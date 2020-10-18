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Всем привет. Сегодня посмотрим на топ 10 дешёвых мужских инструментов с Ali для ремонта и быта, о которых Вы могли не знать! Интересные и полезные инструменты по низкой цене в этой подборке. Не забывайте, что на Али всё ещё действует раздел с дешёвыми инструментами, который можно найти по ссылке ниже. Также, не забывайте подписываться на мой Teleram канал TechnoReview , там очень много необычных интересных устройств, инструментов и новинок от Xiaomi с Ali. А для тех кому не удобен Telegram, есть паблик TechnoReview в VK , там тоже много всего интересного. Поехали!

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ДЕШЁВЫЕ ИНСТУМЕНТЫ С ALIEXPRESS





Шлифовальный диск

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Стоимость - US $5.06

Шлифовальный диск с хвостовиком четверть дюйма для заточки лезвий ножей, садовых режущих инструментов и ножниц. Насадка на дрель и шуруповерт обрабатывает край лезвия не выдавливая его и не оставляя раковин. Рекомендованная частота оборотов для работы 4500 в минуту. Ширина диска составляет 50 миллиметров. Внаборе идут два шлифовальных диска.

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Умный индикаторный прибор

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Стоимость - US $14.89

Умный индикаторный прибор, который напоминает автоматический тестер проводки-карандаш, но с функциями полноценного мультиметра. Индикатор определит наличие напряжения в проводах и укажет место обрыва звуковым сигналом. Имеется подсветка рабочей зоны и дисплей, который в отличие от традиционного ЖК-экрана имеет белые яркие показания на черном фоне. Прибором можно делать прозвонку, измерять сопротивление и проверку диодов.

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Телескопический линейный привод

КУПИТЬ НА ALIEXPRES S -12%

Стоимость - US $25.41

Телескопический линейный привод, который позволяет эффективно реализовывать горизонтальное перемещение различных устройств в зависимости от длины хода выдвижного штока. Привод используется для сборки подъемных столов, открытия форточек, поворота спутниковых антенн. Ставят даже на распашные ворота, хотя это спорное решение. Актуатор управляется позиционером. Работает от 12 Вольт.

Лобзиковый станок

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -20%

Стоимость - US $24.00

Лобзиковый станок используется при работе с древесиной различных пород и и деревосодержащими материалами. Выполняет прямолинейные фигурные пропилы, что представляет возможность изготовить эксклюзивные мелкосерийные детали и различный декор. Мощность двигателя 120 Ватт. Толщина пропила 50 миллиметров. Можно выставить угол наклона рабочего стола от 0 до 45 градусов и скорость резки поворотным регулятором.

Рычажная маслёнка

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -10%

Стоимость - US $3.11

Рычажная маслёнка объемом 200 миллилитров применяется для смазывания жидкими смазками узлов трения, не требующих подачи смазывающих материалов под давлением. Укомплектована гибким аппликатором, который упростит работу в труднодоступных и узких местах. Аппликатор можно согнуть и до 45 градусов. Металлическое сопло образует сильный и точный поток масла.

Ёмкость для промывки аэрографа

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -28%

Стоимость - US $4.99

Ёмкость для промывки аэрографа и прочих форсунок. Ёмкость сделана из стекла с пластиковой крышкой, комплектом фильтров и очистителей, для промывки форсунки нужно наполнить банку горячей водой, закрыть крышку и установить фильтр. Далее добавить растворитель в аэрограф и вставить в держатель сопла с форсункой. Затем нужно распылить лишнюю краску с аэрографа в емкость и поместить прибор под углом вверх на держатель.

Адаптер для шлифмашины

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Стоимость - US $53.33

Адаптер для шлифмашины предназначен для шлифовки и полировки внутренних швов с помощью шлифовальных кругов. Используется с УШМ с плавной регулировкой оборотов в диапазоне 1500 - 11000 оборотов в минуту. Малый размер шпиндельной головки позволяет работать в узких местах, максимальная скорость вращения на холостом ходу 7000 оборотов в минуту. Крепление на резьбе 14 диаметра. Шлифовальный круг - до 150 миллиметров.

Набор кобальтовых ступенчатых сверл

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -42%

Стоимость - US $11.63

Набор кобальтовых ступенчатых сверл по листовому металлу. Благодаря оптимально подобранной геометрии режущей кромки со спиральной канавкой сверление не приводит к деформации металла. Сверла используется в работе со стальными алюминиевыми листами, цветными металлами и нержавеющей сталью. Изготовлены из быстрорежущей стали и позволяют рассверливать отверстия в листовом металле толщиной до 5 миллиметров.