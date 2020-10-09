ТОП 5 новых мужских инструментов с AliExpress, о которых Вы могли не знать. Этикетировочная машина, сельскохозяйственная сеялка и другие инструменты с AliExpress
Всем привет. Сегодня посмотрим на топ 5 новых мужских инструментов с Ali, о которых Вы могли не знать. Этикетировочная машина, сельскохозяйственная сеялка и другие инструменты с Ali. Кстати, Aliexpress не престаёт нас удивлять и баловать распродажами. На этот раз это "Мини-распродажа 10.10" и снова Максим Галкин. В распродаже участвует куча брендов, в том числе и Xiaomi
реклама
ГЛАВНАЯ РАСПРОДАЖИ - СТРАНИЦА С КУПОНАМИ
Также, не забывайте подписываться на мой Teleram канал TechnoReview, там очень много необычных интересных устройств, инструментов и новинок от Xiaomi с Ali. А для тех кому не удобен Telegram, есть паблик TechnoReview в VK, там тоже много всего интересного. Поехали!
Этикетировочная машина
реклама
Стоимость - US $443.79
Этикетировочная машина с Ali, которая имеет возможность ручной корректировки параметров. Установленные параметры сохранятся в памяти устройства. Корпус машины сделан из алюминия. Вес 24 килограмма. Устройство способно обрабатывать до 40 этикеток в минуту, что позволяет производить брендирование партии товаров в короткие сроки.
реклама
Вибратор для уплотнения бетона
реклама
Стоимость - US $30.89
Вибратор для уплотнения бетона - это небольшая ручная платформа, которую не стоит путать с виброплитой для подготовки почвы под тротуарную плитку. Данная модель имеет асинхронные трехфазные электродвигатели с короткозамкнутым ротором. Частота колебаний может достигать трех тысяч минуту. Устройство позволяет удалить из недавно залитого бетона пузырьки, тем самым увеличив его плотность.
Многофункциональный аппликатор для удобрений
Стоимость - US $33.62
Устройство для подкормки фруктовых деревьев представляет из себя модифицированную лопату, на передней части которой располагается небольшой ящик, куда можно поместить желаемое удобрение либо какую-то жидкость. Под ручкой находится рычажок, активировав который, удобрение окажется под лопатой и попадёт в высвобожденную лопатой почву.
Мощный гидравлический домкрат
Стоимость - US $36.49
Гидравлический домкрат с функциональной ручкой, которую можно переместить в любое положение, что позволить работать в ограниченном пространстве. Габариты: 21х14х23 сантиметров. Максимальная грузоподъёмность: до 5 тонн. Сам домкрат весит порядка 12 килограмм. Ширина площади, на которую ставится поднимаемый объект, 6,5 сантиметров.
Сельскохозяйственная сеялка
Стоимость - US $637.14
Сельскохозяйственная сеялка представляет собой самоходый культиватор весом 80 килограмм. Устройство работает на бензиновом двигателе. Расстояние между линиями и глубину сева можно регулировать самостоятельно. Имеет режим автоматической езды, при котором участие человека сводится к минимуму. Более подробную информацию об устройстве можно посмотреть на странице продавца.
Не забывайте подписываться на мой Teleram канал TechnoReview, там очень много необычных интересных устройств, инструментов и новинок от Xiaomi с Ali. А для тех кому не удобен Telegram, есть паблик TechnoReview в VK, там тоже много всего интересного.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила