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Всем привет. Сегодня посмотрим на топ 5 новых мужских инструментов с Ali, о которых Вы могли не знать. Этикетировочная машина, сельскохозяйственная сеялка и другие инструменты с Ali. Кстати, Aliexpress не престаёт нас удивлять и баловать распродажами. На этот раз это "Мини-распродажа 10.10" и снова Максим Галкин. В распродаже участвует куча брендов, в том числе и Xiaomi

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Этикетировочная машина

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

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Стоимость - US $443.79

Этикетировочная машина с Ali, которая имеет возможность ручной корректировки параметров. Установленные параметры сохранятся в памяти устройства. Корпус машины сделан из алюминия. Вес 24 килограмма. Устройство способно обрабатывать до 40 этикеток в минуту, что позволяет производить брендирование партии товаров в короткие сроки.

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Вибратор для уплотнения бетона

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

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Стоимость - US $30.89

Вибратор для уплотнения бетона - это небольшая ручная платформа, которую не стоит путать с виброплитой для подготовки почвы под тротуарную плитку. Данная модель имеет асинхронные трехфазные электродвигатели с короткозамкнутым ротором. Частота колебаний может достигать трех тысяч минуту. Устройство позволяет удалить из недавно залитого бетона пузырьки, тем самым увеличив его плотность.

Многофункциональный аппликатор для удобрений

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Стоимость - US $33.62

Устройство для подкормки фруктовых деревьев представляет из себя модифицированную лопату, на передней части которой располагается небольшой ящик, куда можно поместить желаемое удобрение либо какую-то жидкость. Под ручкой находится рычажок, активировав который, удобрение окажется под лопатой и попадёт в высвобожденную лопатой почву.

Мощный гидравлический домкрат

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Стоимость - US $36.49

Гидравлический домкрат с функциональной ручкой, которую можно переместить в любое положение, что позволить работать в ограниченном пространстве. Габариты: 21х14х23 сантиметров. Максимальная грузоподъёмность: до 5 тонн. Сам домкрат весит порядка 12 килограмм. Ширина площади, на которую ставится поднимаемый объект, 6,5 сантиметров.

Сельскохозяйственная сеялка

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Стоимость - US $637.14

Сельскохозяйственная сеялка представляет собой самоходый культиватор весом 80 килограмм. Устройство работает на бензиновом двигателе. Расстояние между линиями и глубину сева можно регулировать самостоятельно. Имеет режим автоматической езды, при котором участие человека сводится к минимуму. Более подробную информацию об устройстве можно посмотреть на странице продавца.