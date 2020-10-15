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Всем привет. Сегодня посмотрим на 5 дешёвых мужских инструментов для ремонта и стройки с Ali, о которых Вы могли не знать! Строительные ходули и машина для выкапывания деревьев с Ali! Также ниже можно найти раздел с дешёвыми инструментами, которые можно купить с хорошей скидкой. Также, не забывайте подписываться на мой Teleram канал TechnoReview , там очень много необычных интересных устройств, инструментов и новинок от Xiaomi с Ali. А для тех кому не удобен Telegram, есть паблик TechnoReview в VK , там тоже много всего интересного. Поехали!

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ДЕШЁВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ALIEXPRESS





Регулируемые строительные ходули

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КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -42%

Стоимость - US $142.10

Регулируемые строительные ходули предназначены для удобного монтажа гипсокартона и решения других задач на высоте. Изделие предусматривает возможность регулировки и оснащено надёжными амортизирующими пружинами. Максимальная высота, на которую можно увеличить рост работника, составляет 61 сантиметр.

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Электрический триммер PROSTORMER

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -30%

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Стоимость - US $81.63

Электрический триммер - это аппарат для создания живой изгороди. Позволяет регулировать размеры любых кустарников. Литий-ионный тип батареи увеличивает скорость без нагрузки до 1400 оборотов в минуту. Ёмкость батареи составляет 2000 мАч. Отзыв: "Отличный триммер, режет и траву и кусты, мне все понравилось, время работы не определила, тк всю работу сделала, а заряд не закончился. советую для покупки! доставил курьер через несколько дней."

Бетономешалка

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КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -15%

Стоимость - US $381.65

Этого инструмента с мощностью в 650 Вт вполне достаточно для бытового использования. имеет барабан объемом 400 литров, в котором можно смешивать большой объем рабочей смеси. Бетономешалка имеет электрический двигатель, мощности которого хватает для вращения барабана со скоростью 22 оборота в минуту.

Установка для алмазного бурения

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Стоимость -US $275.00

Установка для алмазного бурения - это переносной инструмент, который целесообразно задействовать при колонном сверлении в железобетоне, кирпичной кладке, скальных породах, керамике, асфальте и т.д. Такие работы чаще всего встречаются при строительстве инженерных коммуникаций.

Машина для выкапывания деревьев

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -20%

Стоимость - US $184.96

Машина для выкапывания деревьев, чем-то напоминающая отбойный молоток, но вместо пики имеет насадку в виде лопаты. Будет полезна при пересадке небольших деревьев и прочего кустарника в больших объемах. Так же позиционируется продавцом как траншее-копательная машина. Может кому-то и будет полезна эта функция.