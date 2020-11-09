Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Вот уже совсем скоро состоится самая большая распродажа на Ali. Не забывайте добавлять товары в корзину во время разогрева, чтобы получать максимальную скидку . Сегодня посмотрим на 5 дешёвых мужских инструментов с Ali, которые стоит приобрести на распродаже 11.11. Ниже можно найти раздел с дешёвыми инструментами на распродаже! Поехали!



ДЕШЁВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ALIEXPRESS НА РАСПРОДАЖЕ 11,11

реклама

Не забывайте подписываться на мой Teleram канал TechnoReview , там очень много необычных интересных устройств, инструментов и новинок от Xiaomi с Ali. А для тех кому не удобен Telegram, есть паблик TechnoReview в VK , там тоже много всего интересного. Поехали!

Электронный угломер

анонсы и реклама Куча разных 3080 в Регарде RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Куча RTX 3090 в Compeo.ru

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -25%

Стоимость - US $17.25

реклама

Электронный угломер со встроенным ЖК дисплеем и электронным датчиком угла. Электроника позволяет установить нулевое значение при любом положении угломера, что позволит осуществлять измерение относительных углов. Каждая часть угломера имеет разметку и длину 20 сантиметров, а раскрытом положении образует линейку длиной 40 сантиметров, Работает устройство от обычной батарейки-таблетки формата CR2032, которая в комплект не входит. Отзыв: "Всё отлично, пришло быстро, батарейки нет в комплекте. работает хорошо. Минусы: нет никакой упаковки!"

Насадка для заточки режущих лезвий

реклама

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -30%

Стоимость - US $2.99

реклама

Устройство для заточки и правки режущих ножей с гладким лезвием как у топориков, лопат, лезвий кусторезов и стамесок отвёрток и тому подобного инструмента. Устройство предназначено для установки на электродрель или шуруповерт. Для удобства работы дрель или шуруповерт, в который устанавливается устройство. рекомендуется закреплять на специальном штативе либо в обычных слесарных тисках.

Набор шарнирных ключей

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -10%

Стоимость - US $4.05

Набор торцевых ключей с шарнирной головкой. В основном такого рода ключи используются при работе в ограниченном пространстве, типа подкапотного пространства авто или его днища. Материал - достаточно прочная хромованадиевая сталь. У продавца есть много отзывы с фотоотчётами: "Этот ключ качественный. Рекомендую!", "Ключи хорошие заказываю не первый раз,"

Удлинительная насадка на УШМ

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -5%

Стоимость - US $53.33

Насадка на УШМ для труднодоступных мест, применяется для зачистки и полировки сварных, как правило угловых, конструкций, где невозможно обработать поверхность из-за ширины УШМ. Корпус насадки выполнен из алюминиевого сплава. Для передачи вращения используется зубчатые шкивы и ремень повышенной прочности. Корпус максимально герметизирован, что продлевает срок службы подшипников и зубчатого ремня.

Клеммы для соединения проводов

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -20%

Стоимость - US $6.74

Клеммы типа "Wago" используются для соединения одножильных и многожильных проводов. Обеспечивают быстрый и надежный монтаж без использования пайки или изоленты. Зачищенные от изоляции провода просто вставляются в отверстие и прижимаются с помощью рычажков. Провод плотно сидит в клемме и не вытаскивается даже при достаточно серьёзном усилии. Есть клеммы для одновременного соединения двух, трёх и даже пяти проводов одновременно.

На этом всё. Не забывайте подписываться на мой Teleram канал TechnoReview , там очень много необычных интересных устройств, инструментов и новинок от Xiaomi с Ali. А для тех кому не удобен Telegram, есть паблик TechnoReview в VK , там тоже много всего интересного. Поехали!