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ДЕШЁВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ALIEXPRESS НА РАСПРОДАЖЕ 11,11

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Иглы для прозвонки проводов

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Стоимость - US $6.90

Иглы для прозвонки проводов без снятия изоляции. Иногда происходят такие ситуации, когда вам срочно нужно прозвонить провода проводки вашего автомобиля и такой метод является наиболее удобным, ведь вам не придется возиться со всей проводной, чтобы обнаружить ту самую проблемную точку. Теперь вы можете применять особые иглы для прозвонки проводов. Использовать данное приспособление достаточно просто. Вы продеваете провод в ушко иглы, вкручиваете иглу, после чего присоединяете её к мультиметру. Применение иглы оставляет маленькое отверстие, которое легко заделать герметиком.

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Беспроводная универсальная цепная пила

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Стоимость - US $45.12

Беспроводная универсальная цепная пила для резки внутри и снаружи помещений. Идеально подходит для внутренних работ. Например для укорачивания конструкций и торцевых пропилов в них. Даже на улице эта пила становится незаменимым помощником и идеально подойдёт для резки деревьев или кустарников. Пила оптимально сбалансирована и работает без вибрации, что гарантирует работу без усталости длительное время. Кроме того она оснащена цепью с титановым покрытием для идеальной резки.

Насадка-шпатель для герметика

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -8%

Стоимость - US $4.57

Наконечник на тубу герметика с направляющей насадкой, который помогает правильно накладывать уплотнительную массу в форме полу валика шириной от 6 до 13 миллиметров. Наконечник оснащен двумя направляющими, которые позволяют подобрать нужное расстояние от края элемента. Благодаря этому обеспечивается стабильное движение аппликатора, а выдавленная масса равномерно накладывается на шов.

Фреза кукуруза

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -42%

Стоимость - US $2.68

Фреза кукуруза, особенность которой заключается в быстром резе с выборкой относительно чистой кромки изделия. Чистый рез достигается за счет большого количества режущих частей с равномерным расположением, что минимизирует разрывы отдельных слоев. Сделаны фрезы из мелкозернистого вольфрамового сплава с высокой износостойкостью инструмента.

Станок для заточки и полировки лезвий

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -39%

Стоимость - US $6.96

Станок с двухступенчатой системой заточки и полировки лезвий ножей и других режущих элементов. Прибор применяется для заточки ножниц и ножей с металлическими и керамическими лезвиями. Для начала работы нож затачивается, то есть формируется режущая кромка с помощью установленных корундовых дисков. Затем ножи полируются сбоку. Также имеется отдельное отверстие для заточки ножниц.

Газовая мини горелка-карандаш

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -31%

Стоимость - US $3.87

Газовая мини горелка используется прежде всего для плавки и корректировки небольших деталей и легко плавящихся материалов. Температура пламени достигает 1300 градусов по Цельсию. Есть регулировка высоты пламени. Заправляется карандаш с помощью портативных газовых баллончиков. В зависимости от качества газа из-за малого отверстия форсунки возможно её засорение. Решается проблема продуванием форсунки в обратном направлении.

Универсальный угловой маршрутизатор

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -43%

Стоимость - US $27.79

Универсальный угловой маршрутизатор, в отличие от набора шаблонов, которые обычно включают в себя несколько штук, этот инструмент сделан с разными радиусами скругления углов от 15 до 30 градусов с шагом 5 миллиметров. Радиусный шаблон зажимается винтом в корпусе и вся конструкция устанавливается на заготовку. При необходимости можно повернуть шаблон нужным углом и зафиксировать его положение.

Набор для пылесоса для узких отверстий

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -13%

Стоимость - US $4.16

Набор для пылесоса, состоящий из трех компонентов, а именно: трубки, переходника и гофрированного шланга с косым срезом на конце. Такая доработка к пылесосу позволит всасывать пыль и мелкую грязь в узких и труднодоступных местах, куда обычными, даже гофрированными, насадками не подобраться. За счет меньшего диаметра по сравнению со стандартным шлангом мощность всасывания увеличивается. С помощью такого набора можно легко очистить вентиляционные и другие труднодоступные отверстия.

Аккумуляторный аэрограф

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -27%

Стоимость - US $24.61

Автономный аэрограф, работающий от аккумулятора ёмкостью 900 мАч. Работает устройство при помощи воздушного компрессора, установленного в корпусе. В комплекте поставляется USB кабель, с помощью которого можно заряжать аэрограф от компьютера или мобильного источника питания. Устройство имеет игольчатое сопло - 0,3 миллиметра, широкую струю и спусковой механизм двойного действия для легкого и точного распыления краски на поверхность. Аэрограф изготовлен из высококачественных прецизионных компонентов, которые обеспечивают его эффективную работу.





Не забывайте подписываться на мой Teleram канал TechnoReview , там очень много необычных интересных устройств, инструментов и новинок от Xiaomi с Ali. А для тех кому не удобен Telegram, есть паблик TechnoReview в VK , там тоже много всего интересного. Поехали!

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