ТОП 5 полезных мужских инструментов для ремонта и стройки с AliExpress, о которых Вы могли не знать
Всем привет. Сегодня посмотрим на 5 дешёвых мужских инструментов для ремонта и стройки с Ali, о которых Вы могли не знать! Строительные ходули и машина для выкапывания деревьев с Ali! Также ниже можно найти раздел с дешёвыми инструментами, которые можно купить с хорошей скидкой. Также, не забывайте подписываться на мой Teleram канал TechnoReview, там очень много необычных интересных устройств, инструментов и новинок от Xiaomi с Ali. А для тех кому не удобен Telegram, есть паблик TechnoReview в VK, там тоже много всего интересного. Поехали!
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ДЕШЁВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ALIEXPRESS
Регулируемые строительные ходули
КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -42%
Стоимость - US $142.10
Регулируемые строительные ходули предназначены для удобного монтажа гипсокартона и решения других задач на высоте. Изделие предусматривает возможность регулировки и оснащено надёжными амортизирующими пружинами. Максимальная высота, на которую можно увеличить рост работника, составляет 61 сантиметр.
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Электрический триммер PROSTORMER
КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -30%
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Стоимость - US $81.63
Электрический триммер - это аппарат для создания живой изгороди. Позволяет регулировать размеры любых кустарников. Литий-ионный тип батареи увеличивает скорость без нагрузки до 1400 оборотов в минуту. Ёмкость батареи составляет 2000 мАч. Отзыв: "Отличный триммер, режет и траву и кусты, мне все понравилось, время работы не определила, тк всю работу сделала, а заряд не закончился. советую для покупки! доставил курьер через несколько дней."
Бетономешалка
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КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -15%
Стоимость - US $381.65
Этого инструмента с мощностью в 650 Вт вполне достаточно для бытового использования. имеет барабан объемом 400 литров, в котором можно смешивать большой объем рабочей смеси. Бетономешалка имеет электрический двигатель, мощности которого хватает для вращения барабана со скоростью 22 оборота в минуту.
Установка для алмазного бурения
Стоимость -US $275.00
Установка для алмазного бурения - это переносной инструмент, который целесообразно задействовать при колонном сверлении в железобетоне, кирпичной кладке, скальных породах, керамике, асфальте и т.д. Такие работы чаще всего встречаются при строительстве инженерных коммуникаций.
Машина для выкапывания деревьев
КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -20%
Стоимость - US $184.96
Машина для выкапывания деревьев, чем-то напоминающая отбойный молоток, но вместо пики имеет насадку в виде лопаты. Будет полезна при пересадке небольших деревьев и прочего кустарника в больших объемах. Так же позиционируется продавцом как траншее-копательная машина. Может кому-то и будет полезна эта функция.
Не забывайте подписываться на мой Teleram канал TechnoReview, там очень много необычных интересных устройств, инструментов и новинок от Xiaomi с Ali. А для тех кому не удобен Telegram, есть паблик TechnoReview в VK, там тоже много всего интересного. Поехали!
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