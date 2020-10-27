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САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ALIEXPRESS

Ламельный фрезер

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КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -46%

Стоимость - US $67.07

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Ламельный фрезер от достаточно популярного китайского бренда Hilda предназначен для фрезерования пазов в массивной древесине, клееной фанере и стружечных плитах. Используя этот удобный и мощный инструмент, DIY энтузиасты могут производить идеальное корпусное соединение. Cложные конструкции возможны благодаря бесступенчатой установке угла от 0 до 90 градусов и высоте фрезерования до 22 миллиметров. Глубина фрезерования может быть установлена до 18 миллиметров.

Ручной пароочиститель

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КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -14%

Стоимость - US $38.70

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Ручной пароочиститель применяется для удаления загрязнений, жировых пятен и отложений на твердых поверхностях без применения химических средств. Аппарат нагнетает давление, быстро выдавая сильную струю горячего пара с температурой до 130 градусов и отключается с последующим периодическим включением. Расход воды можно регулировать самостоятельно. В комплекте имеется несколько насадок. После обработки паром нужно доработать поверхность микрофиброй.





Реноватор

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -46%

Стоимость - US $45.06

Реноватор - это универсальный инструмент для пиления резки шлифования и шабрения. Позволит с комфортом справляться с задачами в самых труднодоступных местах благодаря применению множества различных насадок без эффекта отдачи. Оснащен быстрозажимной системой смены насадок. Впрочем к нему подойдут не обязательно быстросъемные насадки, потому как коннектор с четырьмя точками крепления универсален. Скорость от 11000 и до 21000 колебаний в минуту. Мощность 280 Ватт. Угол поворота 3 градуса.

Ударный гайковерт

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Стоимость - US $53.35

Ударный гайковерт, предназначенный для завинчивания и вывинчивания колесных гаек. Имеется адаптер для бит, а также для работ с крепежными элементами в доме, мастерской или гараже. Инструмент оснащен бесщеточным двигателем с усилием 320 Ньютон-метр и аккумулятором 4000 миллиампер час. Присутствует переключение скоростей и режим плавного набора скорости при нажатии курка. При использовании специальных ударных головок инструмент прослужит долго.

Мини циркулярная пила

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -54%

Стоимость - US $55.92

Мини циркулярная пила - инструмент, который совмещает в себе лобзик, дисковую и сабельную пилу, болгарку и штроборез. Её мощность составляет 750 Ватт. Используются диски диаметром до 85 миллиметров с регулируемой глубиной реза до 27 миллиметров и выставлением ручки под нужным углом. Инструмент подойдет для резки пластика, труб, керамической и мраморной плитки, а также древесины. Отзыв: "Отличная пила. Дюймовую доску пилит без проблем. С виду аппарат качественный, а насколько хватит дальше посмотрим. Доставили быстро и прямо на дом."

Набор насадок для реноватора

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -33%

Стоимость - US $19.03

Любому реноватору необходимо иметь достаточно широкий выбор рабочих полотен, чтобы раскрыть богатый функционал инструмента. Этот комплект включает шестьдесят шесть различных пилок, основ для шлифования и шлифовальных лепестков нескольких размеров. С помощью этих аксессуаров можно работать с камнем, деревом, пластиком, плиткой и мягкими металлами. Комплект включает в себя 66 аксессуаров.





Станок для домашней мастерской

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -40%

Стоимость - US $34.99

Станок для домашней мастерской, имеющий размеры 32 на 6,5 на 7 сантиметров. Мощность станка 100 Ватт. На нем можно обработать изделия небольшого размера, обточить детали цилиндрической и конической формы, сделать подрезку торцов, шлифовку, сверление, нарезание наружной и внутренней резьбы, также прочие работы. Регулировка оборотов производится переключателем повышения напряжения на блоке питания.





Миниатюрный аналог настольной циркулярной пилы

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -30%

Стоимость - US $76.81

Миниатюрный аналог настольной циркулярной пилы - это станочек, предназначенный для распила небольших заготовок, из-за чего является основным инструментом в работе моделистов. Конструкция простая и представляет из себя столик размерами 230 на 180 на 83 миллиметра с мотором и ремнем. В комплекте два диска, пара шестигранников и направляющих, включая транспортир, защитные экраны и блок питания с позиционной регулировкой выходного напряжения для изменения оборотов.



Беспроводной мини гравер

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -23%

Стоимость - US $11.07

Беспроводной аккумуляторный мини гравер - это инструмент, предназначен для шлифовальных и гравировальных работ по различным материалам при использовании соответствующий оснастки. Модель выполнена в небольшом корпусе, который хорошо лежит в руке и позволяет делать ювелирные процессы и работать с мелкими деталями. Бормашина работает в 3 скоростных режимах: от пяти до пятнадцати тысяч оборотов в минуту. Световые индикаторы выбранной рабочей скорости выведены на корпус.

Вертикальный сетевой фильтр

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -29%

Стоимость - US $14.70

Сетевой фильтр в вертикальном исполнении в форме башни. Такая конструкция включает ряд преимуществ в сравнении с обычными "сетевиками". Во-первых, провод длиной 2 метра прячется в основании и разматывается по мере необходимости. Сама башня вращается, что позволяет повернуть нужную розетку, также каждый блок имеет раздельное питание и кнопку включения. На выбор двух- и трехэтажные башни с USB.