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Во всю идёт сентябрьская распродажа на AliExpress , по этому случаю посмотрим на топ 5 дешёвых мужских инструментов с Ali, о которых Вы могли не знать. В конце подборки можно будет найти интересные промокоды, которые позволят сэкономить ещё больше. Также, не забывайте подписываться на мой Teleram канал TechnoReview , там очень много необычных интересных устройств, инструментов и новинок от Xiaomi с Ali. А для тех кому не удобен Telegram, есть паблик TechnoReview в VK , там тоже много всего интересного. Поехали!

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ДЕШЁВЫЕ ИНСТУРМЕНТЫ НА РАСПРОДАЖЕ С ALIEXPRESS

Универсальная головка на трещотку

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Универсальная головка на трещотку, которая заменяет сразу 10 ключей разных размеров. Головку не нужно постоянно менять, достаточно просто подкрутить нужный размер и можно откручивать гайку. Болт или гайка фиксируется шестью сводными зажимами. Зажимы можно регулировать в диапазоне от 10 до 19 миллиметров. Более 790 отзывов и вот один из них: "Выполнено неплохо. При полном развинчивании зубья могут выпасть."

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Петли типа гармошка

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Петли, позволяющие дверям шкафов открываться, складываясь при этом гармошкой. Такого рода системы активно используются при монтаже угловых кухонных фасадов и иных мебельных решений, устанавливаемых в ограниченных пространствах. Петли имеют стандартные отверстия для крепления и монтируются на четыре обыкновенных шурупа с каждой стороны.

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Инклинометр

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Инклинометр - это устройство, позволяющее измерять угол наклона того или иного предмета относительно поля гравитации Земли. Данный лазерный инклинометр имеет возможность измерять углы в процентах и выводить на небольшой LED дисплей на корпусе. Устройство заряжается от USB Type-C, который идет в комплекте. Лазеры по бокам помогают вам выставить точки на длинной дистанции, что позволяет повысить точность измерения.

Электрозаклепочник

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS ЗА $66.11

Скидка -30%

Электрозаклепочник, который позволит быстро и качественно оставить заклёпки в металле. С обычным ручным заклепочником скорость такой работы будет весьма невысокой, а если клепать нужно много, такой инструмент просто незаменим, но только в том случае, когда отверстия в металле уже просверлены. Вам нужно будет просто успевать подавать заклепки, как они тут же будут оказываться в металле. Устройство работает от сети в 220 Вольт.

Строительный циклонный фильтр для пылесоса

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Напоследок очень полезное устройство для уборки строительной пыли и мусора. Это строительный циклонный промышленный фильтр для пылесоса, который не только обеспечит максимальную защиту двигателя от попадания мелкодисперсной пыли, но и обеспечит большую силу всасывания благодаря циклону. В комплекте имеется два многоразовых хомута для монтажа фильтра на пылесос. Более 70 отзывов, в которых отмечают хорошее качество пластика и практичность самого устройства.

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