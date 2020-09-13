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Всем добра. Сегодня в очередной раз посмотрим на ТОП 5 дешёвых мужских инструментов c Ali, о которых Вы могли не знать. Полезные инструменты с Ali по низкой цене. Кстати, на Ali всё ещё действует раздел с дешёвыми инструментами, где можно найти интересные товары с хорошей скидкой. Ссылка на него будет ниже. Также, не забывайте подписываться на мой Teleram канал TechnoReview , там очень много необычных интересных устройств, инструментов и новинок от Xiaomi с Ali. А для тех кому не удобен Telegram, есть паблик TechnoReview в VK , там тоже много всего интересного. Также там будут появляться купоны для распродажи и всякие ништяки, чтобы сэкономить ещё больше. Поехали!

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ДЕШЁВЫЕ МУЖСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ALIEXPRESS

Портативный шуруповерт Xiaomi Akku

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Портативный шуруповерт от субарендатора Xiaomi Akku, который поддерживает два режима работы: с низкой скоростью вращения - 360 оборотов в минуту и высокой скоростью - 850 оборотов в минуту. То есть можно использовать его как отвертку, а также как дрель для сверления плитки, дерева и металла. Шуруповёрт оборудован бесщеточным двигателем с крутящим моментом 10 ньютон-метр. В качестве элемента питания в шуруповёрте используются литий-ионные батареи типа 21700, у которых показатели автономности на 40% выше чем у батарей типа 18 650. Шуруповерт оборудован разъемом USB Type-c и его можно заряжать даже от обычного пауэрбанка. Шуруповёрт поставляется с набором из восьми хромванадиевых бит, а также 50 миллиметровым магнитным удлинительным стержнем.

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Ленточный шлифовальный станок

УЗНАТЬ ЦЕНУ - 17% ❗️❗️❗

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Ленточный шлифовальный станок, который можно использовать не только в профессиональной мастерской, но и для небольших бытовых задач. Компактный эргономичный дизайн обеспечивает простоту использования в местах с небольшим количеством свободного места. Сам станок отличается максимальной простотой в использовании, он не потребует от вас особых навыков или большого опыта в работе. Он быстро и легко осваивается на интуитивном уровне. Особенность дизайна станка обеспечивает не только его эргономику, но и высокое качество выполнения работы.

Беспроводной лобзик

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УЗНАТЬ ЦЕНУ - 39% ❗️❗️❗

Аккумуляторный лобзик - это незаменимый инструмент для выполнения вырезов, продольных и поперечных распилов древесины, полимерных материалов, керамических плиток, металла, а также других видов ремонтных и столярных работ. Трехступенчатая система регулировки хода предназначена для резки пластмассы и металла. Система быстрой замены пилок позволяет извлечь изношенное полотно одним нажатием. Возможность подключения промышленного пылесоса для удаления пыли обеспечивает чистоту на рабочем месте.

Аккумуляторный секатор

УЗНАТЬ ЦЕНУ - 38% ❗️❗️❗

Аккумуляторный секатор представляет собой вариант привычного садового инструмента, оснащённого электрическим приводом движения лезвия, работающим от аккумуляторной батареи. Имеет возможность обрезки без усилий диаметром резки до 25 миллиметров и обеспечивает на одном заряде батареи в среднем 1000 срезов мягкой древесины веток, гроздьев и так далее.

Газовый паяльник

УЗНАТЬ ЦЕНУ - 44% ❗️❗️❗

Газовый паяльник предназначен для широкого спектра работ там, где использовать обычный проводной паяльник затруднительно или невозможно. Например, при монтаже оборудования в труднодоступных местах или на объектах без электричества. Кроме того данный паяльник обладает рядом преимуществ перед своими проводными конкурентами, в частности, это малые размеры, быстрый разогрев до рабочей температуры. Паяльник работает на бутане и заправляется как обыкновенная зажигалка.