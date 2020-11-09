5 дешёвых мужских инструментов с AliExpress, которые стоит приобрести на распродаже 11.11
Вот уже совсем скоро состоится самая большая распродажа на Ali. Не забывайте добавлять товары в корзину во время разогрева, чтобы получать максимальную скидку. Сегодня посмотрим на 5 дешёвых мужских инструментов с Ali, которые стоит приобрести на распродаже 11.11. Ниже можно найти раздел с дешёвыми инструментами на распродаже! Поехали!
ДЕШЁВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ALIEXPRESS НА РАСПРОДАЖЕ 11,11
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Электронный угломер
КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -25%
Стоимость - US $17.25
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Электронный угломер со встроенным ЖК дисплеем и электронным датчиком угла. Электроника позволяет установить нулевое значение при любом положении угломера, что позволит осуществлять измерение относительных углов. Каждая часть угломера имеет разметку и длину 20 сантиметров, а раскрытом положении образует линейку длиной 40 сантиметров, Работает устройство от обычной батарейки-таблетки формата CR2032, которая в комплект не входит. Отзыв: "Всё отлично, пришло быстро, батарейки нет в комплекте. работает хорошо. Минусы: нет никакой упаковки!"
Насадка для заточки режущих лезвий
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КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -30%
Стоимость - US $2.99
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Устройство для заточки и правки режущих ножей с гладким лезвием как у топориков, лопат, лезвий кусторезов и стамесок отвёрток и тому подобного инструмента. Устройство предназначено для установки на электродрель или шуруповерт. Для удобства работы дрель или шуруповерт, в который устанавливается устройство. рекомендуется закреплять на специальном штативе либо в обычных слесарных тисках.
Набор шарнирных ключей
КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -10%
Стоимость - US $4.05
Набор торцевых ключей с шарнирной головкой. В основном такого рода ключи используются при работе в ограниченном пространстве, типа подкапотного пространства авто или его днища. Материал - достаточно прочная хромованадиевая сталь. У продавца есть много отзывы с фотоотчётами: "Этот ключ качественный. Рекомендую!", "Ключи хорошие заказываю не первый раз,"
Удлинительная насадка на УШМ
Стоимость - US $53.33
Насадка на УШМ для труднодоступных мест, применяется для зачистки и полировки сварных, как правило угловых, конструкций, где невозможно обработать поверхность из-за ширины УШМ. Корпус насадки выполнен из алюминиевого сплава. Для передачи вращения используется зубчатые шкивы и ремень повышенной прочности. Корпус максимально герметизирован, что продлевает срок службы подшипников и зубчатого ремня.
Клеммы для соединения проводов
КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -20%
Стоимость - US $6.74
Клеммы типа "Wago" используются для соединения одножильных и многожильных проводов. Обеспечивают быстрый и надежный монтаж без использования пайки или изоленты. Зачищенные от изоляции провода просто вставляются в отверстие и прижимаются с помощью рычажков. Провод плотно сидит в клемме и не вытаскивается даже при достаточно серьёзном усилии. Есть клеммы для одновременного соединения двух, трёх и даже пяти проводов одновременно.
На этом всё. Не забывайте подписываться на мой Teleram канал TechnoReview, там очень много необычных интересных устройств, инструментов и новинок от Xiaomi с Ali. А для тех кому не удобен Telegram, есть паблик TechnoReview в VK, там тоже много всего интересного. Поехали!
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