? Чтобы разрабы начали дико ориентироваться во всех играх на эти 16гб. Массовые самые ходовые карты среднего уровня и ценового диапазона как были с 6...
Определяем оптимальное количество памяти для современной видеокарты – 8Гб/10Гб/24Гб в тесте TG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем